Perú

La JNJ destituye al juez Richard Concepción Carhuancho

Por una supuesta demora al tramitar la apelación de Mateo Castañeda, pese a que la ANC ya había archivado una queja sobre los mismos hechos

Concepción Carhuancho cuestionó los fallos del Tribunal Constitucional sobre los aportes de campaña y los consideró más políticos que jurídicos.
Concepción Carhuancho cuestionó los fallos del Tribunal Constitucional sobre los aportes de campaña y los consideró más políticos que jurídicos. (Paula Elizalde)
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El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por mayoría, impuso la sanción de destitución al juez Richard Concepción Carhuancho por una queja presentada por el abogado Mateo Castañeda., exdefensa de Dina Boluarte e investigado en el caso Los Waykis en la Sombra.

María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, fue quien presentó la ponencia proponiendo la sanción. Esta recibió los votos a favor de los consejeros Cayo Galindo, Rafael Ruiz, Germán Serkovic y Víctor Chanduví.

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Solo el miembro Jaime de la Puente propuso archivar los cargos que ya habían sido investigados y desestimados por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, y absolverlo de los cargos restantes.

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