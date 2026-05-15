Dónde depositar tu CTS para ganar más: las entidades con tasas de hasta 7,5 % anual

¿Ya recibiste tu CTS? Si no la sacas podrías hacerla crecer mensualmente. Revisa las tasas más altas del sistema financiero. - Crédito Andina

Este viernes 15 de mayo vence el plazo para que las empresas y empleadores del sector privado depositen el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a sus trabajadores.

Con esta, estos empleados podrán ya retirar el 100% del monto depositado —en algunos bancos aún podría demorar hasta 48 horas hábiles la disponibilidad del dinero recién abonado en la cuenta—, gracias a la Ley de libre disponibilidad de la CTS.

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Sin embargo, quienes no lo retiren podrán hacer crecer su dinero, según las especificaciones de la cuenta CTS en su banco, Caja o financiera. ¿Sabías que hay entidades del sistema financiero que te ofrecen hasta 7,5 % de tu CTS si pasas tu depósito semestral a una cuenta en estas? Caja del Santa, Caja Ica y Caja Piura son de las que más tasa de interés ofrecen.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

Cuentas CTS con tasa de hasta 7,5 %

Según el portal Compara bien, el cual recoge las tasas de interés que las entidades financieras que dan para diferentes productos, como depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorros y más, detallan exactamente también cuánto estas ofrecen para las cuentas CTS.

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Como se sabe, una cuenta CTS es un tipo de producto donde el usuario recibe su depósito de CTS cada seis meses y, normalmente, no toca el dinero (no podía hacerlo) hasta que se quede sin trabajo. Pero ahora con el retiro de CTS esto ha cambiado.

Igual, las entidades ofrecen tasas más altas para que los trabajadores mantenga su dinero y no lo retiren, con la promesa de que este crezca con el tiempo.

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Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Estas son las tasas actuales que reporta Compara Bien con respecto a estos depósitos —para acceder a estas solo debes pedir que a tu empleador que cambie la cuenta donde recibes tu CTS a una en la entidad deseada—:

La Caja del Santa ofrece un 7,50% para tus depósitos de CTS, considerando un saldo promedio de S/1.000. En año, así, habría generado aproximadamente S/73,97 (el cálculo y forma usada es de Infobae Perú )

Caja Ica ofrece un 6,50%, pero tiene una tasa promocional de 7,00%, si tienes cuenta CTS y también recibes tu sueldo con ellos

Caja Piura también ofrece 6,50% y una tasa promocional de 7,00% si recibes tu CTS y sueldo con ellos

Financiera OH ofrece 6,50% de tasa de interés

Caja Metropolitana de Lima ofrece 6,30%

Caja Prymera ofrece 6,00%

Caja Los Andes ofrece 6,00%

Financiera Proempresa ofrece 6,00%

CRAC Cencosud Scotia Peru S.A. ofrece 5,75%

Compartamos Banco ofrece 5,50%

Caja Trujillo ofrece 5,50%; 7.50% si recibes tu sueldo con ellos

Financiera CrediScotia ofrece 5,50%

Financiera Confianza ofrece 5,50%

Banco Falabella Peru ofrece 5,00%, 6,00% si recibes tu sueldo con ellos

Banco Ripley ofrece 5,00%

Caja Huancayo ofrece 5,00%, 5.60% si recibes tu sueldo con ellos.

Prepárate para sacar el monto de tu CTS, o solo mantenerlo como tu seguro en caso de desempleo. - Crédito Andina

Retiro de CTS hasta el 31 de diciembre

Como se recuerda, todos los usuarios podrán retirar el 100% del monto de su cuenta CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Es decir, se podrá acceder en su totalida a los montos depositas de mayo y el del próximo noviembre de este año.

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Pero luego de esto no se acaba el retiro CTS. Solo no se podrá acceder al 100% del monto, pero como señala la Ley, desde el 2027 se podrá acceder al 50% de los montos depositados en esas cuentas.