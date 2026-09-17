Julio Velarde seguirá al mando del Banco Central de Reserva del Perú hasta el 2031

El proceso comenzó tras la designación oficial del Poder Ejecutivo, formalizada el 21 de agosto de 2026. Foto: Presidencia de la República

Guardar

Julio Velarde continuará como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) hasta 2031, luego de que el Pleno del Senado aprobara su ratificación durante la jornada de este miércoles. La decisión obtuvo 40 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, con lo que quedó respaldada su permanencia al frente de la autoridad monetaria.

El resultado culmina una parte del procedimiento que se inició en el Senado después de que el Poder Ejecutivo formalizara su designación mediante la Resolución Suprema N.° 258-2026-PCM, publicada el 21 de agosto. Ahora corresponde publicar la resolución legislativa aprobada por la Cámara Alta, trámite que permitirá completar formalmente su continuidad en el cargo.

PUBLICIDAD

Senado respalda continuidad de Velarde

La votación en el Pleno del Senado contó con el respaldo de las principales bancadas que participan en la Cámara Alta. Renovación Popular, Fuerza Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación apoyaron la ratificación del titular del BCRP.

Los 12 votos contrarios provinieron de Juntos por el Perú, aunque hubo una excepción dentro de esa bancada. El senador Percy Herbert Osorio Palpán votó a favor de la permanencia de Velarde, pese a integrar el grupo parlamentario que concentró los votos en contra.

El Pleno del Senado aprobó la medida con respaldo de varias de las bancadas de la Cámara Alta. Foto: Presidencia de la República

El proceso había avanzado previamente en la Comisión de Procedimientos Especiales, presidida por Hugo Ccahuana. El pasado 3 de septiembre, este grupo aprobó el informe que recomendaba ratificar a Velarde, con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención.

PUBLICIDAD

Informe respaldó los requisitos para el cargo

Durante la sustentación del documento, Ccahuana señaló que Velarde reúne las condiciones establecidas para ejercer la presidencia del Banco Central. El análisis tomó en cuenta las disposiciones de la Constitución, la Ley Orgánica del BCRP, el Reglamento del Senado y las demás normas relacionadas con el puesto.

El informe también concluyó que el economista cuenta con formación y experiencia profesional vinculadas con las funciones que desarrolla la institución. Asimismo, la comisión señaló que no identificó incompatibilidades ni circunstancias que impidieran su ratificación.

Con la votación del Pleno, el siguiente paso corresponde a la resolución legislativa del Senado. Según lo anunciado por el presidente de la Cámara Alta, Miguel Torres, el documento será publicado posteriormente en el portal institucional o en el diario oficial El Peruano.

PUBLICIDAD

Durante la presentación del informe, Ccahuana sostuvo que Velarde cumple con los requisitos para presidir el Banco Central. Foto: Presidencia de la República

El directorio del BCRP todavía debe completarse

La continuidad de Velarde se produce mientras permanece pendiente la conformación total del directorio del BCRP. De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la entidad, este órgano está integrado por siete miembros, incluido su presidente.

El Gobierno ya designó a Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada como directores. Los otros tres integrantes deberán ser seleccionados por el Congreso, que tiene en trámite una lista de 12 candidatos presentados por distintas bancadas.

Renovación Popular propuso a Juan José Marthans León, mientras que el Partido del Buen Gobierno presentó a Javier Escobal, José A. Fernández-Baca y Santiago Roca. Fuerza Popular planteó las candidaturas de Diego Macera, Oswaldo Molina y José R. Stok.

PUBLICIDAD

Por su parte, Juntos por el Perú presentó a Oscar Dancourt, Kurt Burneo y Raúl Machuca. Ahora Nación propuso a Alejandro Granda y Obras a Gonzalo Alegría. La elección de estos tres directores permitirá completar la composición del órgano encargado de participar en las decisiones de la autoridad monetaria.

Con la ratificación aprobada este miércoles, el procedimiento correspondiente a Julio Velarde queda encaminado para su continuidad hasta 2031. La culminación formal dependerá de la publicación de la resolución legislativa aprobada por el Senado.