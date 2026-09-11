Perú

JNE busca reanudar diálogo con partidos que tienen candidatos a la alcaldía de Lima

Con miras al debate municipal. Dirección del Jurado citó a las agrupaciones para este lunes 14, pese a que 14 de estas advirtieron que no participarían si es que para este viernes 11 el tribunal electoral no fijaba postura sobre Rafael López Aliaga

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) busca reanudar el diálogo con los partidos políticos que cuentan con lista de candidatos para la alcaldía metropolitana de Lima. Esto con el objetivo de continuar con las negociaciones de cara al debate municipal, que se llevará a cabo el 21 y 22 de septiembre.

De acuerdo con el oficio enviado por la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, documento difundido por RPP, se cita a las agrupaciones políticas para este lunes 14 de setiembre “con el propósito de continuar con el diálogo respecto de los temas acordados en la primera reunión realizada el lunes 7 de setiembre”.

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Según declaró la candidata a la alcaldía de Lima por el Partido Aprista, Mónica Yaya, a dicho medio, en este nuevo encuentro se buscaría fijar los turnos de los candidatos y la conformación de las duplas.

El Apra es uno de los 14 partidos que exigieron al Pleno del JNE un pronunciamiento respecto a la posibilidad de que se le entregue la credencial de alcalde a los burgomaestres elegidos en el 2022 que se presenten como candidatos a primeros regidores.

Rafael López Aliaga

Incluso, el candidato de Somos Perú, Carlos Bruce, aseguró que, en caso el tribunal electoral, no se pronunciaba hasta este viernes 11 de setiembre, las catorce agrupaciones políticas no participarían del debate organizado por el JNE.

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“Se lo digo claramente al señor Burneo. Si es que él no define con su Jurado Nacional de Elecciones la situación de quién va a ser el candidato de Renovación Popular, esta elección no cuenta con las condiciones suficientes para ser declarada imparcial. Nosotros, los partidos políticos, no vamos a participar en el debate que ustedes, Jurado Nacional de Elecciones, piensan organizar, porque no gozan de nuestra confianza. Si hasta el día viernes no se pronuncian, no vamos a participar en ese debate”, dijo Bruce.

JNE se pronunciará, pero no hoy

El presidente del JNERoberto Burneo, confirmó que el pleno del organismo discutirá si Rafael López Aliaga podrá recibir la credencial de alcalde de Lima en caso de que su lista gane las Elecciones Regionales y Municipales 2026, pese a que postula formalmente como primer regidor.

Roberto Burneo señaló que recibe amenazas tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026| Andina
Roberto Burneo señaló que recibe amenazas tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026| Andina

Desde Cusco, Burneo explicó que la solicitud de las catorce organizaciones ya fue puesta en conocimiento de la presidencia del JNE e incorporada a la agenda del pleno para su debate. “No nos amarran los plazos porque ya se ha puesto en conocimiento del presidente del Jurado y ya hemos con secretaría establecido de acuerdo a nuestra agenda, el poder poner en debate este tema”, afirmó el funcionario ante una consulta de RPP.

El reclamo de los partidos se sostiene en el artículo 194 de la Constitución peruana, que prohíbe de manera expresa la reelección inmediata de alcaldes. Según las agrupaciones, la norma genera “un grave vacío interpretativo por parte del pleno del JNE” que “afectaría el derecho de la ciudadanía de emitir un voto plenamente informado”.

La moción para exigir un pronunciamiento vinculante obtuvo 14 votos a favor y uno en contra. Renovación Popular, el partido de López Aliaga, fue la única agrupación que rechazó la solicitud. El planteamiento surgió durante las negociaciones para organizar el debate de candidatos a la alcaldía de la capital.

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