Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de setiembre de 2026

Durante la jornada de este lunes 14 de septiembre, los especialistas del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio peruano. A través de su red de estaciones sismológicas y acelerométricas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra y procesa los movimientos telúricos detectados en el litoral, la zona andina y la Amazonía.
Cada reporte oficial incluye información clave como la magnitud, hora exacta, profundidad y ubicación del epicentro. Consultar estos datos permite conocer las características de cada sismo registrado y diferenciar los reportes oficiales de información no confirmada que pueda circular en redes sociales.
Nuevo sismo de magnitud 4.0 se registró frente a Tumbes
Un sismo de magnitud 4.0 se registró durante la madrugada de este lunes 14 de septiembre en la región Tumbes, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 04:23:50 horas, con epicentro localizado a 43 kilómetros al noroeste de Tumbes, en la provincia y región Tumbes. La profundidad del evento fue de 23 kilómetros.
La intensidad máxima registrada fue de grado II-III en Tumbes, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada. El reporte corresponde al evento identificado por el CENSIS con código IGP/CENSIS/RS 2026-0665.
Sismo de magnitud 3.5 se registró en Puno
Otro movimiento telúrico fue registrado durante la madrugada de este lunes 14 de septiembre en la región Puno, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El sismo tuvo una magnitud de 3.5 y ocurrió a las 03:22:48 horas.
El epicentro fue localizado a 16 kilómetros al noreste de San Gabán, en la provincia de Carabaya, región Puno. El evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros.
La intensidad máxima reportada fue de grado II-III en San Gabán, según la escala de Mercalli Modificada. Este movimiento corresponde al reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0664.
Riesgos de intoxicación por monóxido y polvo post-colapso
Tras el colapso parcial o total de muros de ladrillo o adobe, el aire circundante se satura con densas nubes de polvo y partículas de sílice que irritan de forma aguda las vías respiratorias. En la mochila de emergencia es prioritario incluir mascarillas con certificación adecuada (como KN95 o N95) para proteger el sistema respiratorio durante la evacuación o remoción inicial de escombros.
Del mismo modo, si la vivienda sufrió afectaciones y se utilizan generadores eléctricos portátiles a combustible para suplir el corte de luz, estos equipos deben operar estrictamente en exteriores ventilados. Ubicarlos en cocheras techadas o patios cerrados genera acumulación letal de monóxido de carbono, un gas inodoro que representa un grave peligro inadvertido en emergencias.
Comportamiento de suelos y fallas en la sierra central
Aunque gran parte de la atención pública se concentra en la zona costera, la sierra central del país presenta un escenario de riesgo sísmico particular debido a la presencia de fallas geológicas activas. Estos sistemas de fallas locales generan sacudidas a profundidades menores a 20 kilómetros, lo que puede provocar aceleraciones del terreno muy violentas en radios urbanos concentrados.
Adicionalmente, la geografía andina combina pendientes pronunciadas con suelos arcillosos o depósitos aluviales que incrementan la vulnerabilidad ante sacudidas. En estas localidades, las lluvias estacionales o la inestabilidad de taludes hacen indispensable identificar zonas seguras alejadas del cauce de ríos, lechos de huaycos y taludes con riesgo de derrumbe.
Prevención sísmica para personas que viven solas
Quienes residen de forma independiente deben reforzar sus medidas de autocuidado, ya que no contarán con asistencia inmediata dentro del predio ante una emergencia. Resulta indispensable ubicar la mochila de emergencia junto a la puerta principal y fijar en la pared un soporte con las llaves de acceso, linterna de mano y calzado resistente.
Asimismo, es altamente recomendable coordinar una red de contacto vecinal. Entregar una copia de la llave del departamento a un residente de confianza del mismo edificio y definir un punto de encuentro exterior con familiares garantiza que alguien pueda verificar su estado físico en caso de quedar incomunicado tras un movimiento telúrico severo.
Seguridad sísmica en el transporte público
Si un temblor ocurre mientras viaja en servicios masivos como el Metro de Lima, el Metropolitano o unidades de transporte público, la regla inicial es conservar la serenidad y sujetarse firmemente de los pasamanos para no perder el equilibrio ante un frenado brusco. Los conductores y operadores de trenes cuentan con directivas específicas para reducir la velocidad paulatinamente y detener la marcha en áreas seguras.
En el caso de trenes subterráneos o viaductos elevados, los pasajeros no deben intentar forzar las puertas ni lanzarse a las vías electrificadas. Es imperativo permanecer dentro del vagón o bus hasta que el personal de estación o los brigadistas autorizados inicien el protocolo formal de evacuación por las pasarelas peatonales de auxilio.
Seguridad sísmica en el transporte público
Si un temblor ocurre mientras viaja en servicios masivos como el Metro de Lima, el Metropolitano o unidades de transporte público, la regla inicial es conservar la serenidad y sujetarse firmemente de los pasamanos para no perder el equilibrio ante un frenado brusco. Los conductores y operadores de trenes cuentan con directivas específicas para reducir la velocidad paulatinamente y detener la marcha en áreas seguras.
En el caso de trenes subterráneos o viaductos elevados, los pasajeros no deben intentar forzar las puertas ni lanzarse a las vías electrificadas. Es imperativo permanecer dentro del vagón o bus hasta que el personal de estación o los brigadistas autorizados inicien el protocolo formal de evacuación por las pasarelas peatonales de auxilio.
Los simulacros del INDECI: para qué sirven y cómo participar
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) organiza anualmente los Simulacros Nacionales Multipeligro, ejercicios que ponen a prueba la capacidad de respuesta de la población ante sismos, tsunamis y aluviones. En 2026 se realizaron dos ediciones: la primera el 29 de mayo —en conmemoración del sismo de 1970 en Áncash— y la segunda el 14 de agosto, en recuerdo del terremoto de magnitud 7.9 que afectó Pisco en 2007. El ejercicio se desarrolla en tres momentos: la activación de sirenas o alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), la permanencia en zonas seguras internas durante los primeros dos minutos y la evacuación hacia puntos de reunión externos con la mochila de emergencia en mano.
Para los hogares, el INDECI recomienda elaborar un Plan Familiar de Emergencia que defina las funciones de cada integrante, establezca un punto de encuentro y mantenga las rutas de salida libres de obstáculos. En centros laborales, la evacuación debe realizarse por escaleras de emergencia, nunca por ascensores, siguiendo las instrucciones de las brigadas. Las alertas de tsunami o aluvión se difunden a través del sistema SISMATE y las sirenas locales, con instrucciones de desplazarse de inmediato hacia zonas altas o alejadas del litoral.
Cómo inspeccionar tu vivienda después de un sismo
Una vez que el movimiento telúrico cesa y se verifica que todos los ocupantes están seguros, el INDECI recomienda realizar una inspección preliminar del inmueble antes de retomar la rutina. Los puntos críticos a revisar son las grietas diagonales en muros estructurales, las fisuras en columnas y el desprendimiento de acabados pesados como cornisas o revestimientos que puedan comprometer la estabilidad del edificio. Las grietas en forma de “X” en paredes o la inclinación visible de columnas son señales de alerta que requieren la evaluación de un ingeniero.
Si se detectan daños estructurales o existe duda sobre la seguridad del inmueble, la recomendación es no ingresar y comunicarse con las autoridades locales o con los equipos de Defensa Civil para solicitar una inspección técnica. Ante réplicas, la población debe alejarse de zonas con riesgo de caída de objetos, evitar el uso de ascensores y mantenerse informada a través de los canales oficiales del IGP y el INDECI.
La mochila de emergencia: qué debe tener y por qué no puede faltar en casa
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda que cada hogar tenga preparada una mochila de emergencia diseñada para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre. El peso total no debe superar los 8 kilos y debe contar con bolsillos internos, laterales y frontales para facilitar el acceso rápido durante una evacuación. La mochila debe estar ubicada en un lugar accesible y cercano a la ruta de salida, y todos los integrantes del hogar deben conocer su contenido y ubicación.
El contenido recomendado incluye agua embotellada, alimentos no perecibles como barras de cereal, enlatados y chocolate, un botiquín de primeros auxilios con alcohol, gasas, vendas y medicamentos para enfermedades crónicas, artículos de higiene personal, ropa de abrigo, linterna a pilas, radio portátil, silbato, dinero en efectivo preferentemente en monedas, y una agenda con contactos de emergencia. Para hogares con bebés, adultos mayores o mascotas, el INDECI recomienda incorporar artículos específicos como pañales, medicamentos prescritos y comida para animales. Los productos con fecha de vencimiento deben revisarse y renovarse de forma periódica.