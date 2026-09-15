Perú

¿Por qué se moverán los feriados a los lunes y cuáles? MEF revela los detalles

En una nueva participación del ministro de Economía y Finanzas ante el Congreso de la República, este reveló qué motiva el cambio en los feriados para el 2027

gente en feriado al frente de adorno de plantas que dice Lima
Los feriados cambiarán en Perú para 2027. - Crédito Mincetur
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El gobierno peruano aplicará cambios a los feriados que alterarán el calendario desde 2027. Según ha revelado el Ministerio de Economía y Finanzas, se moverán estos días libres que caigan de martes a viernes, para el lunes más cercano.

Esto aplicará para 10 feriados en 2027—se mantendrán como siempre los de Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo—, lo que creará nuevos fines de semana largos.

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¿Pero cuál es la motivación del MEF con esto? Si bien esto impactaría positivamente en el turismo interno, Elmer Cuba, titular del ministerio de Economía, reveló que la razón de ser de esta norma inminente es “no cortar la cadena productiva” en las empresas.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, ha confirmado que se planea mover los feriados que caen entre semana al día lunes. Esta medida, que aplicaría desde 2027, busca evitar cortar la productividad y crear fines de semana largos.

Feriados que se moverán

La lista de feriados que se moverán no es fija. Es decir, no se moverán feriados exactos, sino los que caigan de martes a viernes y no sean de los seis que ya confirmó el gobierno que no se moverán.

Estos son los que siempre se mantendrán:

  1. Jueves Santo: en 2027 cae el jueves 25 de marzo
  2. Viernes Santo: en 2027 cae el viernes 26 de marzo
  3. Fiestas Patrias: 28 de julio
  4. Fiestas Patrias: 29 de julio
  5. Navidad: 25 de diciembre
  6. Año Nuevo: 1 de enero

Por otro lado, estos son los que se moverán, en tanto caigan en un día diferente a los lunes:

  1. 1 de mayo, Día del trabajo
  2. 7 de junio, Día de la Bandera
  3. 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo
  4. 23 de julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú
  5. 6 de agosto, Batalla de Junín
  6. 30 de agosto, Santa Rosa de Lima
  7. 8 de octubre, Combate de Angamos
  8. 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  9. 8 de diciembre, Inmaculada Concepción
  10. 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho.
Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
El Gobierno ya presentó el pedido de facultades, donde está incluido el cambio de feriados. - Crédito MEF

Como se sabe, varios feriados que caen en medio de la semana parten la jornada laboral y impactaría en la productividad de las empresas. El gobierno sugirió que inclusive cayendo viernes impactaba en empresas como los bancos, que también trabajan sábados.

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Por eso, si bien el cambio impulsaría el turismo interno, el foco se ha puesto más que nada en mejorar el trabajo sin pausas en la semana laboral.

Nuevo calendario para 2027

El Gobierno sigue señalando que en 2027 cambiará el calendario de feriados, con fechas que se moverán.

Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)
Perú aprobaría un nuevo feriado nacional solo por la visita del papa XIV este año. - Crédito Andina

Infobae Perú calcula que así quedarían los feriados para 2027, considerando la ‘fórmula’ para su traslado:

  • Viernes 1 de enero, Año Nuevo, no se toca
  • Jueves 25 de marzo, Semana Santa, no se toca
  • Viernes 26 de marzo, Semana Santa, no se toca
  • Sábado 1 de mayo, Día del trabajo no se toca
  • Lunes 7 de junio, Día de la Bandera no se toca
  • Lunes 28 de junio, Día de San Pedro y San Pablo. Antes habría sido martes 29 de junio
  • Lunes 26 de julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú. Antes habría sido viernes 23 de julio
  • Miércoles 28 de julio, Fiestas Patrias, no se toca
  • Jueves 29 de julio, Fiestas Patrias, no se toca
  • Lunes 9 agosto, Batalla de Junín. Antes habría sido viernes 6 de agosto
  • Lunes 30 de agosto no se toca, Santa Rosa de Lima
  • Lunes 11 de octubre, Combate de Angamos. Antes habría sido viernes 8 de octubre
  • Lunes 1 de noviembre no se toca, Día de Todos los Santos
  • Lunes 6 de diciembre, Inmaculada Concepción. Antes habría sido miércoles 8 de diciembre. Aquí queda la duda, dado que con el criterio del MEF, este y el siguiente se moverían al mismo lunes
  • Lunes 13 de diciembre, Batalla de Ayacucho. Antes habría sido jueves 9 de diciembre. Esto se aproxima, si es que no queda en el aire dado que el anterior ya ocupa un lunes
  • Sábado 25 de diciembre no se toca, Navidad.

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