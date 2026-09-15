Caso Luis ‘Mamanka’: MIMP confirma que no hay impedimento de salida contra escultor peruano tras denuncia por violación

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La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, afirmó que no existe una medida que impida la salida del país del escultor peruano Luis ‘Mamanka’ Sifuentes y exhortó al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación a dictar restricciones para evitar que viaje con su hija de seis años tras hacerse pública la denuncia de Valentina.

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) señaló que la madre de la menor revocó la autorización que le había otorgado al padre para que la niña pudiera salir del país. Esto luego de que Sifuentes la haya traído con engaños al Perú.

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“Entendemos que no hay ninguna medida”, declaró Seminario al ser consultada sobre las garantías para impedir que salga de Lima o del Perú junto a la menor.

El Ministerio de la Mujer solicitó acciones urgentes ante la ausencia de una restricción migratoria vigente contra el escultor peruano denunciado| Foto: Luis Sifuentes (Instagram)

La ministra sostuvo que la falta de una medida vigente motivó el pedido de su sector para que las autoridades actúen con rapidez. Según indicó, la revocación del poder otorgado por Valentina implica que el escultor no cuenta con autorización materna para viajar con la niña.

“Necesitamos que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía actúen rápidamente y los exhortamos para que den las medidas pertinentes”, manifestó.

Recibe defensa legal del MIMP por trata y un caso de violencia familiar

La ministra informó que Valentina mantiene contacto con el MIMP desde 2025. Señaló que conoció personalmente a la joven el 28 de agosto de este año, después de tomar conocimiento de las denuncias y de las situaciones que atravesaba.

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De acuerdo con Seminario, una abogada penalista del ministerio la representa en dos expedientes vinculados a presunta trata de personas y en un proceso por violencia intrafamiliar. Para el caso de tenencia y custodia de la menor, la joven cuenta con abogados particulares.

La Unidad de Protección Especial del MIMP en Lima brinda, además, asesoría administrativa sobre la custodia de la niña. La información que recopile esa instancia será entregada a los abogados privados de Valentina para su uso en el proceso respectivo.

Además, afirmó que los casos relacionados con Valentina habían sido archivados y que no registraban avances en el Poder Judicial.

La trata de personas es un delito que atenta en un amplio margen a las mujeres. - Crédito: CHS Alternativo

Denuncia por trata de personas

Valentina, una joven colombiana, denunció al escultor peruano Luis “Mamanka” Sifuentes por hechos que, según su testimonio, comenzaron cuando tenía 14 años en Medellín. Afirmó que fue captada en un contexto de vulnerabilidad, trasladada posteriormente a Lima y sometida a agresiones sexuales y violencia.

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Señaló que quedó embarazada cuando aún era menor de edad y que dio a luz a una niña el 9 de abril de 2020, a los 15 años. Sifuentes figura como padre de la menor en el Reniec y rechaza las acusaciones; además, negó haber llevado a la joven a Perú cuando era adolescente.

Valentina sostiene que logró alejarse del entorno del artista, pero que su hija, hoy de seis años, permanece con él. La custodia está pendiente de decisión judicial. A pesar de las diversas gestiones que realizó con la menor, ninguna autoridad alertó la situación.