Cambios a feriados en el pedido de facultades legislativas: Lo que modificará el Gobierno

El Gobierno ya presentó el pedido de facultades. ¿Qué dice sobre los feriados? - Crédito MEF

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El gobierno de Keiko Fujimori finalmente presentó el proyecto de pedido de facultades legislativas ante el Congreso de la República, el cual fue ingresado a la cámara de diputados se tendrá que debatirse en el corto plazo.

Así, varias medidas anunciadas por el gobierno y que se encontraban contempladas en los documentos filtrados del borrador o versión preliminar del pedido de facultades y su exposición de motivos sí se han incluido en el nuevo documento. Uno de estos es el cambio que se hará en las leyes sobre los feriados nacionales.

El Gobierno ya ha confirmado también en el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 la fórmula con cómo estos se moverán —los feriados que caigan martes a viernes se moverán al lunes más próximo, y esto no aplica para los feriados de Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo—. Pero ahora se revela se modificará el artículo 7 del decreto legislativo 713, que regula estos feriados, para crear fines de semana largos, según detalla en el texto de la Exposición de motivos.

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Más fines de semana largos juntando feriados. - Crédito Andina

Moverán los feriados al lunes

El gobierno ya había detallado que moverían los feriados a los lunes más próximos, en tanto estos cayeron de martes a viernes y no fueran los que estaban incluidos en las excepciones planteadas.

Sin embargo, recién esta semana esto ha quedado más firme como una medida que se busca, al incluir tanto en el pedido de facultades, como en el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030. Ahora el gobierno detalla también el origen y la justificación de la medida que buscan.

“El objetivo de la regulación es contribuir con el desarrollo del sector turismo, debido al fomento de las condiciones para generar un flujo de turismo interno significativo durante un fin de semana largo para el mes que contiene un feriado no laborable”, aclara.

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El Ministro de Economía detalla la propuesta del gobierno para trasladar los días feriados a los lunes, creando así fines de semana largos. Según el ministro, esta medida busca beneficiar al sector turismo sin afectar la productividad de otras industrias. (Canal N)

Así, lo que buscan será:

Dinamizar las economías regionales y el consumo, incentivando el desenvolvimiento económico y competitividad de las micro y pequeñas empresas en regiones del sector turismo

Generar empleo descentralizado, mejorando la calidad de vida de la población de las diferentes regiones del Perú

Fomentar la diversificación y redistribución del flujo turístico, promoviendo el desplazamiento interno en compañía de los familiares más cercanos con la finalidad de conciliar la vida laboral y familiar.

Modificarán el decreto legislativo 713

Para esto modificarán el artículo 7 del decreto legislativo 713, el cual regula los descansos remunerados en el sector privado. Es justamente en este que se señala que los feriados, los 16 actualmente vigentes, se celebra en su fecha respectiva y que los días no laborables de ámbito no nacional o gremial sí se harán efectivos al lunes posterior.

Perú mantendrá sus 16 días feriados, pero varios se moverán al lunes. - Crédito Andina

Esto se planea aplicar ahora también para los días feriados. “La modificación que se proyecta introducir genera fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno, a través de la modificación del Decreto Legislativo 713, es al artículo 7, por la cual se traslada la fecha efectiva del descanso laboral al día lunes inmediato posterior a la fecha del feriado”, aclara el texto.

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Es así que con dicha medida “se unifica el régimen de feriados no laborales aplicable a los feriados de ámbito no nacional o gremial”. Es decir, además de los días no laborables, ahora también el descanso los feriados se moverían de fecha.

“En esa línea, la continuidad de la jomada laboral, dotará la previsibilidad en la planificación de las actividades empresariales, educativas, logísticas y de servicios públicos, permitiendo organizar con mayor anticipación la producción, el transporte y la atención a los ciudadanos”, confia el Gobierno.