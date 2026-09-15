Perú

Lima: el 68,7% prefiere una mejor ubicación aunque implique comprar un departamento más pequeño

La investigación revela un cambio en los criterios de compra de vivienda en la capital, con mayor atención a la conectividad, los desplazamientos cotidianos y los espacios compartidos. El análisis de más de 684.000 perfiles también muestra un aumento del interés por los proyectos residenciales en Lima Centro durante 2026

La investigación señala que ubicación y conectividad son los factores más considerados por los perfiles consultados, al reunir el 34,5% de las preferencias.
La investigación señala que ubicación y conectividad son los factores más considerados por los perfiles consultados, al reunir el 34,5% de las preferencias. Foto: Arch Daily
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El interés por los proyectos residenciales en Lima Centro viene aumentando y, con ello, también cambian los factores que los potenciales compradores consideran antes de elegir una vivienda. Un análisis de Insight Hunting SEO de Elant, basado en la actividad digital de 684.520 perfiles entre enero de 2025 y agosto de 2026, muestra un crecimiento de 33,68% en el interés mensual por este segmento.

La investigación revela que la ubicación y la conectividad tienen un peso mayor que otros atributos al momento de evaluar un inmueble. Esta preferencia también influye en la relación entre ubicación y tamaño: una mayoría de los perfiles estudiados estaría dispuesta a reducir el metraje de su vivienda a cambio de residir en una zona mejor conectada.

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La ubicación gana peso frente al precio

El estudio identificó que la ubicación y la conectividad concentran el 34,5% de las preferencias de los perfiles analizados. Le siguen el precio y las facilidades de pago, con 28,2%; la distribución y funcionalidad, con 15,8%; las áreas comunes, con 12,4%; y el metraje, con 9,1%.

Dentro de los elementos relacionados con la conectividad, la cercanía al trabajo aparece como el atributo más mencionado, con 82,3% de las preferencias. A su vez, el 74,1% considera relevante contar con acceso a avenidas principales, lo que muestra la importancia que tienen los desplazamientos cotidianos en la elección de una vivienda.

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Menos metros cuadrados a cambio de una mejor ubicación

La importancia de la ubicación también se refleja en la disposición de los perfiles a modificar sus expectativas sobre el tamaño del departamento. El 68,7% señaló que escogería una mejor zona para vivir incluso si esto supone adquirir una vivienda con menor metraje.

En cuanto a los factores de conectividad, el 82,3% de los perfiles señaló que valora especialmente vivir cerca de su centro de trabajo.
En cuanto a los factores de conectividad, el 82,3% de los perfiles señaló que valora especialmente vivir cerca de su centro de trabajo. Foto: Tu Inmueble Real State

El resultado apunta a una preferencia por departamentos compactos y funcionales, en los que la reducción del espacio privado puede compensarse con una localización que facilite los desplazamientos y el acceso a distintos puntos de la ciudad. De esta manera, el tamaño deja de ser el único parámetro para evaluar las características de una vivienda.

Las áreas comunes también influyen en la decisión

El análisis muestra además que la elección no termina en la ubicación del proyecto. El 72,4% de los perfiles estaría dispuesto a adquirir un departamento más pequeño si el edificio cuenta con áreas comunes de mayor calidad, lo que incorpora los espacios compartidos como otro elemento de valoración.

Entre las instalaciones que generan mayor interés figuran las zonas de parrillas, con 84,2%; los gimnasios equipados, con 76,5%; los espacios de coworking y salas múltiples, con 68,4%; y los rooftops o terrazas lounge, con 62,1%.

Los espacios compartidos cumplen distintos usos

El estudio también identifica las actividades para las que los potenciales compradores utilizarían principalmente estas instalaciones. El 45,3% las destinaría a socializar y recibir visitas, mientras que el 30,1% las emplearía para actividades vinculadas con la salud y el bienestar.

En tanto, el 24,6% considera que recurriría a las áreas comunes para realizar teletrabajo. Así, estos ambientes adquieren funciones que van más allá del entretenimiento y pueden complementar las dimensiones más reducidas de los departamentos.

El resultado refleja una preferencia por departamentos compactos y funcionales, donde menos espacio privado se compensa con una ubicación que facilite los desplazamientos.
El resultado refleja una preferencia por departamentos compactos y funcionales, donde menos espacio privado se compensa con una ubicación que facilite los desplazamientos. Foto: difusión

El interés por Lima Centro crece

La evolución de la demanda digital también muestra un incremento durante el periodo analizado. En 2025, el promedio mensual fue de 28.500 perfiles interesados en proyectos residenciales de Lima Centro, mientras que en 2026 la cifra aumentó a 38.100.

En este contexto, Elant, desarrollo de Grupo Lar, contempla más de diez áreas sociales, entre ellas piscina, gimnasio, zona de parrillas, bar/lounge, zona de fogata, play room y salas de uso múltiple. Su oferta incluye departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con superficies que van desde 40 m² hasta 72 m².

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