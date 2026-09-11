Magaly Medina a Jefferson Farfán por insistir en enviarla a prisión: “¿Por qué me tendría que meter a la cárcel?, todo está cumplido”

La conductora Magaly Medina se defiende de las acusaciones de Jefferson Farfán, quien busca que regrese a prisión. Además, denuncia una obsesiva persecución y revela las terribles amenazas de muerte y extorsión que ha recibido, mostrando pruebas en vivo. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Una nueva confrontación entre Magaly Medina y Jefferson Farfán volvió a quedar expuesta este 10 de septiembre, luego de que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionara la insistencia del exfutbolista en señalar presuntos incumplimientos relacionados con la condena que recibió tras la querella que presentó en su contra.

Durante su programa, la periodista sostuvo que no comprende por qué Farfán continúa cuestionando el cumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas y planteó una pregunta directa sobre el objetivo que tendría esta situación.

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“¿Por qué me tendría que meter a la cárcel si todo está cumplido? Todo, todo conforme a ley”, afirmó Magaly Medina. La conductora hizo esta declaración después de referirse a los cuestionamientos relacionados con el servicio comunitario, la reparación civil y la multa que forman parte de su situación judicial. Según su versión, todas estas obligaciones ya fueron atendidas.

Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro y muestra mensaje en el que le exigen US$1 millón. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la insistencia de Jefferson Farfán

La periodista fue enfática al señalar que, desde su perspectiva, existe una insistencia por parte de Jefferson Farfán en buscar que su situación judicial vuelva a complicarse.

Magaly consideró que el tema ya no tendría que estar centrado en una discusión sobre si cumplió o no las disposiciones establecidas, pues aseguró que existen elementos que respaldan su posición. “Yo no entiendo, y esto lo quiero decir, qué es lo que pretende”, manifestó la conductora al referirse directamente al exfutbolista.

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Según explicó, Farfán buscaría que un juez determine que ella no cumplió con las obligaciones derivadas de su condena. La periodista cuestionó que esos argumentos sean utilizados para intentar conseguir que se revoque la prisión condicional. “Pretende que un juez decida que yo no he cumplido el servicio comunitario, según él, que yo no he pagado la reparación civil, que yo no he pagado la multa”, sostuvo.

Para Magaly, el objetivo de ese planteamiento sería generar las condiciones para que un magistrado evalúe una eventual revocatoria. “O sea, dando motivos para que un juez me revoque la prisión condicional y me mande adentro”, agregó.

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Magaly Medina cuenta que afrontará nueva audiencia tras pedido de Jefferson Farfán: “Yo no tendría ningún problema”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista asegura que cumplió con sus obligaciones

Uno de los puntos en los que más insistió Magaly Medina fue que, según su versión, no existe un incumplimiento de su parte. La conductora afirmó que la reparación civil correspondiente ya fue pagada y que también se cumplió con la multa que debía abonarse al Estado.

“A él se le ha pagado la reparación civil, se le ha pagado la multa que se tiene al Estado”, señaló. En cuanto al servicio comunitario, Magaly también sostuvo que viene cumpliendo con las jornadas que le fueron impuestas. “Se cumple con el servicio comunitario”, afirmó.

La periodista añadió que esta situación no dependería únicamente de su palabra, pues mencionó que tanto el INPE como las personas responsables de la parroquia donde realiza sus jornadas han dado cuenta de su cumplimiento. “El INPE lo ha dicho en repetidas oportunidades. La gente que dirige la parroquia también”, sostuvo.

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Magaly Medina cuenta que afrontará nueva audiencia tras pedido de Jefferson Farfán: “Yo no tendría ningún problema”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly habla de “revanchismo” y “venganza”

La conductora también elevó el tono de sus críticas al considerar que la insistencia en el caso podría tener un componente personal. Magaly aseguró que no tendría inconveniente en aceptar una decisión judicial si un juez determina que corresponde modificar su situación, pero marcó distancia de cualquier decisión que, según ella, esté basada en una intención de perjudicarla.

“Yo no tendría ningún problema mientras un juez lo decida, pero lo decida con fundamento”, afirmó. La periodista hizo una distinción entre respetar una resolución judicial y cuestionar que alguien intente influir en la opinión pública con información relacionada con su caso.

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“Pero no porque alguien esté obsesionado con el revanchismo y la venganza y siga y siga así a manera ya de persecución que linda en lo personal”, manifestó. Con estas palabras, Magaly dejó claro que considera que la controversia con Jefferson Farfán ha adquirido un carácter personal.

Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro y muestra mensaje en el que le exigen US$1 millón. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Por qué esa obsesión?”, cuestiona Magaly

La periodista volvió a dirigirse al exfutbolista para cuestionar lo que considera una insistencia innecesaria. “Entonces, ¿por qué esa obsesión y por qué, además, publicitar a través de los medios?”, preguntó durante su programa.

Magaly señaló que, en su opinión, parte de la información que llega a los medios podría provenir del entorno de Farfán. La conductora fue cuidadosa al presentar esta afirmación como una apreciación personal. “Porque a mí me parece que esta información, y esa es mi opinión, sale del entorno de Farfán”, sostuvo.

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La presentadora Magaly Medina detalla durante su programa de televisión un mensaje en el que un grupo criminal exige un millón de dólares para no atentar contra su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina: “Todo, todo conforme a ley”

En la parte final de su intervención, la conductora volvió a insistir en que considera que ha cumplido con cada una de las obligaciones que le fueron impuestas.

Su argumento se centró en que la reparación civil ya fue pagada, la multa correspondiente al Estado también y que las jornadas de servicio comunitario vienen siendo realizadas.

Por ello, rechazó la posibilidad de que se plantee su ingreso a prisión a partir de un supuesto incumplimiento que, según su versión, no existe. “¿Por qué me tendría que meter a la cárcel si todo está cumplido? Todo, todo conforme a ley”, afirmó.

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Magaly Medina cuenta que afrontará nueva audiencia tras pedido de Jefferson Farfán: “Yo no tendría ningún problema”. Captura: Magaly TV La Firme.