Perú

Migraciones suspenderá la emisión de pasaportes electrónicos este domingo 13 de septiembre

La paralización responde a trabajos técnicos programados en la infraestructura tecnológica del sistema de pasaportes

Pasaporte electrónico – costos – características – pasos – Perú – historias – 28 enero
El servicio será restablecido una vez que concluyan las labores técnicas previstas por la entidad (Andina)
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La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que el servicio de emisión de pasaportes electrónicos será suspendido temporalmente durante la madrugada del domingo 13 de setiembre. La interrupción se aplicará en todas las sedes de la institución a nivel nacional, incluida la oficina ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

De acuerdo con el comunicado difundido por la entidad, la medida responde a una intervención técnica programada en la infraestructura tecnológica que sostiene el sistema utilizado para la expedición de estos documentos de viaje. Las labores se desarrollarán entre las 00:00 horas y las 4:00 horas de esa jornada.

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Durante ese intervalo, las personas que tengan previsto realizar algún trámite vinculado con el documento no podrán acceder a las prestaciones asociadas con su emisión. La restricción comprenderá los procedimientos que dependan directamente de la plataforma tecnológica que será sometida a mantenimiento.

Pasaporte electrónico – costos – características – pasos – Perú – historias – 28 enero
Migraciones suspenderá temporalmente la emisión de pasaportes electrónicos durante la madrugada del domingo 13 de setiembre. (Andina)

Migraciones precisó que la interrupción tendrá carácter temporal y se limitará al periodo establecido para la ejecución de las labores. Una vez culminada la intervención, las atenciones correspondientes podrán retomarse de acuerdo con el funcionamiento habitual de cada oficina.

La institución también puso énfasis en la situación de los viajeros que suelen recurrir a la sede situada en el principal terminal aéreo del país. En ese punto se atienden solicitudes relacionadas con pasaportes electrónicos, por lo que quienes hayan considerado realizar una gestión durante las primeras horas del domingo deberán tomar las previsiones necesarias.

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La recomendación cobra especial importancia para las personas que tienen vuelos programados durante esa madrugada y requieren contar con el documento para concretar su viaje. Ante la suspensión anunciada, resulta conveniente considerar el horario de atención y verificar con anticipación si el trámite que necesitan efectuar podría verse afectado por la intervención tecnológica.

Pasaporte electrónico – costos – características – pasos – Perú – historias – 28 enero
Este 2025, el costo para tramitar el pasaporte electrónico en Perú es de S/120,90. El pago puede realizarse en línea con el código 01810 o en el Banco de la Nación indicando tu número de DNI. (Andina)

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para tramitar el pasaporte en 2026?

Los peruanos que soliciten un pasaporte electrónico deben presentar su último DNI vigente y el comprobante de pago de S/120.90. La tasa puede cancelarse en el Banco de la Nación, Págalo.pe o las oficinas de Migraciones mediante Yape o POS.

El trámite no requiere formularios, fotocopias, fotografías impresas ni la intervención de gestores particulares. Migraciones advierte que recurrir a terceros puede ocasionar estafas y poner en riesgo los datos personales del solicitante.

Para los menores de edad, es obligatoria la presencia del niño, niña o adolescente junto con uno de sus padres o representante legal. Además, deberá acreditarse el vínculo familiar con documentos válidos. Los tutores tendrán que presentar la resolución judicial correspondiente. Si el menor nació en el extranjero, se deberá entregar la partida de nacimiento original.

Paso a paso para pagar el pasaporte

  • Ingresar a la plataforma Págalo.pe para iniciar el proceso de pago.
  • Buscar la opción correspondiente al trámite del pasaporte electrónico e ingresar el código 01810.
  • Registrar la información solicitada y verificar que el comprobante incluya el DNI de la persona que realizará la gestión o del menor, según corresponda.
  • Abonar una tasa de S/ 120.90 mediante tarjeta de débito o crédito.
  • Descargar e imprimir la constancia de pago, ya que deberá ser presentada durante el trámite.
  • La tarifa también puede cancelarse de manera presencial en las ventanillas del Banco de la Nación.
  • Otra alternativa es efectuar el pago en las agencias de Migraciones, mediante Yape o POS.

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