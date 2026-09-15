Empleo, formación y networking: nuevo ecosistema busca reconectar a los egresados y acompañarlos después de la universidad

Presentación UCV Alumni. Foto: Infobae Perú

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La Universidad César Vallejo (UCV) presentó UCV Alumni, un ecosistema dirigido a mantener el vínculo con sus egresados durante su trayectoria profesional mediante oportunidades laborales, formación continua, generación de contactos y apoyo al emprendimiento.

La propuesta parte de un problema identificado por la propia institución. Donatela Cartuche, directora nacional de UCV Alumni, explicó que la mayoría de los graduados dejaba de mantener contacto con la universidad después de titularse y que la relación posterior estaba concentrada principalmente en la oferta de programas de posgrado.

“El único contacto que se tenía con el egresado era para temas netamente de venta”, señaló Cartuche. Según relató, al conversar con graduados encontraron una queja recurrente: “Nadie me contacta para nada más que no sea venta o para hacerme encuestas y saber cómo era la calidad educativa cuando estudiaba”.

Frente a ese diagnóstico, la universidad planteó crear una comunidad que ampliara esa relación. “Y dijimos, bueno, a partir de eso hay que crear toda una comunidad para ellos”, explicó. UCV Alumni se estructura en cuatro áreas: Jobs, vinculada con empleabilidad; Academy, enfocada en educación continua; Networking, destinada a generar conexiones profesionales; y Ventures, orientada al emprendimiento.

Donatela Cartuche, directora nacional de UCV Alumni. Foto: Infobae Perú

Del mercado laboral a la formación

En el área de empleabilidad, Cartuche señaló que la universidad adquirió la plataforma Simplicity, que, según explicó, permitirá acceder a diferentes ofertas laborales tanto en Perú como en el extranjero. La responsable de Alumni indicó además que especialistas en búsqueda y selección de talento participaron como aliados en conversaciones y actividades previas y plantearon la necesidad de contar con una bolsa de trabajo con mayor variedad de oportunidades.

La información procedente de esas ofertas también servirá, según Cartuche, para identificar las competencias que solicitan actualmente los empleadores. El objetivo es “que también identifiquemos con esas ofertas laborales cuáles son las nuevas habilidades blandas que está requiriendo el mercado laboral”.

Presentación UCV Alumni. Foto: Infobae Perú

Ese diagnóstico se conectará con el componente de educación continua. “Cuando logramos identificar con la plataforma actual, ¡pum!, vamos a Academy, donde hacemos formaciones para poder reforzar este tipo de habilidades que el mercado requiere”, explicó.

Cartuche indicó que este componente cuenta con cinco talleres permanentes que los egresados pueden tomar en distintos momentos de su vida laboral, entre ellos contenidos sobre reinserción laboral y marca personal. También mencionó cursos asincrónicos gratuitos y señaló que los graduados pueden acceder a estos recursos sin necesidad de conformar previamente un grupo.

Aprendizaje y comunidad después del título

La continuidad de la formación también fue abordada por Andrea Voto-Bernales, especialista en innovación educativa e invitada a la presentación. Para ella, el vínculo entre el egresado y su universidad puede mantenerse durante toda la trayectoria profesional.

“Creo que el alumno tiene que regresar a su casa de estudios para seguir aprendiendo, porque uno aprende hoy y durante toda la vida”, sostuvo. Voto-Bernales añadió que el camino profesional es desafiante y consideró que la universidad también puede estar presente durante esa etapa.

Andrea Voto-Bernales, especialista en innovación educativa, y María Alejandra Cruz, presidenta de CADE Educación 2025. Foto: Infobae Perú

La especialista destacó además el papel de las comunidades como espacios para compartir experiencias y generar aprendizaje entre sus integrantes. A su juicio, permiten que las personas se nutran de otras experiencias y crezcan mediante la “inteligencia colectiva”.

“Hoy los jóvenes, sobre todo, valoran muchísimo la comunidad”, afirmó. “Crecer en comunidad no solamente es valioso, sino creo que es imprescindible”, agregó.

La importancia de mantener la formación después del egreso también fue señalada por José García Flores, graduado de Administración de la UCV hace 12 años, quien participó en la presentación de Alumni. “Uno nunca termina de aprender. El aprendizaje es algo continuo y es algo que tenemos que llevarlo siempre”, sostuvo.

Networking y nuevas conexiones

Otro de los ejes de Alumni está orientado a generar espacios de contacto entre egresados y otros profesionales. Cartuche explicó que el componente de networking contempla actividades y conferencias que permitan a los participantes intercambiar información y establecer nuevas conexiones.

Ariana Orué, egresada de Ingeniería de Sistemas desde 2015, señaló que antes del encuentro no conocía una comunidad de este tipo y destacó las posibilidades de interacción que encontró durante la presentación.

“Yo todavía no... Desconozco una comunidad. Sin embargo, con ese evento he podido ver que existe ya este networking que me está permitiendo igual conocer a más profesionales”, afirmó.

Orué planteó que futuros encuentros podrían incorporar a practicantes y estudiantes universitarios para acercarlos a profesionales que ya atravesaron la transición hacia el mercado laboral. La finalidad, explicó, sería “que de alguna forma u otra ellos también puedan experimentar lo que se viene después de obtener un título profesional”.

Kelly Acuña, presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo (UCV). Foto: Infobae Perú

El emprendimiento constituye el cuarto componente de UCV Alumni. María Alejandra Cruz, presidenta de CADE Educación 2025 e invitada al evento, relacionó este eje con la posibilidad de que los profesionales no solo se incorporen al mercado laboral, sino que también generen oportunidades de trabajo.

Cruz sostuvo que reunir a los graduados dentro de una comunidad puede potenciar esa interacción y destacó el enfoque emprendedor presentado durante el encuentro. “Ponerlos a todos dentro de una comunidad representa algo muy importante, muy poderoso”, señaló. Además, añadió que la capacidad de generar trabajo y fomentar emprendedores es, desde su perspectiva, “vital para el desarrollo del país”.

La presentación de UCV Alumni incluyó además un panel sobre las dinámicas del mercado laboral y la evolución del talento en Perú. De acuerdo con la información del evento, participaron representantes del ámbito empresarial y profesionales egresados de la universidad, entre ellos Rubén Sánchez, Franco Zamora, Janeth Quezada y José Abel Durand.

La nueva propuesta busca incorporar también a quienes terminaron sus estudios hace varios años. Cartuche hizo una convocatoria específica a los integrantes de las primeras promociones para que se sumen a la red y retomen el vínculo con su casa de estudios.

Al explicar el objetivo de esa relación, la directora de UCV Alumni señaló que espera “que vean a la universidad como su alma máter, pero sobre todo que no es para hacer una venta, sino que todo lo contrario, que se acerquen”.