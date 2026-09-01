La inflación de Lima se aleja cada vez más del rango meta y El Niño alista a los mercados para un impacto atroz

El IPC de Lima acumuló un alza de 4,16% hasta agosto de 2026 tras una variación mensual de 0,07% en el octavo mes.

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana acumuló un alza de 4,16% hasta agosto de 2026, luego de registrar una variación mensual de 0,07% en el octavo mes del año. Con este resultado, la inflación de los últimos 12 meses en la capital llegó a 4,44%, cada vez más alejada del rango meta de entre 1% y 3% fijado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La presión sobre los precios ya se anticipaba desde el primer trimestre. En marzo, la ruptura del ducto de gas de Camisea, operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), interrumpió el suministro energético y elevó los costos de transporte, producción y distribución. El impacto de esa emergencia coincidió con el encarecimiento internacional de los combustibles y trasladó presiones a la canasta de consumo.

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A nivel nacional, el IPC reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) subió 0,15% respecto de julio y acumuló una variación de 3,87% entre enero y agosto. El dato de agosto representa el primer registro oficial de inflación durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

El encarecimiento internacional de los combustibles reforzó la presión sobre los precios y consolidó un escenario inflacionario en Lima.

INEI: la inflación de Lima alcanza el 4,44% en agosto de 2026

Para Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, la moderación mensual de agosto debe leerse junto con la comparación interanual. “Sigue al alza, pero también hay que considerar que los precios cayeron en agosto del año pasado”, señaló el economista a Infobae Perú.

“Principalmente, las bajas en ese mes se dieron por normalización de la pesca y caída de tarifas eléctricas generada por el menor tipo de cambio”, agregó el experto.

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En agosto, el BCRP decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4,25%, nivel que conserva desde septiembre de 2025. La entidad consideró que los efectos de los choques de oferta deberían disiparse, aunque advirtió que un Fenómeno El Niño de mayor intensidad y las tensiones internacionales pueden prolongar la presión inflacionaria.

Las expectativas de inflación a 12 meses aumentaron de 2,8% en junio a 3,01% en julio, en el límite superior. El banco prevé que la inflación regrese hacia 2% en su horizonte de proyección, pero analistas privados advierten que el cierre de 2026 podría mantenerse por encima de ese nivel.

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El BCRP mantuvo su tasa de interés de referencia en 4,25% y advirtió que El Niño y las tensiones internacionales pueden prolongar la inflación.

El Niño, la electricidad y la inflación de EEUU condicionan el cierre 2026

El escenario para el último trimestre incorpora el riesgo de lluvias y alteraciones climáticas por el Fenómeno El Niño. La maduración anticipada de algunos productos agrícolas y la menor floración de cítricos pueden reducir la oferta y elevar los precios. También podrían presentarse restricciones en especies marinas, como ya se dio con la caballa y el pejerrey.

Además, las tarifas eléctricas ya aumentaron para usuarios libres y hogares en el norte del Perú, tras retrasos en la entrega de infraestructura de transmisión a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La menor producción local también obliga a trasladar energía desde la zona centro del país.

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El contexto internacional añade presión. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, señaló que la inflación de ese país sigue por encima de su meta. El índice de gastos de consumo personal, el indicador preferido de la Fed, alcanzó 3,7% en julio. “La inflación está por encima de nuestro objetivo de 2%”, afirmó Warsh.