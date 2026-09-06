Golpe al bolsillo: 4 de cada 10 empresas en Perú se prepara para subir los precios de sus productos por El Niño, según el BCR

Solo el 10% de las empresas consultadas no espera consecuencias sobre su actividad por el Fenómeno El Niño.

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El 83% de las empresas no financieras consultadas ya adoptó o prevé adoptar medidas preventivas ante un eventual impacto del Fenómeno El Niño, según una encuesta aplicada a 345 compañías del país.

Las previsiones se concentran en rutas logísticas alternativas, planes de continuidad operativa y reforzamiento de instalaciones, aunque la preocupación aumenta entre las firmas ubicadas en el norte.

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Las empresas priorizan la continuidad de sus operaciones

A nivel nacional, el 42% de las empresas señaló que establecerá rutas logísticas alternativas para enfrentar eventuales interrupciones en el transporte de mercancías, insumos y trabajadores. Un 41% indicó que elaborará planes de continuidad operativa, mientras que el 40% planea reforzar sus instalaciones.

Las medidas buscan reducir el impacto de lluvias intensas, inundaciones, cortes de vías y otros eventos asociados al Fenómeno El Niño sobre las operaciones empresariales. La encuesta identifica diferencias según el sector y la ubicación de las compañías.

Entre las empresas que no prevén adoptar acciones preventivas, la mayor presencia corresponde al sector servicios, sobre todo en rubros como salud, seguridad y servicios aeroportuarios. También aparecen firmas vinculadas con el comercio y la manufactura.

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El sondeo no precisa las razones por las cuales esos negocios no contemplan medidas de prevención, aunque los resultados muestran que una amplia mayoría anticipa algún tipo de afectación sobre sus actividades.

El 67% de las empresas prevé un aumento de costos, pero el 63% no planea modificar sus precios de venta.

Solo el 67% no modificará sus precios ante el alza de costos

Los retrasos o mayores costos logísticos aparecen como el principal canal de impacto esperado por las empresas: el 62% mencionó este riesgo. Le siguen las dificultades para distribuir productos, citadas por el 43%, y el aumento en los precios de los insumos, señalado por el 42%.

La menor disponibilidad de insumos también figura entre las preocupaciones empresariales. El 37% de los encuestados consideró que podría enfrentar problemas de abastecimiento ante una alteración de las condiciones climáticas y de la infraestructura de transporte.

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Solo el 10% de las empresas afirmó que no espera consecuencias sobre su actividad. El resto anticipa efectos que pueden trasladarse a costos, ventas, producción, distribución o infraestructura.

El 67% de las firmas espera un aumento de sus costos, pero el 63% no prevé modificar sus precios de venta. Esa diferencia podría implicar una presión sobre los márgenes de las empresas si los mayores gastos no se trasladan al consumidor.

Las rutas logísticas alternativas son la principal medida preventiva y el 42% de las empresas recurrirá a esa opción.

Casi la mitad anticipa menos ventas y menor producción

La encuesta también muestra expectativas negativas sobre el nivel de actividad. El 48% de las empresas anticipa menores ventas, mientras que el 46% prevé una reducción de su producción como consecuencia de los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

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Estas proyecciones reflejan riesgos sobre la cadena de suministro, la movilidad de trabajadores, la disponibilidad de productos y el funcionamiento de instalaciones. Las compañías consultadas identifican que los daños físicos y las restricciones logísticas pueden afectar tanto la oferta como la demanda.

Las medidas preventivas adoptadas por las empresas buscan, precisamente, mantener las operaciones frente a escenarios de interrupción. Las rutas alternativas permitirían sortear bloqueos o daños en carreteras, mientras que los planes de continuidad establecen protocolos para sostener servicios y procesos críticos.

Los retrasos y mayores costos logísticos encabezan los riesgos esperados por las empresas, con el 62% de las respuestas.

En el norte, el 94% de las empresas prepara acciones preventivas

La percepción de riesgo es mayor en la zona norte del país. Allí, el 94% de las empresas encuestadas informó que ya tomó o proyecta tomar medidas preventivas.

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En esta región, el reforzamiento de instalaciones es la acción más mencionada, con el 77%. Le siguen los planes de continuidad operativa, con el 66%, y la definición de rutas logísticas alternativas, con el 50%.

Todas las empresas consultadas en el norte esperan alguna afectación. Los daños a instalaciones o equipos fueron mencionados por el 77%, mientras que los retrasos o mayores costos logísticos alcanzaron el 76%.

Además, el 81% anticipa menores ventas y el 69% prevé una reducción de la producción. Estas cifras muestran que las compañías ubicadas en esa zona consideran un escenario de impacto más directo sobre su infraestructura y actividad comercial.

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