Empresas que usan correctamente la IA tienen 15 veces más probabilidades de reportar un buen retorno de inversión

Las organizaciones que aplican inteligencia artificial confiable tienen 15 veces más probabilidades de lograr un ROI sólido en sus proyectos de IA, según el informe de IDC patrocinado por SAS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las organizaciones que aplican prácticas de inteligencia artificial (IA) confiable tienen 15 veces más probabilidades de reportar un retorno de inversión (ROI) sólido en sus proyectos de IA, con un 62% de casos exitosos frente a apenas 4% entre las que no lo hacen. El dato surge del segundo Data and AI Impact Report de la International Data Corporation (IDC), firma global de análisis de mercado tecnológico, patrocinado por SAS y basado en una encuesta a 2.699 tomadores de decisiones en 28 países.

El estudio identifica un patrón que se repite tanto a escala global como en América Latina: las empresas que obtienen mayor valor de la IA son las que la gestionan con gobernanza, calidad de datos, supervisión y capacidad de explicar cómo el sistema llega a sus decisiones. En mercados como el peruano, donde la adopción tecnológica avanza mientras las bases de datos y los marcos de gobernanza aún se consolidan, este factor podría determinar qué compañías logran capitalizar la inversión y cuáles quedan rezagadas.

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Una infografía de IDC y SAS señala que las empresas con inteligencia artificial confiable tienen 15 veces más probabilidades de lograr un retorno de inversión sólido.

Menos confianza ante una IA más autónoma

El avance hacia sistemas con mayor capacidad de acción se refleja en las cifras del informe: 89% de los encuestados señala que sus agentes de IA ya participan en la toma de decisiones, en un rango que va desde el apoyo a decisiones aprobadas por personas hasta la actuación autónoma. Sin embargo, esa expansión no viene acompañada de un nivel de confianza equivalente.

El respaldo hacia la IA generativa llega al 76%, mientras que la confianza en la IA agéntica desciende a 66%, una brecha de diez puntos que, según el reporte, refleja las dudas crecientes a medida que estos sistemas dejan de generar información y comienzan a ejecutar acciones. “Cuando la IA funciona, su impacto es extraordinario”, afirmó Bryan Harris, director de Tecnología de SAS, quien advirtió que los agentes más avanzados pueden registrar tasas de error superiores al 25% en tareas complejas, un margen que consideró inaceptable en entornos críticos para la toma de decisiones.

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El Data and AI Impact Report de IDC relevó 2.699 tomadores de decisiones en 28 países y vinculó el éxito de la inteligencia artificial con la gobernanza y la calidad de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obstáculos en la infraestructura de datos

Solo 17.5% de las organizaciones cuenta con una infraestructura de datos en el nivel más alto de madurez, suficiente para responder a las exigencias de la IA agéntica. Aquellas que sí alcanzan ese estándar tienen cuatro veces más probabilidades de esperar un ROI sólido y seis veces más de exigir controles de calidad de datos y explicabilidad en sus sistemas.

Harris subrayó que, para lograr precisión y consistencia, las organizaciones deben incorporar experiencia real del negocio en los flujos de trabajo de IA agéntica y mantener a las personas en el centro de la gobernanza. “Aquellas que hagan ambas cosas podrán cerrar la brecha de confianza y obtener una ventaja competitiva en el mercado”, sostuvo el directivo.

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El 89% de los encuestados afirmó que los agentes de IA ya participan en decisiones, desde apoyo supervisado por personas hasta actuación autónoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobernanza para escalar la IA

Las organizaciones líderes en IA confiable tienen 44 veces más probabilidades de realizar revisiones periódicas de gobernanza y explicabilidad. Además, el 85% planea incrementar su inversión en IA confiable en más de 10% durante este año, según los datos del reporte.

“A medida que la IA se vuelve más autónoma, las organizaciones enfrentan un nuevo desafío, mantener la confianza en sistemas que las personas no comprenden completamente”, señaló Chris Marshall, vicepresidente de IDC. El directivo agregó que una mayor supervisión, explicabilidad, responsabilidad y bases de datos sólidas se están convirtiendo en requisitos para escalar la IA con éxito, tanto en grandes corporaciones como en organismos del sector público.

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La confianza en la IA generativa alcanza 76%, mientras la confianza en la IA agéntica cae a 66% por las dudas sobre sistemas que ejecutan acciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú: adopción y gobernanza de la IA

La encuesta abarcó cuatro industrias, banca, seguros, ciencias de la vida y sector público, en 28 países. En el caso peruano, la adopción de herramientas de inteligencia artificial avanza a un ritmo mayor que la maduración de las bases de datos y los marcos de gobernanza corporativa, según se desprende del análisis regional del reporte.

Esa diferencia de velocidades, de acuerdo con los hallazgos de IDC, será un factor determinante para separar a las empresas que logren traducir su inversión en IA en resultados medibles de negocio de aquellas que no consigan hacerlo en los próximos años.

Tres ejecutivos analizan informes estratégicos frente a una computadora portátil durante una reunión corporativa sobre gestión de datos.