Perú

Elecciones 2026: candidatos al Gobierno Regional de Piura, lista completa

Los electores pueden revisar las hojas de vida y propuestas de los 16 candidatos en la plataforma Voto Informado del JNE antes de acudir a las urnas

Los postulantes representan a 16 organizaciones políticas, entre partidos nacionales y un movimiento regional - Créditos: Andina.
Los postulantes representan a 16 organizaciones políticas, entre partidos nacionales y un movimiento regional - Créditos: Andina.
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Piura se prepara para elegir a su próximo gobernador regional en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre. En esta contienda participan 16 candidatos que representan a distintas organizaciones políticas y disputarán el respaldo de los electores para asumir las riendas del Gobierno Regional durante el próximo periodo de gestión.

La elección concentra la atención debido al peso político y económico de Piura, una de las regiones más importantes del norte del país. Los ciudadanos deberán escoger entre una amplia lista de postulantes, cuyas propuestas estarán dirigidas a atender los principales problemas y necesidades de la región.

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De acuerdo con la información registrada en la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), son 16 las organizaciones políticas que presentan candidatos al Gobierno Regional de Piura. Entre los postulantes figuran representantes de partidos de alcance nacional y movimientos regionales.

La próxima gestión regional deberá enfrentar retos en infraestructura, servicios públicos, salud y educación - Créditos: Andina.
La próxima gestión regional deberá enfrentar retos en infraestructura, servicios públicos, salud y educación - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los candidatos a la alcaldía de Piura?

  • Acción Popular: David Arturo Collazos Maza
  • Alianza para el Progreso: Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán
  • Frente Popular Agrícola FIA del Perú: Aníbal Martínez Juárez
  • Fuerza Popular: Mártires Lizana Santos
  • Movimiento Independiente Fuerza Regional: Servando García Correa
  • Partido Aprista Peruano: Adler Danilo Calle Castillo
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú - Comunidad Política Inka Perú: Félix Reimundo Castillo Ramírez
  • Partido Democrático Somos Perú: Santiago Enrique Paz López
  • Partido País para Todos: Elvis Bonifaz López
  • Partido Patriótico del Perú: Deciderio Rufino Escobar
  • Partido Político Perú Primero: Pedro Enrique Alama Farfán
  • Partido Popular Cristiano - PPC: Werner Ernesto Wilhelm Herrera
  • Podemos Perú: Roddy Guillermo La Torre Gómez
  • Renovación Popular Perú: José Antonio Durán Pérez
  • Salvemos al Perú: Gerardo José Cabrera Córdova
  • Visión Perú: María Soledad Peña Morales
Piura elegirá a su próximo gobernador regional el domingo 4 de octubre - Créditos: Andina.
Piura elegirá a su próximo gobernador regional el domingo 4 de octubre - Créditos: Andina.

Los electores de Piura deberán acudir a las urnas el 4 de octubre para elegir, entre estos 16 postulantes, a quien ocupará el cargo de gobernador regional. La nueva autoridad tendrá a su cargo la conducción de las políticas y proyectos regionales durante el próximo periodo de gobierno.

Entre los principales retos de la próxima gestión estarán la atención de las necesidades de infraestructura y servicios públicos, el fortalecimiento de sectores como salud y educación, la seguridad ciudadana y la respuesta ante fenómenos naturales que puedan afectar a la población.

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Los ciudadanos pueden consultar en la plataforma Voto Informado del JNE (https://votoinformado.jne.gob.pe/) las hojas de vida, propuestas y demás información correspondiente a los candidatos antes de emitir su voto.

Multas electorales ONPE

Las multas por incumplir estas responsabilidades son determinadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se calculan tomando como referencia la unidad impositiva tributaria (UIT), fijada en S/5.500 para este año. En el caso de los electores, el monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito registrada en el DNI:

  • Distrito en pobreza extrema: S/27,50, equivalente al 0,5 % de la UIT.
  • Distrito pobre: S/55, equivalente al 1 % de la UIT.
  • Distrito no pobre: S/110, equivalente al 2 % de la UIT.

La sanción también alcanza a quienes fueron sorteados como miembros de mesa y no cumplen con esta función. La multa es de S/275, equivalente al 5 % de la UIT, tanto para titulares como suplentes.

Los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 a. m. y cumplir las funciones asignadas durante la jornada. La multa puede aplicarse por no asistir, llegar fuera del horario establecido, no firmar la hoja de asistencia, abandonar el local antes del cierre o incumplir las tareas correspondientes al cargo.

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