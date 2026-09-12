Perú

Reniec actualiza DNI BioFacial: ¿Qué trámites se pueden realizar desde el celular?

La nueva aplicación incorpora mejoras en la captura fotográfica y en la validación facial biométrica para confirmar la identidad del titular

Persona que sostiene un teléfono inteligente con la interfaz de la aplicación DNIBIOFACIAL sobre un escritorio de madera.
DNI BioFacial 3.0 permite iniciar la renovación por caducidad y solicitar el duplicado de un DNI azul para obtener uno electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en funcionamiento desde hoy la versión 3.0 de DNI BioFacial, una aplicación que permite realizar desde el celular parte del proceso para renovar o actualizar el documento nacional de identidad (DNI). La nueva herramienta incorpora modificaciones en la captura de fotografías y en la validación facial biométrica, dos etapas necesarias para confirmar la identidad del ciudadano.

La actualización está disponible para teléfonos con sistemas operativos Android e iOS. A través de esta plataforma, los usuarios podrán iniciar la renovación por caducidad del DNI y solicitar el duplicado de un documento azul para obtener uno electrónico. Con ello, la entidad busca ampliar el acceso a sus servicios digitales y disminuir la necesidad de acudir presencialmente para determinadas gestiones.

PUBLICIDAD

Uno de los principales cambios está relacionado con la toma de la fotografía. El sistema emplea reconocimiento facial para comprobar que quien realiza el procedimiento corresponde al titular del documento. Luego, la imagen capturada pasa por un proceso de validación antes de que el solicitante continúe con las siguientes etapas en la plataforma digital del organismo registral.

Manos que sostienen un teléfono inteligente con la pantalla de la aplicación DNI Biofacial y el logotipo del RENIEC sobre una mesa de madera.
Los trámites de cambio de domicilio y duplicado de DNI electrónico también pueden iniciarse desde la aplicación, aunque requieren validación mediante ID Perú (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué trámites se pueden iniciar con la nueva aplicación?

DNI BioFacial 3.0 permite realizar directamente dos procedimientos vinculados con la documentación personal:

  • Renovación por caducidad del DNI.
  • Duplicado de DNI azul a electrónico.

Los ciudadanos que ya tenían instalada una versión anterior pueden actualizarla para acceder a las nuevas funciones. También tienen la opción de descargar nuevamente el aplicativo en caso de ser necesario.

PUBLICIDAD

Después de completar la captura y validación facial, el usuario debe continuar el procedimiento en la página habilitada por Reniec y seguir las indicaciones correspondientes. El acceso a la plataforma se encuentra en https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano.

Las modificaciones introducidas buscan facilitar el proceso de verificación de identidad y mejorar las condiciones para obtener una fotografía que pueda ser utilizada en el nuevo documento. De esta manera, parte de la gestión puede efectuarse mediante un teléfono móvil, sin necesidad de iniciar el procedimiento en una sede física.

La digitalización de estos procedimientos busca reducir desplazamientos a las oficinas y facilitar el acceso a los servicios de Reniec (Andina)
La digitalización de estos procedimientos busca reducir desplazamientos a las oficinas y facilitar el acceso a los servicios de Reniec (Andina)

Cambio de domicilio y duplicado del DNI electrónico

La nueva versión también muestra otras dos alternativas: “Cambio de Domicilio” y “Duplicado de DNIe”. En estos casos, DNI BioFacial funciona como punto de acceso y deriva al ciudadano hacia la plataforma web de Reniec para continuar con la gestión.

A diferencia de los dos procedimientos anteriores, estas solicitudes requieren una validación de identidad digital mediante ID Perú. Por ese motivo, la entidad recomienda contar con la versión actualizada de esta herramienta antes de comenzar el trámite.

ID Perú permite completar la comprobación de identidad desde una computadora, laptop o teléfono celular. Su utilización forma parte de las medidas destinadas a garantizar que los procedimientos digitales sean efectuados por el titular correspondiente.

Una alternativa para reducir desplazamientos

Con la renovación de ambas herramientas, Reniec busca concentrar en dispositivos digitales varias etapas relacionadas con la identificación ciudadana. DNI BioFacial se encarga principalmente de la comprobación mediante reconocimiento facial y de la captura de la imagen, mientras que ID Perú interviene en los procedimientos que requieren una validación de identidad digital.

El uso de estas plataformas permite iniciar determinadas gestiones sin trasladarse inmediatamente a una oficina. El ciudadano, no obstante, debe completar las instrucciones establecidas por la entidad y cumplir con los requisitos específicos de cada procedimiento para obtener el documento solicitado.

Temas Relacionados

ReniecDNI BioFacial 3.0DNIDNIeperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abogado de Magaly Medina denunció a Jefferson Farfán como presunto “autor mediato” de amenazas de extorsión

Fernando Ugaz pidió a la Fiscalía indagar los mensajes enviados a la conductora, que incluían información sobre el proceso judicial y la reparación civil

Abogado de Magaly Medina denunció a Jefferson Farfán como presunto “autor mediato” de amenazas de extorsión

Nuevo formato en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: participación de Perú Sub 19, descenso directo y video challenge

Gino Vegas, presidente de la FPV, dio detalles de las nuevas reglas en el torneo nacional y confirmó fecha del inicio. Entérate de todos los detalles de la temporada que se viene

Nuevo formato en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: participación de Perú Sub 19, descenso directo y video challenge

Campaña de salud para este domingo 13 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La actividad incluirá triaje para realizar una evaluación inicial y orientar a los asistentes según sus necesidades

Campaña de salud para este domingo 13 de septiembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Estos trabajadores públicos recibirán aguinaldo y bono por escolaridad o gratificación en 2027

Presupuesto Público 2027 incluye los bonos que se pagan por Fiestas Patrias, Navidad y escolaridad, y también la gratificación para los trabajadores CAS

Estos trabajadores públicos recibirán aguinaldo y bono por escolaridad o gratificación en 2027

Rafael López Aliaga sigue liderando intención de voto con 20%, pero Carlos Bruce se acerca con 17%, según IEP

De acuerdo con el sondeo, el resto de postulantes no supera el 5% de intención de voto. Casi el 50% de los encuestados no respondió a qué candidato respaldaría en los comicios del domingo 4 de octubre

Rafael López Aliaga sigue liderando intención de voto con 20%, pero Carlos Bruce se acerca con 17%, según IEP
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga sigue liderando intención de voto con 20%, pero Carlos Bruce se acerca con 17%, según IEP

Rafael López Aliaga sigue liderando intención de voto con 20%, pero Carlos Bruce se acerca con 17%, según IEP

Oposición pide al Gobierno presentar nuevo proyecto de facultades legislativas centrado en seguridad y El Niño

Keiko Fujimori recuerda a su padre a dos años de su muerte: “Ese estilo de trabajo lo estamos tratando de replicar”

Keiko Fujimori pide al Senado autorización para su primer viaje como presidenta: busca ir a EE. UU. para la Asamblea General de la ONU

Álvaro Vargas Llosa anuncia que buscará contribuir a una “nueva fase” de la relación Perú-Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Abogado de Magaly Medina denunció a Jefferson Farfán como presunto “autor mediato” de amenazas de extorsión

Abogado de Magaly Medina denunció a Jefferson Farfán como presunto “autor mediato” de amenazas de extorsión

Murió Enrique Espejo, el popular Yuca, a los 75 años

Clara Seminara respondió a las críticas por su inesperada historia luego del fallecimiento de ‘Yuca’

La vida de Enrique Espejo, ‘Yuca’: fue extra, galán de fotonovela y figura de la comedia en la TV peruana

El sentido mensaje de Jorge Benavides por la muerte del cómico Enrique Espejo, ‘Yuca’: “Nunca dejé de pensar en él”

DEPORTES

Nuevo formato en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: participación de Perú Sub 19, descenso directo y video challenge

Nuevo formato en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: participación de Perú Sub 19, descenso directo y video challenge

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal vs CD Moquegua se reprogramó: nuevo horario del duelo por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua?: Nuevo horario del partido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos