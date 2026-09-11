Horacio Melgarejo frena la euforia tras el 2-0 de Cienciano ante Montevideo City: "La llave no está cerrada ni con un diez a cero"

El director técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, analiza el triunfo 0-2 en Cusco por la Copa Sudamericana. A pesar del resultado, afirma que su equipo fue el único que buscó la victoria y lamenta las oportunidades de gol perdidas.

Guardar

Horacio Melgarejo valoró el triunfo de Cienciano ante Montevideo City Torque en la conferencia de prensa posterior al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, disputado este jueves 10 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. El técnico argentino reconoció el planteo defensivo del conjunto uruguayo, reivindicó la actitud de sus jugadores y advirtió que la llave no está resuelta de cara al partido de vuelta en Montevideo.

Cienciano venció 2-0 a Montevideo City Torque con goles de Cristian Souza, a los 30 minutos, y Maximiliano Amondarain, a los 42. El resultado le da al equipo cusqueño una ventaja importante, pero Melgarejo fue el primero en bajar la euforia antes de que se instalara en el vestuario.

PUBLICIDAD

Horacio Melgarejo instala ambición en Cienciano para afrontar la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión

El análisis del técnico

Melgarejo reconoció que Torque no vino a Cusco a proponer. “Yo creo que hicieron un planteo defensivo importante”, señaló. “Si ustedes vieron el partido, ellos aprovechaban de algún balón largo o de alguna transición rápida para tratar de hacernos daño.” Sin embargo, el entrenador fue claro sobre quién dominó el encuentro: “Tenemos que ser justos con nuestros futbolistas. Hoy un solo equipo fue a buscar la victoria. Eso es la gran verdad.”

El técnico de 53 años, nacido en Reconquista, provincia de Santa Fe, fue cuidadoso en sus palabras sobre el rival. Dejó en claro que el respeto por Montevideo City Torque no es una formalidad. “Con todo el respeto que se merece City Torque, a quien tanto a los uruguayos como a los clubes uruguayos les tengo un aprecio terrible”, dijo. El conjunto dirigido por Marcelo Méndez llegó a los cuartos de final después de terminar primero en su grupo por encima de Grêmio y de eliminar a Tigre con un global de 3-1 en la ronda anterior.

PUBLICIDAD

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

La advertencia antes del partido de vuelta

Pese a la ventaja de dos goles, Melgarejo fue terminante sobre el estado de la serie. “La llave no está cerrada ni con un diez a cero”, afirmó. La frase no es retórica: Cienciano conoce de memoria lo que significa revertir una desventaja en esta misma competencia. En la ronda anterior, el equipo cusqueño cayó 1-0 ante Botafogo en Río de Janeiro en el partido de vuelta, pero la goleada de 6-1 en casa en la ida había dejado el global resuelto con anticipación.

El técnico apeló a la memoria reciente para fundamentar su cautela. “No todas las veces vamos a poder ganar por más goles, porque el rival también juega, el rival también estudia, el rival también entrena y se prepara”, explicó. “Sabiendo que nosotros veníamos con una buena racha versus Lanús y versus Botafogo.”

PUBLICIDAD

Cienciano goleó a Lanús 4-0 en casa en la ida de octavos de final y luego eliminó a Botafogo con un global de 6-2. Esa racha instaló en el entorno del club la sensación de que el equipo podía resolver cualquier llave con amplitud. Melgarejo prefirió no alimentar esa lectura.

La celebración de Cienciano tras el golazo de Maximiliano Amondarain al minuto 42. Crédito: Cienciano

El ADN del equipo y la mirada hacia Montevideo

El técnico describió con claridad el plan para el partido de vuelta. “Vamos a ir a hacer un partido inteligente, con orden, pero no vamos a ir a resignar nuestro ADN, que es tratar de ganar”, sostuvo. La idea no es especular con la ventaja ni replegarse en el estadio de Montevideo City Torque: Cienciano irá a buscar el partido.

PUBLICIDAD

Melgarejo también anticipó el escenario que espera en el partido de vuelta. “Dentro de un partido hay minipartidos, y ellos, por su localía, por su forma de jugar, por su desventaja, van a tener que también salir a buscar”, analizó. “Nosotros tenemos que estar preparados para eso.”

El técnico argentino fue presentado como entrenador de Cienciano el 24 de noviembre de 2025 para conducir al equipo durante la temporada 2026. Antes de llegar al club cusqueño, había dirigido a la Asociación Deportiva Tarma en la segunda mitad de 2025 y había trabajado como asistente de Ángel Comizzo en Universitario de Deportes y en Atlético Grau. En su primera temporada al frente del equipo imperial, acumula 37 partidos con 18 victorias, seis empates y 13 derrotas, con un promedio de 1,70 puntos por partido.

PUBLICIDAD

Un futbolista de Cienciano controla el balón ante la marca de jugadores de Montevideo City durante un partido de la Copa Sudamericana.

La actuación del equipo en el Inca Garcilaso de la Vega fue la síntesis del trabajo que Melgarejo describió en conferencia. Cienciano presionó desde el inicio, generó las situaciones más claras y sostuvo el resultado en el segundo tiempo ante los intentos de reacción del conjunto uruguayo. El arquero Ítalo Espinoza respondió en los momentos de peligro, y la defensa no permitió que Torque encontrara el camino al gol.

El partido de vuelta se disputará en Montevideo, donde Cienciano buscará defender la ventaja y avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo cusqueño no llegaba a esa instancia del torneo desde hace más de dos décadas.

PUBLICIDAD