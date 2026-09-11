BCRP lleva más de un año con tasa de referencia a 4,25%: “Términos de intercambio siguen favoreciendo al Perú”

El BCRP ha mantenido la tasa de interés de referencia, que toman en cuenta las entidades financieras en el país. - Crédito Inversión Simple

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En su sesión del jueves 10 de septiembre, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%, una decisión que ha repetido durante 12 meses, desde que bajó a este valor en septiembre de 2025.

¿A qué se debe esta decisión? Hay diferentes factores que han hecho que la entidad presidida por Julio Velarde haya acordado seguir manteniendo la tasa de referencia.

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Si bien hay un desvío de la inflación respecto del rango meta, esto responde principalmente al alza de los precios de los combustibles y a sus efectos sobre los costos de transporte en marzo y abril

Si bien las expectativas de inflación aumentaron, esto fue ligeramente por encima del límite superior del rango meta

La actividad económica a agosto siguen mostrando un buen desempeño

A pesar de que los riesgos globales se mantienen, los términos de intercambio continúan favoreciendo a la economía peruana.

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La inflación, factor vital

El BCRP ha tomado en cuentas las nuevas proyecciones de la macroeconomía peruana para mantener nuevamente la tasa de interés de referencia.

Por un lado, en agosto, la inflación mensual fue de 0,07 por ciento y la inflación sin alimentos y energía de 0,02 por ciento. En términos interanuales, la inflación aumentó de 4,1 por ciento en julio a 4,4 por ciento en agosto, principalmente por un efecto base asociado a la inflación mensual negativa registrada en agosto del año pasado.

Asimismo, la inflación sin alimentos y energía se redujo de 4,6 a 4,5 por ciento en el mismo periodo. De esta manera, el desvío de la inflación respecto del rango meta responde principalmente al alza de los precios de los combustibles y a sus efectos sobre los costos de transporte en marzo y abril.

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El Dr. Julio Velarde Flores, presidente del BCRP, ofrece una clase magistral sobre la economía peruana durante su investidura como Doctor Honoris Causa. Analiza el histórico período de baja inflación del país, los desafíos actuales y las lecciones aprendidas de las crisis del pasado. - Universidad Andina del Cusco

“Excluyendo el rubro de transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1,8 por ciento interanual, y se mantiene por debajo de 2 por ciento desde abril del año pasado”, apunta el Banco Central de Reserva.

De hecho, las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 3,0 por ciento en julio a 3,1 por ciento en agosto, ligeramente por encima del límite superior del rango meta.

Las otras proyecciones

Así, se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2 por ciento en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que afectaron la inflación.

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Sin embargo, sí existe el riesgo de que el Fenómeno El Niño y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación.

La entidad presidida por Julio Velarde buscaba llenar un puesto para ingeniero informático, pero no encontraron el mejor talento deseado. - Crédito Andina/Andrés Valle

A pesar de esto, “los indicadores adelantados de la actividad económica a agosto siguen mostrando un buen desempeño. En la encuesta del Banco Central, todos los indicadores de situación actual registraron una mejora respecto al mes previo, mientras que los indicadores de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista con cierta moderación”, se señala

“Los riesgos globales se mantienen elevados, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y de los precios internacionales del petróleo. Asimismo, persiste la incertidumbre en torno a las tensiones en Medio Oriente, a lo que se suman otros riesgos geopolíticos y comerciales”, aclara el BCRP.

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No obstante, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial permanecen positivas y los términos de intercambio continúan favoreciendo a la economía peruana.