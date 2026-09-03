Perú recibió 1.95 millones de turistas en los primeros meses de 2026: esta es la nacionalidad que más visita el territorio

Perú recibió casi 2 millones de turistas internacionales hasta julio de 2026| Foto: Gobierno del Perú

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Perú recibió 1,956,084 turistas internacionales entre enero y julio de 2026, una cifra casi idéntica a la del mismo período de 2025, cuando ingresaron 1,957,443 visitantes. La variación fue de -0,1%, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) difundidos por Agencia Andina.

Si bien se mostró un descenso, Chile se mantuvo como el principal país de residencia de los viajeros que llegaron a Perú, con 414 mil turistas. Ese flujo representó el 21,2% del total, aunque registró una baja de 3,5% frente a los primeros siete meses de 2025.

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Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 381 mil visitantes internacionales y una participación de 19,5%. Fue uno de los principales mercados que mostró un aumento interanual, con un crecimiento de 2,8%.

Turismo cultural y natural en Puno: lugares para visitar en el marco de la Festividad de la Candelaria. (Foto; Agencia Andina)

Chile y Estados Unidos concentraron cuatro de cada 10 llegadas internacionales

Después de Chile y Estados Unidos, Ecuador aportó 152 mil turistas, equivalente al 7,8% del total. Brasil y Bolivia sumaron cerca de 104 mil y 103 mil visitantes, respectivamente, con una participación de 5,3% cada uno.

Colombia completó el grupo de los seis principales mercados emisores, con 97 mil turistas y una cuota del 5%. Ecuador, Brasil, Bolivia y Colombia registraron descensos frente al mismo período del año anterior.

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De acuerdo con la información del Mincetur, Sudamérica representó el 49,2% de las llegadas de turistas internacionales, con 962.591 visitantes entre enero y julio. Norteamérica concentró el 24,9%, con unos 486 mil viajeros, mientras que Europa reunió el 17,4%, con 340 mil personas.

Asia aportó el 4,5% de los visitantes, unos 88 mil turistas, y Centroamérica alcanzó el 2,7%, con 53 mil.

Machu Picchu lidera el turismo en Perú con más de 1,4 millones de visitantes en 2025. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Aeropuerto Jorge Chávez recibió casi dos tercios de los visitantes

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue la principal vía de entrada al país. Por esa terminal ingresaron 1,3 millones de turistas internacionales, el 65,9% del total registrado durante los primeros siete meses de 2026.

El puesto de control fronterizo Santa Rosa, en Tacna, ocupó el segundo lugar con 307 mil ingresos, que representaron el 15,7%. Le siguió el Centro Binacional de Atención de Frontera de Tumbes, con 137 mil visitantes, equivalente al 7%.

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En tanto, los puestos de control de Desaguadero, Carancas y el Centro Binacional de Atención de Frontera de Puno contabilizaron 90 mil ingresos de turistas internacionales, con una participación de 4,6%.

(Composición Infobae)

Lugares para visitar en Perú

Machu Picchu, Cusco: La ciudadela inca es uno de los principales atractivos del país. La visita permite recorrer construcciones de piedra en un entorno montañoso y puede complementarse con un itinerario por Cusco y el Valle Sagrado. Lago Titicaca, Puno: El lago se encuentra en el sur peruano y reúne paisajes andinos, comunidades locales e islas como los Uros y Taquile. Es una alternativa para conocer tradiciones vinculadas a la vida en altura. Cañón del Colca, Arequipa: Este valle y cañón ofrece rutas por pueblos andinos, miradores y aguas termales. Uno de los puntos más visitados es la Cruz del Cóndor, desde donde suele observarse el vuelo de esta ave. Paracas y las islas Ballestas, Ica: Paracas combina costa, desierto y áreas naturales protegidas. Desde allí parten excursiones marítimas hacia las islas Ballestas, conocidas por su fauna, y recorridos por la Reserva Nacional de Paracas. Centro histórico de Lima: La capital concentra edificios coloniales, plazas y museos que muestran distintas etapas de la historia peruana. También puede ser un punto de partida para conocer barrios como Miraflores y Barranco.