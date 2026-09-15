Receta de pollo a la brasa

El pollo a la brasa peruano es uno de los platos más queridos de la gastronomía del Perú. Su característica principal es el pollo dorado por fuera, jugoso por dentro y lleno de sabor gracias a un aderezo con ajo, ají panca, comino, sillao y especias. Aunque tradicionalmente se cocina en un horno a la brasa, también puedes prepararlo en casa usando un horno convencional.
Ingredientes para 4 personas
Para el pollo
- 1 pollo entero de aproximadamente 1.5 a 2 kg
- 2 cucharadas de ají panca molido
- 2 cucharadas de sillao (salsa de soya)
- 1 cucharada de vinagre rojo
- 1 cucharada de ajo molido
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de paprika o pimentón
- ½ cucharadita de romero seco
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar o miel
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- Jugo de ½ limón
Para acompañar
- 1 kg de papas
- Aceite para freír
- Ensalada de lechuga y tomate
- Mayonesa
- Kétchup
- Mostaza
- Salsa de ají amarillo o crema de ají
Cómo preparar pollo a la brasa
1. Preparar el pollo
Lava y seca muy bien el pollo con papel absorbente. Si es posible, realiza pequeños cortes en las partes más gruesas de la carne, especialmente en las piernas y pechugas, para que el aderezo pueda penetrar mejor.
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2. Preparar el aderezo
En un recipiente mezcla el ají panca, sillao, vinagre, ajo, comino, pimienta, orégano, paprika, romero, sal, azúcar, aceite y jugo de limón.
Mezcla hasta obtener una pasta líquida y uniforme.
3. Marinar el pollo
Unta el aderezo por todo el pollo, incluyendo debajo de la piel de la pechuga cuando sea posible.
Para obtener un sabor más intenso, deja marinar el pollo como mínimo 4 horas. Lo ideal es dejarlo refrigerado durante toda la noche.
4. Precalentar el horno
Precalienta el horno a 200 °C.
Coloca el pollo sobre una rejilla con una bandeja debajo para recoger los jugos. Esto permitirá que el calor circule alrededor del pollo y ayudará a conseguir una piel más dorada.
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5. Hornear el pollo
Hornea durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos a 1 hora y 30 minutos, dependiendo del tamaño del pollo.
Durante la cocción puedes pincelarlo ocasionalmente con sus propios jugos o con un poco del aderezo reservado.
Para conseguir una piel más dorada, aumenta la temperatura a 220 °C durante los últimos 10 minutos.
El pollo debe alcanzar una temperatura interna segura de aproximadamente 74 °C en la parte más gruesa de la carne.
6. Preparar las papas fritas
Corta las papas en bastones y fríelas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crocantes.
Escúrrelas y añade sal al gusto.
7. Servir
Deja reposar el pollo unos 10 minutos antes de cortarlo.
Sirve cada porción acompañada de papas fritas, ensalada y las tradicionales cremas: mayonesa, kétchup, mostaza y ají.
Secretos para un buen pollo a la brasa
- Marina toda la noche: es uno de los principales secretos para conseguir un sabor más profundo.
- Seca bien la piel: antes de colocar el aderezo, una piel seca ayuda a conseguir un mejor dorado.
- Usa ají panca: aporta el color rojizo y un sabor característico.
- No abuses del sillao: demasiado puede hacer que el pollo quede excesivamente salado.
- Cocina sobre una rejilla: permite que el calor llegue de manera más uniforme.
- Deja reposar el pollo: unos minutos antes de cortarlo ayuda a conservar sus jugos.
- Dorado final: subir la temperatura durante los últimos minutos ayuda a conseguir una piel más crocante.
¿Con qué se acompaña el pollo a la brasa?
Los acompañamientos más populares son:
- Papas fritas
- Ensalada fresca
- Ensalada de col
- Mayonesa
- Kétchup
- Mostaza
- Crema de ají amarillo
- Salsa de rocoto
- Chicha morada o Inca Kola
Variaciones
Pollo a la brasa en horno eléctrico
Puedes prepararlo en un horno eléctrico convencional siguiendo la misma marinada y utilizando una rejilla.
Pollo a la brasa en air fryer
Corta el pollo en presas y cocina a aproximadamente 180 °C, aumentando la temperatura al final para dorar la piel.
Pollo a la brasa con sabor ahumado
Puedes incorporar una pequeña cantidad de paprika ahumada al aderezo para acercarte al sabor característico de la cocción a la brasa.
Pollo a la brasa picante
Añade rocoto molido o una pequeña cantidad de ají amarillo al aderezo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo debe marinar el pollo a la brasa?
Lo recomendable es dejarlo marinar entre 4 y 12 horas en refrigeración. Una marinada durante toda la noche proporciona un sabor más intenso.
¿Qué ají se usa para el pollo a la brasa?
El ají panca es uno de los ingredientes tradicionales del aderezo y aporta color, aroma y un sabor ligeramente dulce.
¿Puedo hacer pollo a la brasa sin parrilla?
Sí. Puedes prepararlo en un horno convencional utilizando una rejilla colocada sobre una bandeja para que el pollo se cocine de manera más uniforme.
¿Cómo conseguir que la piel quede crocante?
Seca bien la piel antes de cocinarlo, evita cubrir el pollo durante la cocción y aumenta la temperatura del horno durante los últimos minutos.
¿Qué parte del pollo es más jugosa?
Los muslos y las piernas suelen quedar más jugosos porque contienen más grasa que la pechuga.
Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos
- Marinado: 4 horas mínimo
- Cocción: 1 hora 30 minutos
- Tiempo total: aproximadamente 5 horas 50 minutos, incluyendo el marinado
- Porciones: 4
Información nutricional aproximada
Por porción de pollo con una cantidad moderada de papas:
- Calorías: 650 kcal
- Proteínas: 48 g
- Carbohidratos: 45 g
- Grasas: 30 g
Los valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de la porción, la cantidad de piel y aceite utilizado.
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