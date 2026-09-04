Perú

EsSalud: Salvan riñón que una madre donó a su hijo tras recaída de alto riesgo

El adolescente de 14 años sufrió la reaparición de una enfermedad renal días después del trasplante. Un protocolo activado en el Hospital Rebagliati permitió recuperar la función del órgano

Especialistas de EsSalud salvan riñón de niño que fue donado por su madre tras una recaída de alto riesgo.
Especialistas de EsSalud salvan riñón de niño que fue donado por su madre tras una recaída de alto riesgo.
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Un riñón donado por una madre a su hijo de 14 años estuvo en riesgo pocos días después del trasplante, pero especialistas del Hospital Edgardo Rebagliati del Seguro Social de Salud (EsSalud) lograron recuperar su función.

El caso de Caetano Rodríguez activó un protocolo médico ante la reaparición de una enfermedad renal que puede comprometer el órgano trasplantado.

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La intervención tuvo lugar en el servicio de Nefrología Pediátrica y Trasplante Renal Pediátrico, que conocía el riesgo antes de la cirugía. Caetano tiene glomeruloesclerosis focal y segmentaria, una afección que provoca pérdida excesiva de proteínas y puede reaparecer después de un trasplante. La respuesta incluyó tratamiento inmunosupresor y controles para proteger la función del injerto.

“Era un trasplante de muy alto riesgo. Sabíamos que la enfermedad podía reaparecer y por eso no podíamos esperar a que el problema avanzara. Teníamos preparado un protocolo y lo activamos inmediatamente”, explicó el doctor Juan José García, coordinador de la Unidad de Nefrología Pediátrica y Trasplante Renal Pediátrico del Hospital Rebagliati. El equipo aplicó el esquema previsto apenas detectó la recurrencia y siguió la evolución clínica.

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La pérdida de proteínas disminuyó de forma progresiva tras el tratamiento. Casi dos meses después de la operación, el riñón donado mantiene una función normal, según EsSalud.

El adolescente continúa con atención ambulatoria, mientras los especialistas esperan que ese indicador siga bajando durante los próximos meses. El seguimiento evalúa la estabilidad del injerto renal con controles médicos periódicos.

La enfermedad de Caetano fue detectada en Piura, después de una aparente gripe. Su madre relató que el cuadro derivó en hinchazón y pérdida de proteínas. Con el tiempo, tuvo trombosis en la vena yugular, hospitalizaciones, acumulación de líquido, derrame pleural y diálisis peritoneal. “Estuvo cuatro años con su catéter. Ya llevaba cerca de dos años esperando un donante y no aparecía”, recordó Carolina Rodríguez.

Especialistas de EsSalud salvan riñón de niño que fue donado por su madre tras una recaída de alto riesgo.
Especialistas de EsSalud salvan riñón de niño que fue donado por su madre tras una recaída de alto riesgo.

El trasplante de riñón fue el procedimiento de órganos más realizado en 2025

El caso se registra en un contexto de demanda sostenida de trasplantes de riñón en Perú. Durante 2025, este fue el procedimiento de órganos más realizado en el país, con 112 intervenciones, en su mayoría provenientes de donantes cadavéricos, de acuerdo con la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud, según los datos oficiales difundidos por esa entidad.

La insuficiencia renal crónica figura entre las causas que llevan a los pacientes a una lista de espera. Diabetes, hipertensión, glomerulonefritis y enfermedades hereditarias están vinculadas con ese diagnóstico.

El trasplante permite dejar tratamientos periódicos cuando existe un órgano compatible y condiciones para la intervención. En ese proceso, la evaluación médica determina la alternativa aplicable a cada caso.

De enero a mayo de 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que se realizaron 278 trasplantes de órganos, tejidos y células a nivel nacional gracias a la decisión de 18 donantes. La tasa nacional de donación llegó a 0,5 donantes por millón de habitantes y el 14% de ciudadanos consignó en su DNI su voluntad de donar, según las cifras oficiales disponibles este año.

La red de atención incluye al Hospital Rebagliati, establecimientos acreditados de EsSalud, además de hospitales del Ministerio de Salud, el Centro Médico Naval y una clínica privada.

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