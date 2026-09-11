Hermana de Said Palao revela el fuerte motivo por el que no va al salón de Alejandra Baigorria: “Soy fiel, creo mucho en las energías”

Lorelein Palao explica las razones por las que decide no acudir al salón de belleza de Alejandra Baigorria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La polémica en torno a Alejandra Baigorria y Said Palao sumó un nuevo episodio luego de que Lorelein Palao, hermana del integrante de ‘Esto es guerra’, respondiera una curiosa pregunta de sus seguidores relacionada con el cuidado de su cabello. La joven sorprendió al explicar por qué nunca se le ha visto atendiendo en D’ Art Salón, uno de los emprendimientos de la empresaria, y su respuesta rápidamente generó especulaciones en redes sociales.

El comentario de Lorelein ocurrió en un momento en el que la pareja se encuentra nuevamente bajo la mirada pública por su viaje a Japón, realizado con motivo del cumpleaños de Alejandra. La escapada internacional provocó una serie de cuestionamientos entre los usuarios de redes sociales, principalmente por las versiones relacionadas con quién habría asumido los gastos del lujoso viaje.

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Aunque la hermana de Said Palao no se involucró directamente en aquella controversia, su reciente respuesta volvió a ponerla en el centro de la atención. Esta vez, el tema estuvo relacionado con uno de los negocios más conocidos de Alejandra Baigorria y con una decisión personal de la joven empresaria respecto a quién puede encargarse de su cabello.

Lorelein Palao revela por qué nunca va al salón de Alejandra Baigorria: “No dejo que mi cabello lo agarren así nomás”. Captura: IG.

Lorelein Palao sorprende al explicar por qué no va al salón de Alejandra Baigorria

Todo comenzó cuando Lorelein Palao se mostró en redes sociales mientras acudía a un salón de belleza para realizarse algunos cuidados en el cabello. La hermana de Said Palao apareció junto a su estilista de confianza, con quien lleva varios años trabajando, situación que llamó la atención de algunos de sus seguidores.

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Los usuarios recordaron que, pese a ser cercana a la familia de Alejandra Baigorria, Lorelein nunca ha mostrado públicamente que acuda a D’ Art Salón, el establecimiento de belleza de la empresaria. Por ello, algunos seguidores decidieron preguntarle directamente por qué no optaba por atenderse en el negocio de su cuñada.

La respuesta de Lorelein llamó especialmente la atención porque no se limitó a señalar que ya tenía un estilista de confianza. La joven también hizo referencia a una creencia personal relacionada con las llamadas energías, dejando una frase que fue interpretada de distintas maneras por quienes siguen sus publicaciones.

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“La respuesta no es otra que soy fiel jajaja, llevo años con mi @jfigueredo07 y creo mucho en las energías, no dejo que mi cabello lo agarren así nomás. Por eso mi cabello crece y está brillosito”, respondió Lorelein Palao ante la consulta.

Lorelein Palao revela por qué nunca va al salón de Alejandra Baigorria: “No dejo que mi cabello lo agarren así nomás”. Captura: IG.

Hermana de Said Palao dice que cree en las “energías”

La mención a las energías fue uno de los aspectos que más llamó la atención de la respuesta de Lorelein Palao. La joven no explicó que tuviera algún problema concreto con el salón de Alejandra Baigorria ni afirmó que haya recibido una mala experiencia en dicho establecimiento. Sin embargo, su comentario generó diversas interpretaciones entre sus seguidores.

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“Creo mucho en las energías”, señaló Lorelein, antes de remarcar que no permite que cualquier persona se encargue de su cabello. De esta manera, explicó que su decisión estaría relacionada con la confianza que ha desarrollado con su estilista personal y con su propia percepción respecto a las personas que intervienen en su cuidado.

Lorelein Palao revela por qué nunca va al salón de Alejandra Baigorria: “No dejo que mi cabello lo agarren así nomás”. Captura: IG.

¿Lorelein Palao tiene problemas con Alejandra Baigorria?

La respuesta de Lorelein Palao rápidamente abrió la puerta a preguntas sobre su relación con Alejandra Baigorria, especialmente porque la joven hizo énfasis en las “energías” y en su decisión de no permitir que cualquier persona toque su cabello.

Sin embargo, en sus declaraciones no se observa una acusación directa contra la empresaria ni contra D’ Art Salón. Lorelein tampoco aseguró que el establecimiento tenga malas energías o que haya tenido algún inconveniente allí.

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Por el contrario, la hermana de Said Palao centró su explicación en la relación que mantiene con su estilista de confianza. Al utilizar la expresión “soy fiel”, dejó en claro que lleva años trabajando con la misma persona y que está satisfecha con los resultados obtenidos.

Lorelein Palao revela por qué nunca va al salón de Alejandra Baigorria: “No dejo que mi cabello lo agarren así nomás”. Captura: IG.