¿Ya planeas tu próximo viaje? Perú solo tendrá un feriado largo más este 2026

¿Viajaste en los feriados de julio? Como se sabe, hubieron tres fechas libres para todos los trabajadores (inclusive los privados), el 23, 28 y 29 de julio. Sin embargo, estas fechas no significaron necesariamente un fin de semana largo para todos los empleados.
El feriado largo de Fiestas Patrias solo pudo ser aprovechado propiamente por los trabajadores públicos, y quienes pactaron esta fecha en el privado. Pero para quienes quieran volver a viajar o planificar su paseo próximo, deben saber que tendrán que hacerlo cobrando días libres o con sus vacaciones. Al menos, en los próximos meses.
Esto, dado que ni el sector privado ni público cuentan con un feriado largo sino hasta diciembre, el del viernes 25 de diciembre, que junto al sábado 26 y domingo 27, forman una fin de semana de tres días.
PUBLICIDAD
Solo queda un feriado largo
Este año Perú solo tiene tres feriados largos para el sector privado, y uno más para el público. De estos, ya solo queda un fin de semana largo para la segunda parte del año.
Cabe recordar que este 28 y 29 de julio, feriados por Fiestas Patrias, formaron un fin de semana largo con el sábado 25 y domingo 26 pasados, con el ‘puente festivo’ del lunes 27 de julio.
Pero solo esto aplicó al sector de trabajadores estatales. Ya que los privados no están obligados a descansar en día no laborable.
Sin embargo, para ambos ya solo queda un feriado largo que cubre tres días, pero para el que los trabajadores formales deberán esperar a Navidad.
PUBLICIDAD
- El feriado largo de tres días empieza el viernes 25 de diciembre
- Continúa el sábado 26 de diciembre
- Y culmina el domingo 27 de diciembre.
Los siguientes feriados
Curiosamente, el siguiente feriado del país, que aplica a nivel nacional, es el 6 de agosto, uno de los que aprobó el Congreso unicameral anterior.
Se trata del jueves 6 de agosto, declarado feriado por la Batalla de Junín (bajo la Ley N.º 31530), y que fue incorporado en 2022.
Asimismo, estos son los feriados vigentes del Perú, tal como aplicaron y se disfrutarán (los faltantes) este 2026:
- Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó
- Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó
- Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Ya pasó
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio. Ya pasó
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Ya pasó
- Lunes 27 de julio: Día no laborable y puente festivo para dar fin de semana largo solo al sector público. Ya pasó
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias. Ya pasó
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias. Ya pasó
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín. Es el siguiente
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con el único fin de semana largo restante, que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.
Más Noticias
Parada Militar 2026 EN VIVO: minuto a minuto del gran desfile por el 205° aniversario de la Independencia del Perú
Alrededor de las 10:20 a.m. Keiko Fujimori llegó a la avenida Brasil para presenciar el Desfile Militar como jefa suprema de las Fuerzas Armadas por primera vez
Keiko Fujimori se conmueve al ver desfilar a los miembros del comando Chavín de Huántar
Las cámaras captan el gesto de conmoción de la mandataria mientras saluda a los integrantes de la histórica unidad de élite del Ejército
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 29 de julio de 2026
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó tres sismos de diversa magnitud durante el 28 de julio de 2026 en distintas regiones del país. Los movimientos telúricos se registraron en Huancavelica, Áncash y Ucayali.
Comunidad Shipibo-Konibo acusa de apropiación cultural a Yirko Sivirich por traje diseñado para Keiko Fujimori y él se defiende: “Inspirarse no es copiar”
El diseñador defendió su trabajo y aseguró que inspirarse en la iconografía amazónica no implica copiar ni despojar a la comunidad de sus símbolos, tras la polémica por el atuendo de la presidenta
Mark Vito y su novia Leslie Echavarría acompañan a Keiko Fujimori: asistieron a la cena de gala y a la Parada Militar
El padre de las hijas de la presidenta del Perú y su actual novia fueron vistos en las primeras actividades protocolares de la mandataria
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD