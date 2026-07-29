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¿Ya planeas tu próximo viaje? Perú solo tendrá un feriado largo más este 2026

Estas Fiestas Patrias, los trabajadores privados no contaron con fin de semana largo, solo los empleados públicos. Este 2026 solo habrá uno más de tres días

Calendario con fechas
Ojo. El próximo feriado largo será a finales del 2026. - Crédito Andina
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¿Viajaste en los feriados de julio? Como se sabe, hubieron tres fechas libres para todos los trabajadores (inclusive los privados), el 23, 28 y 29 de julio. Sin embargo, estas fechas no significaron necesariamente un fin de semana largo para todos los empleados.

El feriado largo de Fiestas Patrias solo pudo ser aprovechado propiamente por los trabajadores públicos, y quienes pactaron esta fecha en el privado. Pero para quienes quieran volver a viajar o planificar su paseo próximo, deben saber que tendrán que hacerlo cobrando días libres o con sus vacaciones. Al menos, en los próximos meses.

Esto, dado que ni el sector privado ni público cuentan con un feriado largo sino hasta diciembre, el del viernes 25 de diciembre, que junto al sábado 26 y domingo 27, forman una fin de semana de tres días.

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gente en feriado al frente de adorno de plantas que dice Lima
El jueves 23 de julio se celebró el último feriado que aprobó el Congreso unicameral que va de salida. En total fueron cuatro fechas libres que promovieron. - Crédito Mincetur

Solo queda un feriado largo

Este año Perú solo tiene tres feriados largos para el sector privado, y uno más para el público. De estos, ya solo queda un fin de semana largo para la segunda parte del año.

Cabe recordar que este 28 y 29 de julio, feriados por Fiestas Patrias, formaron un fin de semana largo con el sábado 25 y domingo 26 pasados, con el ‘puente festivo’ del lunes 27 de julio.

Pero solo esto aplicó al sector de trabajadores estatales. Ya que los privados no están obligados a descansar en día no laborable.

A propósito de los feriados que le quedan a este año, conoce un poco más acerca de esta importante fecha que también constituye un día de descanso obligatorio para todos los peruanos. Vídeo: Andina

Sin embargo, para ambos ya solo queda un feriado largo que cubre tres días, pero para el que los trabajadores formales deberán esperar a Navidad.

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  • El feriado largo de tres días empieza el viernes 25 de diciembre
  • Continúa el sábado 26 de diciembre
  • Y culmina el domingo 27 de diciembre.

Los siguientes feriados

Curiosamente, el siguiente feriado del país, que aplica a nivel nacional, es el 6 de agosto, uno de los que aprobó el Congreso unicameral anterior.

personas en jirón de la unión en feriado
La eliminación de feriados es considerada una medida impopular, pero gremios y actores políticos le han pedido a Keiko Fujimori que considere eliminarlos. Esta ya prometió no hacerlo. - Crédito Andina/Melina Mejía

Se trata del jueves 6 de agosto, declarado feriado por la Batalla de Junín (bajo la Ley N.º 31530), y que fue incorporado en 2022.

Asimismo, estos son los feriados vigentes del Perú, tal como aplicaron y se disfrutarán (los faltantes) este 2026:

  1. Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó
  2. Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  3. Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  4. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó
  5. Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Ya pasó
  6. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio. Ya pasó
  7. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Ya pasó
  8. Lunes 27 de julio: Día no laborable y puente festivo para dar fin de semana largo solo al sector público. Ya pasó
  9. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias. Ya pasó
  10. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias. Ya pasó
  11. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín. Es el siguiente
  12. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  13. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  14. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  15. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  16. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  17. Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con el único fin de semana largo restante, que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.

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