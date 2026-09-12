Reniec actualiza DNI BioFacial: ¿Qué trámites se pueden realizar desde el celular?

DNI BioFacial 3.0 permite iniciar la renovación por caducidad y solicitar el duplicado de un DNI azul para obtener uno electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en funcionamiento desde hoy la versión 3.0 de DNI BioFacial, una aplicación que permite realizar desde el celular parte del proceso para renovar o actualizar el documento nacional de identidad (DNI). La nueva herramienta incorpora modificaciones en la captura de fotografías y en la validación facial biométrica, dos etapas necesarias para confirmar la identidad del ciudadano.

La actualización está disponible para teléfonos con sistemas operativos Android e iOS. A través de esta plataforma, los usuarios podrán iniciar la renovación por caducidad del DNI y solicitar el duplicado de un documento azul para obtener uno electrónico. Con ello, la entidad busca ampliar el acceso a sus servicios digitales y disminuir la necesidad de acudir presencialmente para determinadas gestiones.

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Uno de los principales cambios está relacionado con la toma de la fotografía. El sistema emplea reconocimiento facial para comprobar que quien realiza el procedimiento corresponde al titular del documento. Luego, la imagen capturada pasa por un proceso de validación antes de que el solicitante continúe con las siguientes etapas en la plataforma digital del organismo registral.

Los trámites de cambio de domicilio y duplicado de DNI electrónico también pueden iniciarse desde la aplicación, aunque requieren validación mediante ID Perú (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué trámites se pueden iniciar con la nueva aplicación?

DNI BioFacial 3.0 permite realizar directamente dos procedimientos vinculados con la documentación personal:

Renovación por caducidad del DNI.

Duplicado de DNI azul a electrónico.

Los ciudadanos que ya tenían instalada una versión anterior pueden actualizarla para acceder a las nuevas funciones. También tienen la opción de descargar nuevamente el aplicativo en caso de ser necesario.

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Después de completar la captura y validación facial, el usuario debe continuar el procedimiento en la página habilitada por Reniec y seguir las indicaciones correspondientes. El acceso a la plataforma se encuentra en https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano.

Las modificaciones introducidas buscan facilitar el proceso de verificación de identidad y mejorar las condiciones para obtener una fotografía que pueda ser utilizada en el nuevo documento. De esta manera, parte de la gestión puede efectuarse mediante un teléfono móvil, sin necesidad de iniciar el procedimiento en una sede física.

La digitalización de estos procedimientos busca reducir desplazamientos a las oficinas y facilitar el acceso a los servicios de Reniec (Andina)

Cambio de domicilio y duplicado del DNI electrónico

La nueva versión también muestra otras dos alternativas: “Cambio de Domicilio” y “Duplicado de DNIe”. En estos casos, DNI BioFacial funciona como punto de acceso y deriva al ciudadano hacia la plataforma web de Reniec para continuar con la gestión.

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A diferencia de los dos procedimientos anteriores, estas solicitudes requieren una validación de identidad digital mediante ID Perú. Por ese motivo, la entidad recomienda contar con la versión actualizada de esta herramienta antes de comenzar el trámite.

ID Perú permite completar la comprobación de identidad desde una computadora, laptop o teléfono celular. Su utilización forma parte de las medidas destinadas a garantizar que los procedimientos digitales sean efectuados por el titular correspondiente.

Una alternativa para reducir desplazamientos

Con la renovación de ambas herramientas, Reniec busca concentrar en dispositivos digitales varias etapas relacionadas con la identificación ciudadana. DNI BioFacial se encarga principalmente de la comprobación mediante reconocimiento facial y de la captura de la imagen, mientras que ID Perú interviene en los procedimientos que requieren una validación de identidad digital.

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El uso de estas plataformas permite iniciar determinadas gestiones sin trasladarse inmediatamente a una oficina. El ciudadano, no obstante, debe completar las instrucciones establecidas por la entidad y cumplir con los requisitos específicos de cada procedimiento para obtener el documento solicitado.