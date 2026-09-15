Perú

Perú anota en julio su mayor crecimiento económico mensual en tres años, pero arrastra sectores que aún lastran su desempeño

La producción nacional de Perú creció 3,56% en julio de 2026, impulsada por el comercio, la construcción y los servicios, según el INEI

PBI - San Isidro - crecimiento económico
La economía de Perú acumuló una expansión de 3,13% entre enero y julio, mientras que la variación anualizada llegó a 3,32%.
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la producción nacional de Perú creció 3,56% en julio de 2026 frente al mismo mes del año anterior.

El resultado respondió al desempeño favorable de comercio, construcción y diversos rubros de servicios, que compensaron las caídas de los sectores agropecuario, pesca y manufactura.

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Entre enero y julio, la economía peruana acumuló un crecimiento de 3,13%. En tanto, la variación anualizada, correspondiente al período entre agosto de 2025 y julio de 2026, fue de 3,32%.

¿Sabías que los efectos del Fenómeno El Niño nos acompañarán por varios años más? Este evento climático amenaza con intensificarse, afectando la vida diaria, la economía y los ecosistemas del país con temperaturas por encima de lo habitual.

Comercio y construcción concentraron el impulso de la actividad

El sector comercio creció 6,79% en julio, impulsado por las ventas al por mayor, al por menor y el comercio automotor. Las ventas mayoristas subieron 4,22%, ante una mayor demanda de combustibles, equipos informáticos, minerales como cobre y oro, y materiales de construcción.

La venta minorista avanzó 6,02%, favorecida por la apertura de nuevos locales, el consumo de combustibles durante los feriados y las ventas de productos farmacéuticos y cosméticos. El comercio automotor registró el mayor incremento, con 28,77%, por la realización de ferias y una mayor demanda de repuestos y servicios de mantenimiento.

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construcción
La construcción aumentó 9,85% por el mayor consumo de cemento, el avance de las obras públicas y los proyectos privados de infraestructura y vivienda.

La construcción aumentó 9,85%, con un alza de 10,17% en el consumo interno de cemento y de 9,51% en el avance físico de obras públicas. El crecimiento se vinculó con proyectos privados de infraestructura, plantas industriales, telecomunicaciones, minería, energía y vivienda multifamiliar.

Las obras públicas también mostraron avances en los niveles nacional, regional y local, sobre todo en edificios no residenciales, servicios básicos, infraestructura vial y proyectos de prevención de riesgos.

Los servicios sostuvieron el crecimiento mensual

Los servicios prestados a empresas crecieron 4,07%, por la mayor demanda de publicidad, investigación de mercados, agencias de viaje, operadores turísticos, seguridad, alquiler de maquinaria, telemarketing, limpieza y asesoría técnica.

El sector financiero y seguros avanzó 3,13%, apoyado en un aumento de 3,26% de los créditos y de 6,80% de los depósitos del sistema financiero. Las mayores colocaciones provinieron de las empresas de créditos, las cajas municipales y la banca múltiple.

choclo - maiz - MIDAGRI - mercados - agricultura - mercado mayorista
El sector agropecuario se contrajo 1,23% por la menor producción agrícola, mientras la manufactura retrocedió 1,81% en julio.

El transporte, almacenamiento y mensajería creció 2,86%. El transporte terrestre y por tuberías subió 3,6%, mientras que el ferroviario avanzó 9,7%. El transporte aéreo cayó 0,13%, debido a un menor movimiento de pasajeros nacionales e internacionales.

Alojamiento y restaurantes registró una expansión de 3,48%. El subsector alojamiento aumentó 9,69%, mientras que los restaurantes crecieron 3,40%, con aportes de sandwicherías, cevicherías, pollerías, locales de comida rápida y restaurantes turísticos.

Agricultura, pesca y manufactura retrocedieron

El sector agropecuario cayó 1,23%, afectado por una contracción de 2,72% en el subsector agrícola. Disminuyeron la producción de aceituna, arroz cáscara, papa, maíz amarillo duro, palta, maíz amiláceo y caña de azúcar por condiciones climáticas adversas. El subsector pecuario, en cambio, subió 1,45%.

La pesca registró la mayor caída sectorial, con 27,44%. La extracción marítima para consumo humano indirecto se redujo por la suspensión de la pesca de anchoveta en la zona norte-centro. La captura del recurso fue de 2.496 toneladas, frente a las 292.148 toneladas de julio de 2025.

La manufactura retrocedió 1,81%, por las bajas en el subsector fabril primario y no primario. La producción de electricidad, gas y agua creció 7,30%, mientras que minería e hidrocarburos mostró un avance de 0,24%, con un aumento de 3,8% en la producción de cobre.

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