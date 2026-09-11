¿Reactiva Fenómeno El Niño? A la prórroga de deudas se debe impulsar créditos para empresas afectadas, según especialista

El video muestra un segmento del programa "Economía Popular" de Exitosa Perú. El economista Guido Pennano analiza la medida de aplazamiento de deudas por hasta seis meses para afectados por el fenómeno El Niño. Pennano propone la creación de un programa "Reactiva Niño" para complementar la asistencia financiera en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, Cusco y Puno.

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El analista Guido Pennano respaldó el aplazamiento de las deudas de los damnificados por el fenómeno de El Niño, una medida que permitiría retrasar hasta seis meses el pago de obligaciones con el sistema financiero. Aun así, advirtió que la suspensión temporal de las cobranzas no alcanzará para sostener a las empresas que sufran inundaciones o sequías si no acceden a recursos para financiar sus operaciones.

Durante una intervención en Exitosa, Penano señaló que la decisión era necesaria y que había sido planteada semanas antes para las zonas que enfrentaban mayor riesgo climático. Su planteo apuntó a proteger a los deudores de una presión inmediata, pero también a evitar que los negocios interrumpan sus actividades por falta de liquidez.

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El economista sostuvo que el problema central será el acceso al capital de trabajo. Las compañías afectadas podrán postergar sus cuotas, aunque necesitarán dinero para comprar insumos, pagar salarios, reponer mercadería y mantener en marcha sus servicios. Sin esa asistencia, la prórroga podría dar alivio durante los primeros meses, pero no impediría el deterioro de la actividad económica local.

Un pequeño comercio anegado presenta avisos de cierre por inundación y deuda bancaria frente a una entidad financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bancos postergarían cobros, pero limitarían nuevos préstamos

Pennano consideró previsible que las entidades financieras concedan una reprogramación de pagos, aunque alertó que difícilmente aprueben nuevos créditos para firmas que hayan sufrido daños por el fenómeno climático. A juicio del analista, los bancos evaluarán que esos clientes pueden tardar más tiempo en recuperar su capacidad de pago.

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“Si bien los bancos van a postergar cobranzas, no van a dar créditos, Manuel, y es razonable que no lo den porque saben que no van a cobrar rápidamente”, afirmó Pennano. La advertencia se centró en las empresas que dependen de ingresos diarios o semanales y que podrían ver interrumpida su cadena comercial por las lluvias, las inundaciones o la falta de agua.

La postergación de una cuota puede reducir la presión sobre el flujo de caja en el corto plazo. Sin embargo, no genera recursos nuevos para enfrentar gastos operativos. Una empresa que no facture, que pierda inventario o que no pueda trasladar productos necesitará financiamiento adicional para retomar sus actividades y cumplir más adelante con sus obligaciones reprogramadas.

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El presidente del Banco Central, Julio Velarde, asiste a una rueda de prensa en Lima, Perú, el 16 de junio de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

La propuesta apunta a evitar una ruptura de la cadena de pagos

El analista propuso implementar un programa de financiamiento similar a Reactiva Perú, el mecanismo creado durante la pandemia de COVID-19 para facilitar créditos con respaldo estatal. Pennano denominó a esa eventual alternativa “Reactiva Niño” y sostuvo que debería estar orientada a las firmas que enfrenten pérdidas o interrupciones provocadas por el evento climático.

La finalidad, según explicó, sería impedir una ruptura de la cadena de pagos. Si una empresa deja de contar con recursos para cumplir compromisos con trabajadores, proveedores, transportistas o productores, el impacto puede extenderse a otros negocios de la zona. La dificultad no se limita al pago de una deuda bancaria: afecta a toda la red de actividades que depende de la continuidad de cada operación.

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“Van a estar logrando, sí, ya dijimos, postergar pagos hasta por seis meses, pero se van a morir de inanición, de falta de capital para seguir trabajando”, señaló. Con esa frase, Pennano diferenció el alivio financiero de la recuperación económica. La primera medida posterga un vencimiento; la segunda exige que las empresas dispongan de fondos para continuar con su producción, sus ventas o la prestación de servicios.

Fotografía de archivo en la que se captó el escudo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) junto a la bandera peruana, en Lima (Perú). EFE/John Reyes

Tumbes, Piura y Lambayeque concentrarían el riesgo de inundaciones

Se planteó que el apoyo debe concentrarse en los territorios que podrían sufrir los mayores efectos de El Niño. Mencionó a Tumbes, Piura y Lambayeque entre las regiones expuestas a inundaciones, mientras que incluyó a Cuzco y Puno dentro de las áreas que podrían enfrentar sequías y problemas para sus actividades productivas.

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El economista pidió que la asistencia no se dirija de manera general a Lima, sino que se concentre en las zonas donde el impacto climático puede golpear a la agricultura, el comercio, el transporte y los pequeños emprendimientos. La focalización, sostuvo, permitiría asignar los recursos hacia las empresas y familias que presenten mayores dificultades para sostener sus ingresos.

En las regiones del norte, las lluvias intensas pueden afectar rutas, mercados, cultivos y redes de servicios. En las zonas altoandinas, una sequía puede reducir la disponibilidad de agua y perjudicar la producción agrícola y ganadera. Ambos escenarios generan costos para los negocios locales, que deben afrontar pérdidas de mercadería, menor demanda o dificultades para trasladar bienes.

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Una transacción en efectivo con billetes mojados sobre un mostrador ilustra la interrupción de la cadena de pagos en el comercio local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central tendría capacidad para ejecutar una respuesta rápida

Para Penano, el Banco Central de Reserva del Perú cuenta con experiencia e infraestructura para poner en marcha un mecanismo de respaldo financiero. El analista señaló que la institución acumuló conocimientos durante la emergencia sanitaria, cuando se aplicaron programas destinados a sostener la liquidez de las empresas.

BCRP mantiene su tasa de referencia en 4.5% (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

La propuesta de “Reactiva Niño” buscaría usar esa experiencia para diseñar créditos dirigidos a negocios afectados por las condiciones climáticas. La intención sería que el financiamiento llegue a las zonas prioritarias antes de que las pérdidas obliguen a suspender actividades, reducir personal o incumplir compromisos con proveedores y acreedores.

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Penano también consideró que las autoridades aprendieron de los problemas detectados en la aplicación del mecanismo anterior. La eventual respuesta, según su planteo, debería combinar la postergación de deudas con líneas de crédito que preserven el capital de trabajo de las empresas damnificadas. De ese modo, la medida tendría como objetivo contener el impacto inicial de El Niño y sostener la continuidad de los negocios en las regiones más expuestas.

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