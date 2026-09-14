Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de setiembre de 2026

Un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Coracora, Ayacucho, remeció varias regiones del Perú. Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explica que la profundidad de 108 km hizo que el movimiento se sintiera en lugares tan lejanos como Lima, Ica y Puno, y detalla los primeros reportes de daños.

Durante la jornada de este lunes 14 de septiembre, los especialistas del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio peruano. A través de su red de estaciones sismológicas y acelerométricas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra y procesa los movimientos telúricos detectados en el litoral, la zona andina y la Amazonía.

Cada reporte oficial incluye información clave como la magnitud, hora exacta, profundidad y ubicación del epicentro. Consultar estos datos permite conocer las características de cada sismo registrado y diferenciar los reportes oficiales de información no confirmada que pueda circular en redes sociales.