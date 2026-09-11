Perú

BCRP lleva más de un año con tasa de referencia a 4,25%: “Términos de intercambio siguen favoreciendo al Perú”

Ya van doce meses que el BCRP toma la decisión de no mover la tasa de interés de referencia. A pesar de los buenos términos de intercambio, sí se mantienen los riesgo globales

Monedas de sol sobre dólares
El BCRP ha mantenido la tasa de interés de referencia, que toman en cuenta las entidades financieras en el país. - Crédito Inversión Simple
Guardar

En su sesión del jueves 10 de septiembre, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%, una decisión que ha repetido durante 12 meses, desde que bajó a este valor en septiembre de 2025.

¿A qué se debe esta decisión? Hay diferentes factores que han hecho que la entidad presidida por Julio Velarde haya acordado seguir manteniendo la tasa de referencia.

PUBLICIDAD

  • Si bien hay un desvío de la inflación respecto del rango meta, esto responde principalmente al alza de los precios de los combustibles y a sus efectos sobre los costos de transporte en marzo y abril
  • Si bien las expectativas de inflación aumentaron, esto fue ligeramente por encima del límite superior del rango meta
  • La actividad económica a agosto siguen mostrando un buen desempeño
  • A pesar de que los riesgos globales se mantienen, los términos de intercambio continúan favoreciendo a la economía peruana.
persona frante el logo del BCRP
El BCRP lanzó una convocatoria de trabajo para antes que termine enero. - Crédito Andina

La inflación, factor vital

El BCRP ha tomado en cuentas las nuevas proyecciones de la macroeconomía peruana para mantener nuevamente la tasa de interés de referencia.

Por un lado, en agosto, la inflación mensual fue de 0,07 por ciento y la inflación sin alimentos y energía de 0,02 por ciento. En términos interanuales, la inflación aumentó de 4,1 por ciento en julio a 4,4 por ciento en agosto, principalmente por un efecto base asociado a la inflación mensual negativa registrada en agosto del año pasado.

Asimismo, la inflación sin alimentos y energía se redujo de 4,6 a 4,5 por ciento en el mismo periodo. De esta manera, el desvío de la inflación respecto del rango meta responde principalmente al alza de los precios de los combustibles y a sus efectos sobre los costos de transporte en marzo y abril.

PUBLICIDAD

El Dr. Julio Velarde Flores, presidente del BCRP, ofrece una clase magistral sobre la economía peruana durante su investidura como Doctor Honoris Causa. Analiza el histórico período de baja inflación del país, los desafíos actuales y las lecciones aprendidas de las crisis del pasado. - Universidad Andina del Cusco

“Excluyendo el rubro de transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1,8 por ciento interanual, y se mantiene por debajo de 2 por ciento desde abril del año pasado”, apunta el Banco Central de Reserva.

De hecho, las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 3,0 por ciento en julio a 3,1 por ciento en agosto, ligeramente por encima del límite superior del rango meta.

Las otras proyecciones

Así, se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2 por ciento en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que afectaron la inflación.

Sin embargo, sí existe el riesgo de que el Fenómeno El Niño y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación.

Foto del BCRP con logo
La entidad presidida por Julio Velarde buscaba llenar un puesto para ingeniero informático, pero no encontraron el mejor talento deseado. - Crédito Andina/Andrés Valle

A pesar de esto, “los indicadores adelantados de la actividad económica a agosto siguen mostrando un buen desempeño. En la encuesta del Banco Central, todos los indicadores de situación actual registraron una mejora respecto al mes previo, mientras que los indicadores de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista con cierta moderación”, se señala

“Los riesgos globales se mantienen elevados, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y de los precios internacionales del petróleo. Asimismo, persiste la incertidumbre en torno a las tensiones en Medio Oriente, a lo que se suman otros riesgos geopolíticos y comerciales”, aclara el BCRP.

No obstante, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial permanecen positivas y los términos de intercambio continúan favoreciendo a la economía peruana.

Temas Relacionados

BCRPTasa de referenciaTasa de interésEconomía peruanaperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

The Lottery Winners es la banda que abrirá los shows de Robbie Williams en Lima

El cuarteto británico de indie pop tocará el 23 y 24 de setiembre en Arena 1 Park, antes de las presentaciones que marcarán el debut del cantante inglés en Perú

The Lottery Winners es la banda que abrirá los shows de Robbie Williams en Lima

Cienciano ganaría un monto millonario si elimina a Montevideo City Torque y clasifica a semifinales de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ sacó una ventaja importante tras el triunfo que sacó frente el cuadro uruguayo en Cusco. Todo se definirá en Montevideo el jueves 17 de septiembre en la vuelta

Cienciano ganaría un monto millonario si elimina a Montevideo City Torque y clasifica a semifinales de Copa Sudamericana 2026

Fenómeno El Niño amenaza con elevar el precio de los alimentos en Perú: clima presiona la infraestructura y los hogares peruanos

El calentamiento del mar supera los umbrales previstos y expone a cultivos, pesca, puentes y reservas de agua ante posibles lluvias intensas

Fenómeno El Niño amenaza con elevar el precio de los alimentos en Perú: clima presiona la infraestructura y los hogares peruanos

¿Reactiva Fenómeno El Niño? A la prórroga de deudas se debe impulsar créditos para empresas afectadas, según especialista

El economista alertó que diferir cuotas por seis meses no resolverá la falta de capital de trabajo en negocios golpeados por lluvias, inundaciones o sequías

¿Reactiva Fenómeno El Niño? A la prórroga de deudas se debe impulsar créditos para empresas afectadas, según especialista

Prevención del suicidio en Perú: Perú registró más de 2.500 atenciones durante el año, predominando adolescentes y jóvenes

El Ministerio de Salud alertó que adolescentes y adultos jóvenes concentran la mayor proporción de casos y recordó que cuenta con 306 centros comunitarios de salud mental

Prevención del suicidio en Perú: Perú registró más de 2.500 atenciones durante el año, predominando adolescentes y jóvenes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Subsidios funerarios para congresistas: El exorbitante monto de dinero pagado a los parlamentarios por muertes de familiares

Subsidios funerarios para congresistas: El exorbitante monto de dinero pagado a los parlamentarios por muertes de familiares

Canciller Espá afirma que facultades legislativas “van a ser otorgadas” por el Congreso pese a críticas y rechazo en comisiones

Trata de personas: Perú y Chile alertan sobre nuevas formas de captación mediante plataformas digitales

Exembajador de Perú en EE.UU. destaca ingreso al Escudo de las Américas y cooperación contra el crimen organizado

“En la época de Maduro nos mandaron a la escoria”: Rafael López Aliaga culpa al dictador venezolano por crimen transnacional

ENTRETENIMIENTO

The Lottery Winners es la banda que abrirá los shows de Robbie Williams en Lima

The Lottery Winners es la banda que abrirá los shows de Robbie Williams en Lima

Hermana de Said Palao revela el fuerte motivo por el que no va al salón de Alejandra Baigorria: “Soy fiel, creo mucho en las energías”

Magaly Medina confirma que el Poder Judicial evaluará si vuelve a prisión y señala a Jefferson Farfán: “Sigue persiguiéndome”

Magaly Medina a Jefferson Farfán por insistir en enviarla a prisión: “¿Por qué me tendría que meter a la cárcel?, todo está cumplido”

Magaly Medina cuestiona a Said Palao por revelar su sueldo tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético, ya se quedó misio”

DEPORTES

Cienciano ganaría un monto millonario si elimina a Montevideo City Torque y clasifica a semifinales de Copa Sudamericana 2026

Cienciano ganaría un monto millonario si elimina a Montevideo City Torque y clasifica a semifinales de Copa Sudamericana 2026

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a semifinales tras triunfo con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Horacio Melgarejo frena la euforia tras el 2-0 de Cienciano ante Montevideo City: "La llave no está cerrada ni con un diez a cero"

Maximiliano Amondarain valora el 2-0 de Cienciano ante Montevideo City y admite: “Sabíamos que no iba a ser nada fácil”

Los ocho años de sequía de Alianza Lima: así fue la última vez que los ‘blanquiazules’ le ganaron a Universitario de Deportes en Matute