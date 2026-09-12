Perú

Rafael López Aliaga sigue liderando intención de voto con 20%, pero Carlos Bruce se acerca con 17%, según IEP

De acuerdo con el sondeo, el resto de postulantes no supera el 5% de intención de voto. Casi el 50% de los encuestados no respondió a qué candidato respaldaría en los comicios del domingo 4 de octubre

A la izquierda, Rafael López Aliaga vistiendo una gorra azul con la letra R; a la derecha, Carlos Bruce con anteojos sobre un fondo azul
Los políticos peruanos Rafael López Aliaga y Carlos Bruce aparecen en dos fotografías yuxtapuestas.
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El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, continúa liderando las encuestas de intención de cara a los comicios para la alcaldía de Lima, según el último estudio realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), difundido hoy sábado 12 de setiembre por RPP.

Sin embargo, a diferencia de otras encuestas, en este sondeo del IEP, el candidato a primer regidor de Renovación Popular no cuenta con una amplia diferencia respecto al postulante que alcanza la segunda mayor intención de voto.

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López Aliaga posee un 20,1% de intención de voto, mientras que el candidato de Somos Perú, Carlos Bruce, recibe un 17,1%. Le siguen Francis Allison de Avanza País (4,7%), Daniel Urresti de Podemos Perú (4,1%), Susel Paredes de Ahora Nación (1,8%), Alberto Tejada de Acción Popular (1,7%), Ricardo Belmont de Obras (1,2%).

Los otros 19 postulantes, entre los que se encuentran Samuel Daza de Fuerza Popular y Elio Riera de Alianza para el Progreso, no superan el 1% de intención de voto.

Tabla con porcentajes de intención de voto para la alcaldía de Lima de candidatos como Rafael López Aliaga y Carlos Bruce en un gráfico de RPP
Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos coloca a Rafael López Aliaga y Carlos Bruce a la cabeza de la intención de voto para la alcaldía de Lima.

Por otro lado, un 47% de encuestados no eligió a algún candidato: 17,6% aún no decide; un 5,1% no conoce a los postulantes; un 11,7% no sabe ni opina; un 8,3% no votaría por ninguno; un 2,1% votaría viciado; y un 2,0% no iría a votar.

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Metodología e interpretación

La encuesta del IEP se realizó de forma telefónica entre el 4 y el 10 de septiembre a 1.202 personas mayores de 18 años, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%. Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión del IEP, remarcó que la pregunta sobre la intención de voto fue de respuesta espontánea, sin una lista de candidatos de por medio, un formato que, dijo, suele acentuar las diferencias entre quienes tienen mayor reconocimiento público y el resto.

“A veces cambia si a uno le presenta opciones y suele marcar”, explicó la investigadora sobre las variaciones que se registran cuando se muestra una lista cerrada a los encuestados. La representante del IEP atribuyó parte del fenómeno al bajo interés general en los comicios: solo el 16% de los consultados a nivel nacional se declaró muy interesado en las elecciones regionales y municipales. Un porcentaje elevado de encuestados no logró definir su voto o desconocía a los candidatos y sus propuestas, según indicó Zárate.

Carlos Bruce

Zárate atribuyó el desempeño de Carlos Bruce a su trayectoria previa en la gestión municipal y al reconocimiento de la marca Somos Perú, que ya había tenido un desempeño destacado en elecciones subnacionales anteriores. El actual alcalde de Surco lideraba otras mediciones antes de que López Aliaga formalizara su regreso a la contienda limeña.

La situación de López Aliaga cambió tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura por Renovación Popular, lo que despejó el camino para que el exalcalde de Lima asuma como primer regidor de la lista y, en los hechos, se perfile como el candidato a la alcaldía si el partido resulta ganador. Zárate recordó que en las elecciones nacionales previas, López Aliaga concentró su mayor caudal de votos en Lima Metropolitana, en particular en el sector oeste de la capital.

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