Receta de pollo a la brasa

El pollo a la brasa es uno de los mayores símbolos de la gastronomía y cultura peruana. Foto: Diario Uno

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El pollo a la brasa peruano es uno de los platos más queridos de la gastronomía del Perú. Su característica principal es el pollo dorado por fuera, jugoso por dentro y lleno de sabor gracias a un aderezo con ajo, ají panca, comino, sillao y especias. Aunque tradicionalmente se cocina en un horno a la brasa, también puedes prepararlo en casa usando un horno convencional.

Ingredientes para 4 personas

Para el pollo

1 pollo entero de aproximadamente 1.5 a 2 kg

2 cucharadas de ají panca molido

2 cucharadas de sillao (salsa de soya)

1 cucharada de vinagre rojo

1 cucharada de ajo molido

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de paprika o pimentón

½ cucharadita de romero seco

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar o miel

2 cucharadas de aceite vegetal

Jugo de ½ limón

Para acompañar

1 kg de papas

Aceite para freír

Ensalada de lechuga y tomate

Mayonesa

Kétchup

Mostaza

Salsa de ají amarillo o crema de ají

Cómo preparar pollo a la brasa

1. Preparar el pollo

Lava y seca muy bien el pollo con papel absorbente. Si es posible, realiza pequeños cortes en las partes más gruesas de la carne, especialmente en las piernas y pechugas, para que el aderezo pueda penetrar mejor.

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2. Preparar el aderezo

En un recipiente mezcla el ají panca, sillao, vinagre, ajo, comino, pimienta, orégano, paprika, romero, sal, azúcar, aceite y jugo de limón.

Mezcla hasta obtener una pasta líquida y uniforme.

3. Marinar el pollo

Unta el aderezo por todo el pollo, incluyendo debajo de la piel de la pechuga cuando sea posible.

Para obtener un sabor más intenso, deja marinar el pollo como mínimo 4 horas. Lo ideal es dejarlo refrigerado durante toda la noche.

4. Precalentar el horno

Precalienta el horno a 200 °C.

Coloca el pollo sobre una rejilla con una bandeja debajo para recoger los jugos. Esto permitirá que el calor circule alrededor del pollo y ayudará a conseguir una piel más dorada.

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5. Hornear el pollo

Hornea durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos a 1 hora y 30 minutos, dependiendo del tamaño del pollo.

Durante la cocción puedes pincelarlo ocasionalmente con sus propios jugos o con un poco del aderezo reservado.

Para conseguir una piel más dorada, aumenta la temperatura a 220 °C durante los últimos 10 minutos.

El pollo debe alcanzar una temperatura interna segura de aproximadamente 74 °C en la parte más gruesa de la carne.

6. Preparar las papas fritas

Corta las papas en bastones y fríelas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crocantes.

Escúrrelas y añade sal al gusto.

7. Servir

Deja reposar el pollo unos 10 minutos antes de cortarlo.

Sirve cada porción acompañada de papas fritas, ensalada y las tradicionales cremas: mayonesa, kétchup, mostaza y ají.

Secretos para un buen pollo a la brasa

Marina toda la noche: es uno de los principales secretos para conseguir un sabor más profundo.

Seca bien la piel: antes de colocar el aderezo, una piel seca ayuda a conseguir un mejor dorado.

Usa ají panca: aporta el color rojizo y un sabor característico.

No abuses del sillao: demasiado puede hacer que el pollo quede excesivamente salado.

Cocina sobre una rejilla: permite que el calor llegue de manera más uniforme.

Deja reposar el pollo: unos minutos antes de cortarlo ayuda a conservar sus jugos.

Dorado final: subir la temperatura durante los últimos minutos ayuda a conseguir una piel más crocante.

¿Con qué se acompaña el pollo a la brasa?

Los acompañamientos más populares son:

Papas fritas

Ensalada fresca

Ensalada de col

Mayonesa

Kétchup

Mostaza

Crema de ají amarillo

Salsa de rocoto

Chicha morada o Inca Kola

Variaciones

Pollo a la brasa en horno eléctrico

Puedes prepararlo en un horno eléctrico convencional siguiendo la misma marinada y utilizando una rejilla.

Pollo a la brasa en air fryer

Corta el pollo en presas y cocina a aproximadamente 180 °C, aumentando la temperatura al final para dorar la piel.

Pollo a la brasa con sabor ahumado

Puedes incorporar una pequeña cantidad de paprika ahumada al aderezo para acercarte al sabor característico de la cocción a la brasa.

Pollo a la brasa picante

Añade rocoto molido o una pequeña cantidad de ají amarillo al aderezo.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo debe marinar el pollo a la brasa?

Lo recomendable es dejarlo marinar entre 4 y 12 horas en refrigeración. Una marinada durante toda la noche proporciona un sabor más intenso.

¿Qué ají se usa para el pollo a la brasa?

El ají panca es uno de los ingredientes tradicionales del aderezo y aporta color, aroma y un sabor ligeramente dulce.

¿Puedo hacer pollo a la brasa sin parrilla?

Sí. Puedes prepararlo en un horno convencional utilizando una rejilla colocada sobre una bandeja para que el pollo se cocine de manera más uniforme.

¿Cómo conseguir que la piel quede crocante?

Seca bien la piel antes de cocinarlo, evita cubrir el pollo durante la cocción y aumenta la temperatura del horno durante los últimos minutos.

¿Qué parte del pollo es más jugosa?

Los muslos y las piernas suelen quedar más jugosos porque contienen más grasa que la pechuga.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Marinado: 4 horas mínimo

Cocción: 1 hora 30 minutos

Tiempo total: aproximadamente 5 horas 50 minutos, incluyendo el marinado

Porciones: 4

Información nutricional aproximada

Por porción de pollo con una cantidad moderada de papas:

Calorías: 650 kcal

Proteínas: 48 g

Carbohidratos: 45 g

Grasas: 30 g

Los valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de la porción, la cantidad de piel y aceite utilizado.