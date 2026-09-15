El DNI es el único documento de identidad para votar en las Elecciones Municipales 2026 del domingo 04 de octubre

El DNI físico será indispensable para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del domingo 4 de octubre - Créditos: Reniec.

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se acercan y una de las principales consideraciones para los ciudadanos será llevar consigo el documento nacional de identidad (DNI) el domingo 4 de octubre. Su presentación será necesaria para acreditar la identidad ante la mesa de sufragio y continuar con el procedimiento establecido para emitir el voto.

El documento deberá ser presentado físicamente por cada elector. Una fotografía almacenada en el celular, una copia impresa o alguna constancia no podrá reemplazarlo, debido a que los protocolos electorales contemplan una comprobación directa antes de autorizar la entrega de la cédula.

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Los miembros de mesa serán los encargados de solicitar la identificación, contrastar los datos personales con la información consignada en el padrón y permitir que el ciudadano continúe con la votación. Entre sus funciones también se encuentran la instalación de estos espacios, la conducción de la jornada y el posterior conteo de los votos.

Este procedimiento constituye un mecanismo de control dentro del proceso electoral, pues permite comprobar que la persona que se presenta corresponda con un ciudadano habilitado para sufragar. La revisión de los datos también contribuye a prevenir eventuales casos de suplantación y otras irregularidades que puedan afectar el normal desarrollo de los comicios.

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El DNI permite acreditar la identidad del elector antes de emitir su voto - Créditos: Reniec.

¿Qué DNI podrán presentar los electores?

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 serán válidos el DNI azul, amarillo y electrónico. En este último caso, la autorización comprende las versiones 1.0, 2.0 y 3.0.

Sin embargo, Reniec estableció una disposición excepcional respecto de los documentos cuya fecha de vigencia haya concluido. El organismo extendió la validez de estos documentos vencidos o próximos a caducar para que puedan ser utilizados durante la jornada electoral del 4 de octubre.

La medida fue oficializada el viernes 28 de agosto mediante la Resolución N.° 000023-2026-RENIEC/JNAC, publicada en el diario oficial El Peruano. Según la norma, esta ampliación permanecerá vigente hasta el domingo 4 de octubre y tendrá una finalidad específica: facilitar la participación ciudadana en los comicios.

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DNI vencido también permitirá votar

La disposición significa que los electores cuyo documento haya caducado podrán presentarlo en su local de votación sin necesidad de renovarlo previamente para participar en estas elecciones. No obstante, la extensión excepcional tendrá efectos únicamente para la jornada electoral y no constituye una renovación general del documento.

Reniec explicó que la falta de actualización de este documento no supone la pérdida de la ciudadanía ni elimina el derecho al sufragio. Por ello, la medida busca impedir que la fecha de vencimiento se convierta en una barrera para quienes figuran como electores habilitados.

La autorización también comprende a los adultos que todavía conservan un DNI emitido cuando eran menores de edad. De esta manera, se consideran distintas situaciones documentarias que pueden presentarse entre los ciudadanos convocados a votar.

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Los ciudadanos habilitados para sufragar podrán presentar el DNI azul, amarillo o electrónico, este último en cualquiera de sus versiones: 1.0, 2.0 o 3.0 - Créditos: Reniec.

Más de 1,7 millones tienen el DNI vencido

Según el padrón correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, 26.314.724 ciudadanos están habilitados para participar en los comicios del 4 de octubre. De ese universo, 1.735.329 personas cuentan con un DNI vencido y podrán acogerse a la ampliación excepcional establecida por Reniec.

La disposición será comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidades que deberán adoptar las acciones correspondientes dentro de sus competencias.

De esta forma, el requisito de identificación se mantiene para todos los electores: será necesario presentar el DNI físico ante la mesa de sufragio. La diferencia es que, por la medida excepcional, este documento podrá utilizarse aunque haya superado su fecha de vencimiento, siempre que sea presentado para participar en las elecciones del domingo 4 de octubre.

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