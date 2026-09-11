Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a semifinales tras triunfo con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano le ganó por 2-0 con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)

Guardar

Cienciano logró dar un paso importante hacia las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo cusqueño le ganó 2-0 a Montevideo City Torque en el partido de ida que se jugó en Cusco por los cuartos de final. Cristian Souza y Maximiliano Amondarain fueron los héroes que le dieron una importante ventaja a su escuadra en su condición de local.

La serie quedó abierta y la definición se trasladará a Uruguay el jueves 17 de septiembre a las 19:30 horas de Perú. Aunque se esperaba una ventaja mayor, el conjunto uruguayo resistió durante el segundo tiempo. La defensa visitante impidió que el ‘papá’ ampliaran la diferencia antes de la revancha.

PUBLICIDAD

Los resultados que necesita Cienciano para clasificar a semifinales

Cienciano sigue en carrera en la Copa Sudamericana 2026 y el triunfazo frente Montevideo City Torque en Cusco le sirvió para acercarse a la ansiada clasificación a las semifinales. Todo se definirá en Uruguay, y el ‘papá’ llegará dependiendo de sí mismo.

- Si Cienciano gana en Uruguay: este resultado le dará al ‘papá’ la clasificación directa a las semifinales del torneo internacional. Y se enfrentará al ganador de la llave entre Santos y Atlético Mineiro en la siguiente instancia.

- Si Cienciano empata en Uruguay: este panorama también hará que el cuadro cusqueño celebre su pase a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana 2026.

PUBLICIDAD

- Si Cienciano pierde en Uruguay: esta posibilidad tiene puntos a considerar. Si el equipo de Horacio Melgarejo solo pierde por 1-0, clasificará a las semifinales, pero si cae por 2-0, todo se definirá por tanda de penales. Y si es derrotado por 3 goles o más, quedará eliminado de la competencia.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

¿Quién será el rival del ganador de Cienciano vs Montevideo City Torque?

Los partidos de vuelta definirá la llave de los cuartos de final, y tanto Cienciano como Montevideo City Torque harán todo lo posible para seguir en carrera en la Copa Sudamericana 2026. Y mientras resuelven la serie, estarán pendientes de su próximo rival en semifinales.

El ganador del Santos vs Atlético Mineiro será el contricante del ‘papá’ o del cuadro uruguayo. En la ida, los ‘alvinegros’ vencieron 2-0 al ‘galo’ con una actuación destacada de Gabigol.

PUBLICIDAD

Neymar, la principal figura del equipo, siguió el encuentro desde la grada debido a una lesión. La revancha se jugará el miércoles 16 de septiembre en Belo Horizonte.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Quarter Final - First Leg - Santos v Atletico Mineiro - Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brazil - September 9, 2026 Atletico Mineiro's Mateo Casierra in action with Santos' Willian Arao REUTERS/Alex Silva

Cienciano vs Montevideo City Torque: programación de la vuelta

Cienciano defenderá su ventaja ante Montevideo City Torque el jueves 17 de septiembre, cuando dispute la revancha en el estadio Centenario de Montevideo. El encuentro comenzará a las 19:30, hora de Perú.

El conjunto cusqueño llegará a Uruguay con dos goles de diferencia a su favor tras el partido de ida. El cuadro local deberá buscar el resultado desde el inicio, mientras que el equipo peruano intentará administrar la serie y aprovechar los espacios en campo rival.

PUBLICIDAD

La transmisión estará a cargo de ESPN y de la plataforma Disney+, según el plan contratado por cada suscriptor y la disponibilidad de la señal en cada territorio.

Infobae Perú seguirá la previa del encuentro, las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto, los goles y las incidencias de la jornada. El medio también informará las repercusiones posteriores de una serie decisiva para el elenco cusqueño.

Dos futbolistas disputan el balón durante el partido entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.