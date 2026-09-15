Sitio arqueológico de Chavín de Huántar genera disputa por evento: cuestionan infraestructura, sonido y aforo previsto

El conflicto se concentra en el evento previsto para el 15 de septiembre, vinculado con la celebración de los 25 años del inicio de operaciones de Antamina. Composición: Infobae

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El evento cultural previsto para este 15 de septiembre en el Monumento Arqueológico Chavín de Huántar abrió una disputa entre organizaciones vinculadas con la protección del patrimonio y la empresa Antamina. El punto central del cuestionamiento está en el uso de un espacio arqueológico de reconocimiento internacional para una actividad asociada con la celebración de los 25 años del inicio de operaciones de la compañía.

El Consejo Directivo Centro Norte del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) emitió este 15 de septiembre un pronunciamiento en el que expresó su rechazo a la realización de actividades corporativas o empresariales dentro de espacios monumentales de valor arqueológico. El gremio tomó como referencia específica el caso del complejo de Chavín de Huántar.

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El Patronato Cultural “Chavín” también cuestionó las condiciones de la actividad y pidió la intervención de las autoridades competentes. Entre sus observaciones figuran la instalación de infraestructura, el uso de equipos de sonido y la presencia de asistentes dentro del complejo. Estos señalamientos fueron difundidos antes de la celebración prevista para la fecha.

Antamina respondió mediante un comunicado en el que sostuvo que el evento cuenta con las autorizaciones correspondientes de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash y negó que exista una intervención que afecte el monumento. La empresa también precisó que las estructuras se encuentran fuera de la Plaza Cuadrada y de cualquier área intangible.

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COARPE cuestiona el uso empresarial del sitio arqueológico

COARPE cuestiona el uso empresarial de un monumento arqueológico y pide conocer los criterios técnicos y administrativos utilizados para autorizar la actividad.

El Consejo Directivo Centro Norte del COARPE sostuvo que Chavín de Huántar cuenta con protección constitucional y legal debido a su condición de Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Mundial. El pronunciamiento cita el artículo 21 de la Constitución Política del Perú y la Ley N.° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, como parte del marco aplicable a su protección.

El gremio también recordó que el monumento figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1985. Según el documento, cualquier actividad contemporánea dentro de un monumento arqueológico debe priorizar la preservación de sus valores culturales, autenticidad, integridad y significación histórica y social.

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Por esa razón, el COARPE pidió a la DDC de Áncash hacer públicos los criterios técnicos y administrativos que sustentan la viabilidad del evento, además de la evaluación de riesgos, la delimitación del espacio autorizado, las condiciones de conservación y los mecanismos de supervisión.

El gremio también solicitó al Ministerio de Cultura establecer criterios técnicos, patrimoniales y normativos que permitan definir qué actividades contemporáneas resultan compatibles con los monumentos arqueológicos. En su pronunciamiento incluyó la frase: “El patrimonio cultural no se negocia, no se desnaturaliza y se protege”.

Comunicado de Coarpe Sede Departamental Ancash

Patronato señala cuestionamientos sobre infraestructura y aforo

El Patronato Cultural “Chavín” puso el foco en las condiciones físicas previstas para la actividad. De acuerdo con el material difundido, la organización señaló la presencia de baños portátiles, toldos y otras estructuras destinadas al evento en la zona de la Plaza Cuadrada.

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Otro de los puntos señalados corresponde al sonido y a la concentración de personas. El Patronato sostuvo que estos elementos podrían representar riesgos para las estructuras y galerías del monumento. También cuestionó que el número previsto de asistentes superaría, según su pronunciamiento, el límite técnico de 360 personas.

Ante estos cuestionamientos, la organización solicitó a las autoridades competentes revisar las condiciones bajo las cuales se autorizó y desarrolla la actividad. Entre las medidas planteadas figuran la verificación de la autorización, el retiro de la infraestructura utilizada y la determinación de eventuales responsabilidades administrativas o legales.

Antamina sostiene que la actividad cuenta con autorización

La compañía minera Antamina señaló que la actividad prevista para el 15 de septiembre cuenta con las autorizaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash. En su comunicado, rechazó las versiones sobre una supuesta afectación del monumento y afirmó que ninguna estructura ocupa un área intangible.

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La empresa también precisó que no se trata de un concierto de gran magnitud ni de una actividad con juegos infantiles. Según Antamina, el programa contempla la presentación de un compositor peruano de reconocimiento nacional e internacional, junto con danzantes y músicos locales. La compañía sostuvo además que los sistemas de iluminación y sonido cumplen con la normativa establecida para este tipo de actividades.

Antamina presentó el evento bajo el concepto de “Chavín de Noche”, espectáculo cultural que, de acuerdo con su comunicado, se realiza desde hace varios años con iluminación de parte del monumento. La compañía indicó que esta propuesta busca generar una experiencia diferente para los visitantes y contribuir al flujo turístico hacia Chavín de Huántar.

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En su comunicado, Antamina también expuso otras acciones vinculadas con el patrimonio y el turismo en la zona. La compañía señaló que desde su llegada a Áncash financia iniciativas de protección, conservación e investigación del Monumento Arqueológico Chavín de Huántar.

Entre las actividades mencionadas figura el trabajo de investigación arqueológica liderado por el Dr. John Rick y su equipo, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash.

Comunicado de Antamina

La empresa también mencionó la Mesa Multisectorial de Turismo de Chavín, espacio que, según su comunicado, funciona desde 2023 con participación de la Municipalidad Distrital, establecimientos hoteleros, restaurantes, artesanos, guías y autoridades locales.

Asimismo, Antamina informó sobre una Declaración Conjunta de Interés suscrita en julio de 2026 junto con el Mincetur y el Gobierno Regional de Áncash. El documento busca impulsar el mejoramiento de los servicios turísticos públicos de Chavín de Huántar mediante la elaboración del expediente técnico de un proyecto cuya ejecución posterior se plantea a través de Obras por Impuestos.

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