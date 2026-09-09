Julio Velarde: A pesar de dos votos en contra, comisión aprueba informe para ratificarlo en el BCRP

Julio Velarde lleva más de 20 años frente al Banco Central de Reserva del Perú. - Crédito Captura de RPP

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“Julio Velarde a un paso de su ratificación en el Banco Central de Reserva. La comisión de procedimientos especiales aprobó el informe que recomienda la continuidad del histórico presidente del BCR. Esta decisión deberá ser votada en el pleno del Senado”, ha resumido el senador de la República Alfonso López-Chau, quien participó en la sesión.

Este grupo de trabajo, presidido por Hugo Ccahuana Aymachoque (Juntos Por el Perú) aprobó por mayoría (9 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención), el informe que recomienda la ratificación de Julio Velarde Flores como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

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Como se recuerda, el economista aceptó la invitación de Keiko Fujimori para mantenerse como presidente del BCRP por otro periodo, que iría hasta julio de 2031.

Este reportaje de noticias documenta el proceso de ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva en una comisión del Senado. Un reportero presenta el desarrollo frente al Congreso, mientras el video muestra el intercambio de palabras entre el señor Velarde y el senador Humberto Morales en una sala de reuniones. Los participantes están sentados en una mesa con documentos y micrófonos. El contenido es una cobertura periodística de un evento político.

Velarde a un paso de ser ratificado

Así, el presidente Ccahuana Aymachoque afirmó, al sustentar el informe, que el funcionario cumple con los requisitos aplicables al cargo, establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del BCRP, el Reglamento del Senado y las normas conexas.

De igual manera, se consideró que el funcionario no presenta incompatibilidades que imposibiliten el ejercicio del cargo; así como se resaltó que cuenta con la experiencia y la formación profesional vinculadas a las funciones del BCRP; y no se han identificado hechos que determinen la improcedencia de su ratificación.

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A pesar de esto, Ccahuana Aymachoque sí acotó que “la institucionalidad de tan importante entidad no puede recaer en una persona; la necesidad de renovación de cuadros de manera meritocrática debe darse en todos los niveles de la administración pública”.

“Como demócrata y respetuoso de lo manifestado por la mayoría de mis colegas senadores, en mi calidad de presidente de la comisión, presento el informe que recomienda la ratificación de la designación del señor Julio Velarde al cargo de presidente del directorio del BCRP”, expresó finalmente.

El BCRP lleva más de 20 años con Julio Velarde como presidente. - Crédito REUTERS/Mariana Bazo

Informe pasará al Pleno

Ya el informe aprobado, establecido en el literal e) del artículo 203 del Reglamento del Senado, “será considerado por la Junta de Portavoces en la agenda del Pleno del Senado para su inmediata deliberación y votación”.

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Como se sabe, el literal g) del mencionado artículo define que la ratificación requiere de una votación favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Senado; y la misma “consta en una resolución legislativa del Senado, que se publica en el portal web institucional del Senado o en el diario oficial El Peruano”.

Si se aprueba, y todo indica que así sería, el economista estaría frente al Banco Central de Reserva por un periodo más. Ya en 2026 cumplió 20 años en esta institución, y se iría por cinco más, llegando a los 79 años al final de este nuevo periodo durante el gobierno de Keiko Fujimori.

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Julio Velarde ha visto pasar a más de 10 presidentes de la República mientras comandaba el BCRP. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Los presidentes de Velarde

Velarde ya ha visto más de 10 presidentes pasar por el Perú, ahora va por su número 11, en tan solo 20 años de gestión.

Alan García: 28 de julio de 2006 al 28 de julio de 2011 Ollanta Humala: 28 de julio de 2011 al 28 de julio de 2016 Pedro Pablo Kuczynski: 28 de julio de 2016 al 23 de marzo de 2018 Martín Vizcarra: 23 de marzo de 2018 al 9 de noviembre de 2020 Manuel Merino: 10 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2020 Francisco Sagasti: 17 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021 Pedro Castillo: 28 de julio de 2021 al 7 de diciembre de 2022 Dina Boluarte: 7 de diciembre de 2022 al 10 de octubre de 2025 José Jerí: 10 de octubre de 2025 al 17 de febrero de 2026 José María Balcázar: 18 de febrero de 2026 al 28 de julio de 2026 Keiko Fujimori: 28 de julio de 2026 al 28 de julio de 2031.