Ministro Rafael Rey revela que el MTC no tiene presupuesto para ejecutar la Nueva Carretera Central

El titular del sector planteó que el MEF evalúe un fondo especial para financiar una obra cuyo costo asciende a S/30.000 millones, según sus estimaciones

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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, reconoció este lunes que su cartera no cuenta actualmente con capacidad presupuestal para financiar la Nueva Carretera Central, un proyecto cuyo costo estimó en unos 30.000 millones de soles (unos 8.100 millones de dólares).

En una entrevista con la radio Exitosa, Rey señaló que la obra “es un compromiso” con el país, ya cuenta con certificación ambiental y tiene previsto iniciar las obras del túnel Pariachi, incluido en el primer tramo del proyecto, que permitirá conectar zonas como Ate, Vitarte y Cieneguilla.

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Sin embargo, precisó que todavía no se dispone de los recursos necesarios para ejecutar esta primera etapa. “Para eso hay que asignarle presupuesto, que todavía no lo tenemos”, sostuvo.

El ministro fue más directo al explicar la situación financiera del proyecto. “El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (...) hoy día no tiene esa capacidad presupuestal”, afirmó, aunque aclaró que ello no significa que la cartera no pueda contar con esos recursos posteriormente.

Rafael Rey propuso crear un fondo especial en el MEF para financiar la obra, al considerar que su costo supera la capacidad presupuestal del MTC

Ante este escenario, planteó que el financiamiento de la obra sea asumido mediante un mecanismo especial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Es una opinión personal, pero creo que debe de pasar a un fondo especial del Ministerio de Economía, porque supera la capacidad presupuestal del ministerio nuestro (...) Es indispensable la Carretera Central, por supuesto”, manifestó.

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Rey reconoció además que la obra no podrá ser concluida durante la actual gestión, aunque aseguró que el proyecto continuará. “Es imposible que la terminemos nosotros, pero que es una carretera importante y que se va a hacer, sí, señor”, declaró.

También vinculó la disponibilidad de mayores recursos para infraestructura vial con la necesidad de impulsar las inversiones mineras. A su juicio, el sector permitiría incrementar los ingresos del Estado y ampliar la capacidad de financiamiento de obras públicas.

“La minería es una de las mejores armas para aumentar sustancialmente los ingresos del Estado y tener recursos suficientes, por lo menos mucho mayores de los que tenemos para las obras, por ejemplo, viales”, sostuvo.

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En mayo de 2021, el entonces titular del portafolio, Eduardo González, anunció que Francia había sido seleccionada para brindar asistencia técnica al país en el desarrollo del proyecto.

La futura vía tendrá 136 kilómetros y conectará Lima con el centro del país mediante una infraestructura que contempla túneles y viaductos para atravesar los Andes

La propuesta francesa se impuso a las ofertas técnico-económicas presentadas por Corea del Sur, España y Japón, que también buscaban participar mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G).

Se trata de un esquema similar al utilizado por Perú con el Reino Unido para la culminación de las obras de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el programa de reconstrucción tras el fenómeno del Niño Costero de 2017.

La Nueva Carretera Central contempla la construcción de una vía asfaltada que conectará Lima con el centro del país y que requerirá numerosos viaductos y túneles para atravesar los Andes, debido a la compleja geografía de la zona.

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La futura vía tendrá una longitud aproximada de 136 kilómetros y busca convertirse en una alternativa a la actual Carretera Central, una de las principales vías de conexión entre Lima y el centro del país.