Magaly Medina destaca que su éxito y el de Laura Bozzo en TV no se debió a su físico: “No van a decir por su cara bonita”

La conductora Magaly Medina recordó sus inicios en la televisión y afirmó que, en una época donde se valoraba la belleza física, ella y Laura Bozzo fueron "las dos únicas feas" que ingresaron y lograron el éxito. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina volvió a revisar parte de su pasado televisivo y sorprendió al hacer una reflexión sobre los estándares de belleza que existían cuando comenzó su carrera. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ recordó cómo se veía en sus primeras apariciones en televisión y aseguró que, en una época en la que la apariencia física tenía un peso importante para triunfar en la pantalla, ella y Laura Bozzo lograron alcanzar el éxito sin que este estuviera relacionado con su belleza.

El comentario surgió este miércoles 9 de setiembre, cuando la periodista observó imágenes relacionadas con su pasado y también bromeó con una representación de su apariencia durante los años 80. Fiel a su estilo, Magaly se tomó con humor las imágenes y no dudó en cuestionar el resultado.

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“El éxito no va ligado a la belleza física”: la reflexión de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ya me he visto ya ochentera, resulta. Pura la... urracas con el trend de moda. Todos ochenteros. ¿Por qué no pusieron a los chicos de verdad? Los hubieran disfrazado para ver cómo se veían en los ochentas”, comentó inicialmente, mientras reaccionaba a las imágenes.

La conductora continuó haciendo bromas sobre aquella época y reconoció que no tenía precisamente una buena percepción de cómo lucían las personas durante esos años. “Qué feo nos veíamos en los ochentas”, dijo entre risas.

“El éxito no va ligado a la belleza física”: la reflexión de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina bromea con una imagen creada con IA

En medio de sus comentarios sobre su apariencia, Magaly Medina también reparó en una imagen que había sido elaborada mediante inteligencia artificial. La conductora consideró que el resultado no la favorecía y comparó su aspecto con el de una persona que hubiera salido a manejar una motocicleta sin protección.

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“Y este, mira lo que me han hecho. Parece que hubiera salido a pasear en moto sin casco”, manifestó entre risas. La periodista incluso cuestionó directamente a la herramienta utilizada para modificar su imagen. “Oye, tu IA está fallando, ¿Cómo me vas a poner así?”, reclamó Magaly, nuevamente entre risas.

Sin embargo, pese a la crítica, reconoció que el resultado tampoco había sido completamente negativo. “Pero por lo menos me veo presentable”, agregó. La conversación le sirvió para recordar que las imágenes de sus primeros años en televisión tampoco siempre coincidían con la manera en que ella se percibía personalmente.

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“El éxito no va ligado a la belleza física”: la reflexión de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ni siquiera hablemos de los ochenta”: Magaly recuerda sus imágenes de los 90

Magaly Medina decidió entonces trasladar su reflexión a una etapa posterior de su carrera. La conductora señaló que incluso al observar entrevistas de finales de los años 90 y comienzos de los 2000 encontraba diferencias importantes respecto a cómo se ve actualmente.

“He visto mis entrevistas. Ni siquiera hablemos de los ochenta. Hablemos de fines de los, de los, de los noventas, principios del 2000. Dios mío, qué bárbaro”, comentó. Su reacción volvió a provocar risas en el set, pero también abrió paso a una reflexión mucho más personal sobre la manera en que la televisión ha valorado históricamente la belleza física.

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“El éxito no va ligado a la belleza física”: la reflexión de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina dice que ella y Laura Bozzo fueron “las dos únicas feas” que triunfaron en TV

La conductora aseguró que considera que tanto ella como Laura Bozzo consiguieron destacar en televisión en una época en la que la apariencia física tenía una especial importancia para acceder a espacios en pantalla.

“Creo que Laura Bozzo y yo hemos sido las dos únicas feas que ingresaron a la televisión en una época en que la belleza física se valoraba y triunfamos y tuvimos éxito”, afirmó Magaly Medina.

“El éxito no va ligado a la belleza física”: la reflexión de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

La frase fue pronunciada por la propia conductora como parte de su reflexión sobre su trayectoria. Más allá del calificativo que utilizó para describirse junto a Bozzo, su intención fue destacar que su éxito televisivo no estuvo sustentado en una supuesta belleza física, sino en otras características que, según explicó, también pueden resultar determinantes para conectar con el público.

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Magaly incluso planteó de manera irónica que nadie podría atribuir su llegada al éxito televisivo simplemente a sus características físicas. “O sea, no van a decir: ‘Ay, por su cara bonita, por su cuerpo lindo’”, expresó.

“El éxito no va ligado a la belleza física”: la reflexión de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

“El éxito no va ligado a la belleza física”: la reflexión de Magaly

La conductora fue más allá de la comparación y dejó una conclusión clara sobre lo que, a su juicio, realmente puede llevar a una persona a destacar en televisión. “Para que vean que el éxito no va ligado a la belleza física para nada, sino hay otro tipo de belleza y de encanto, de la que me siento muy orgullosa”, sostuvo.

Esta declaración se convirtió en el punto central de su reflexión. Magaly Medina no negó que la apariencia haya sido importante en determinadas épocas de la televisión; por el contrario, precisamente recordó que ella comenzó su trayectoria en un periodo en el que los estándares físicos tenían una gran relevancia.

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Sin embargo, consideró que su propia experiencia demuestra que existen otros elementos capaces de generar reconocimiento y construir una carrera duradera.

“El éxito no va ligado a la belleza física”: la reflexión de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo en persona era mejor”: Magaly habla de su relación con las cámaras

La reflexión de Magaly Medina sobre su apariencia no terminó allí. La conductora aseguró que, durante buena parte de su vida, sintió que las cámaras no conseguían mostrarla como realmente se veía en persona. “Es que me veo en televisión. No, yo en persona era mejor”, afirmó.

Una de las personas presentes en el set reaccionó ante la declaración y le preguntó si realmente lo consideraba así. “¿Sí?”, fue la pregunta que recibió.

Magaly respondió con seguridad que sí y explicó que siempre había tenido esa percepción. “Sí, yo siempre sentí que en persona era mucho mejor, que las cámaras nunca me hacían-”, comenzó a decir. Su interlocutor completó la idea de manera irónica: “¡Ese es el favor!”.

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La conductora continuó explicando su punto de vista y sostuvo que las cámaras nunca habían sido precisamente sus mejores aliadas. “No me hacían ningún favor las cámaras, jamás”, aseguró.

“El éxito no va ligado a la belleza física”: la reflexión de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina revela por qué odiaba tomarse fotos

La periodista también contó que esa percepción influyó incluso en su relación con las fotografías. Según explicó, durante mucho tiempo evitó tomarse fotos porque consideraba que las imágenes no conseguían favorecerla. “Yo odiaba tomarme fotos por eso”, reveló.

Magaly sostuvo que quienes la conocían personalmente podían tener una impresión diferente a la que mostraban las fotografías o las imágenes televisivas. “Cuando me conocías era mucho mejor”, afirmó entre risas.

Incluso hizo una recomendación en tono de broma para quienes pudieran sentir curiosidad por comprobar cómo lucía en aquella época. “Busca si quieres, no busques fotos, porque todas las fotos estaban horribles”, comentó.

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“El éxito no va ligado a la belleza física”: la reflexión de Magaly. Captura: Magaly TV La Firme.

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