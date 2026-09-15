Perú

Conoce la lista de candidatos a la alcaldía de San Juan de Lurigancho para las Elecciones 2026

La oferta electoral incluye partidos de alcance nacional y agrupaciones que buscan posicionarse en uno de los distritos con mayor número de electores

San Juan de Lurigancho concentra un importante peso electoral por ser el distrito más poblado de Lima Metropolitana - Créditos: Andina.
San Juan de Lurigancho concentra un importante peso electoral por ser el distrito más poblado de Lima Metropolitana - Créditos: Andina.
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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo el próximo 4 de octubre y, conforme se acerca la jornada electoral, crece la expectativa en los principales distritos de Lima Metropolitana. Uno de los focos de atención será San Juan de Lurigancho, considerado el distrito más poblado de la capital y uno de los territorios con mayor peso electoral.

De acuerdo con la información publicada en la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), diversas organizaciones políticas han presentado sus listas para participar en la contienda por la alcaldía distrital. La oferta electoral reúne a agrupaciones con presencia nacional y movimientos que buscan posicionarse ante los electores de esta jurisdicción.

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¿Cuáles son los candidatos a la alcadía de San Juan de Lurigancho?

  • Acción Popular: Luis Gino Blanco Aldama
  • Ahora Nación - AN: Elsa Virginia Alarcón Suarez
  • Alianza Electoral Venceremos: Heisen Odorico Herrera Conopuma
  • Alianza para el Progreso: Juan Valentín Navarro Jimenez
  • Alianza Regional por el Perú: Sabina Alarcón Solis
  • Avanza País - Partido de Integración Social: Hector Joaquin Alejandro Bustamante
  • Coalición Transformadora Tierra Verde: Adan Renee Cobeña Gomez
  • Fe en el Perú: Walter Jacobo Gutierrez Vaisman
  • Frente Popular Agricola FIA del Perú: Antonio Flores Caceres
  • Fuerza Popular: Juan Jose Prado Tapia
  • Partido Cívico Obras: Edwin Mejia Cerdan
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú - Comunidad Política Inka Perú: Victor Angel Gonzales Tarazona
  • Partido del Buen Gobierno: Carlos Jaime de la Torre Mendoza
  • Partido Demócrata Unido Perú: Noe Zender Mamani Espinoza
  • Partido Demócrata Verde: Alex Gonzales Castillo
  • Partido País para Todos: Miguel Oswaldo Huacre Mendez
  • Partido Político PRIN: Armengol Sanchez Sandoval
  • Podemos Perú: Jose Luis Luna Morales
  • Renovación Popular Perú: Americo Zegarra Acuña
  • Visión Perú: Victor Jhonatan Romani Medina
Cuatro organizaciones políticas no registran candidato a la alcaldía distrital y presentan como primer regidor a sus respectivos postulantes - Créditos: Andina.
Cuatro organizaciones políticas no registran candidato a la alcaldía distrital y presentan como primer regidor a sus respectivos postulantes - Créditos: Andina.

De acuerdo con la información consignada en la plataforma, en estos cuatro partidos políticos no figura un postulante al cargo de alcalde distrital. En su lugar, aparece registrado como primer regidor:

  • Partido SICREO: Luis Antonio Bazán Espinoza.
  • Partido Popular Cristiano (PPC): Julio César Palomino Peña.
  • Partido Democrático Somos Perú: Jesús Maldonado.
  • Juntos por el Perú: María Teresa Torres Sánchez.

La elección en San Juan de Lurigancho tendrá especial relevancia debido a la cantidad de ciudadanos habilitados para acudir a las urnas. La próxima autoridad municipal deberá asumir la gestión de un distrito caracterizado por su amplia extensión territorial, elevada población y una serie de demandas vinculadas con servicios públicos, seguridad ciudadana, transporte, infraestructura y desarrollo urbano.

La elevada población y extensión territorial de San Juan de Lurigancho convierten la elección de su próximo alcalde en una de las contiendas distritales de mayor interés en Lima - Créditos: Andina.
La elevada población y extensión territorial de San Juan de Lurigancho convierten la elección de su próximo alcalde en una de las contiendas distritales de mayor interés en Lima - Créditos: Andina.

El DNI es el único documento de identidad para votar en las Elecciones Municipales 2026

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Para sufragar, los ciudadanos deberán presentar físicamente su DNI ante los miembros de mesa, quienes verificarán su identidad y datos en el padrón electoral. No serán válidas fotografías del documento, copias impresas ni constancias.

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Los electores podrán utilizar el documento azul, amarillo o electrónico, incluidas sus versiones 1.0, 2.0 y 3.0. Además, Reniec dispuso una ampliación excepcional de la vigencia de los documentos vencidos o próximos a caducar hasta el día de los comicios. La medida también alcanza a quienes conservan un DNI emitido cuando eran menores de edad. Esta disposición busca evitar que el vencimiento del documento impida ejercer el derecho al voto.

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