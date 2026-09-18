Perú

Otra víctima, otro silencio: la violación en Punta Cana que el Liceo Naval Almirante Guise nunca resolvió

Una madre de familia recordó otro caso de violación ocurrido durante un viaje de promoción a Punta Cana y afirmó que en el colegio se han registrado otros problemas de violencia.

La negligencia en el Liceo Naval queda expuesta tras múltiples denuncias de abuso. Un alumno de 16 años fue víctima de agresión sexual después de haber denunciado bullying sin obtener respuesta. Ahora, se conoce otro caso de violación en un viaje a Punta Cana donde el profesor a cargo habría abandonado a los estudiantes. | Panamericana
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El caso de la presunta agresión sexual contra un escolar de 16 años dentro de un bus del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, ha generado cuestionamientos sobre la atención que recibirían los casos de violencia y bullying dentro de la institución. A ello se sumaron los testimonios de madres de familia que aseguran haber conocido otros episodios de violencia entre estudiantes.

Durante una entrevista difundida por el noticiero de 24 Horas de Panamericana, algunas madres de familia afirmaron que los problemas de convivencia en el colegio no serían recientes. Una de ellas incluso mencionó un supuesto caso de violación ocurrido años atrás durante un viaje de promoción a Punta Cana.

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Otra víctima, otro silencio

Una de las declaraciones que llamó la atención durante el reportaje fue la de una madre de familia que aseguró recordar un caso ocurrido durante un viaje de promoción al Caribe.

“Hace dos, cuatro años, cinco años que fue, que también hubo una violación a una de las niñas de la promoción”, afirmó la mujer al ser consultada por el periodista.

Sobre este hecho no hay más información sobre quién o quiénes serían los perpetradores del abuso.

Madres señalan presuntos casos reiterados de bullying

Los testimonios recogidos por el programa también estuvieron relacionados con situaciones de bullying dentro del Liceo Naval. Una de las madres aseguró que estos episodios serían frecuentes y mencionó incluso agresiones físicas que, según su relato, habrían provocado lesiones.

Liceo Naval Almirante Guise
Liceo Naval Almirante Guise

“Hay muchos hechos de bullying en el colegio, bastante. Hasta fracturas de huesos, golpes”, afirmó.

Otra madre coincidió con esta versión y cuestionó la respuesta de la institución frente a los problemas que, según ambas, se presentarían entre los estudiantes.

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Cuestionan actuación de adultos durante el traslado

Otro de los puntos mencionados por las madres de familia fue la actuación del personal adulto que acompañaba a los estudiantes durante el traslado en el que habría ocurrido la presunta agresión sexual.

Una de ellas afirmó que un profesor que estaba a cargo se habría bajado del bus antes de que culminara el recorrido y cuestionó que no hubiera intervenido o reportado alguna situación irregular.

“Como se han bajado, él no ha hecho nada, pero no debería ser así”, manifestó otra madre durante el reportaje.

La mujer cuestionó qué tipo de responsabilidad o sanción podría corresponder al docente, aunque cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades a partir de las diligencias y evidencias que se incorporen a la investigación.

¿Qué se investiga en el caso del escolar de 16 años?

La investigación principal está relacionada con la presunta agresión sexual que habría sufrido un estudiante de 16 años durante un traslado en bus después de una actividad deportiva. Diez menores fueron intervenidos por las autoridades en relación con el caso, mientras el Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes.

La Fiscalía deberá establecer cómo ocurrieron los hechos, quiénes participaron y si existieron responsabilidades adicionales vinculadas con la supervisión de los estudiantes.

En paralelo, la Marina de Guerra separó de sus cargos a la directora del Liceo Naval Almirante Guise, un docente y el entrenador de fútbol, como parte de las medidas adoptadas mientras continúan las investigaciones. La decisión fue dispuesta por la Dirección de Bienestar de la Marina, que también informó que brindará las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

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A estas medidas se sumó el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori, quien informó que el Liceo Naval Almirante Guise será declarado en reorganización y que su administración pasará de la Marina de Guerra del Perú al Ministerio de Educación (Minedu). La mandataria señaló que la decisión busca responder a la situación denunciada y pidió priorizar la protección del adolescente y su familia, además de una investigación rigurosa para determinar responsabilidades.

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