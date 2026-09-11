Perú vuelve a ubicar tres tenistas en el Top 200 del ranking ATP luego de 32 años con Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y ’Juampi’ Varillas

Varillas, Buse y Bueno durante la serie de Copa Davis entre Perú y Chile en 2024. Crédito: FPT.

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La victoria de Juan Pablo Varillas sobre el italiano Francesco Passaro en el Challenger 125 de Génova le permitió al tenis peruano volver a colocar, de manera provisional, a tres representantes dentro del Top 200 del ranking ATP. Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y el propio ‘Juampi’ figuran en ese grupo por primera vez desde agosto de 1994.

Buse aparece en el puesto 34 del ranking en vivo, mientras que Bueno ocupa la casilla 169 y Varillas asciende hasta el lugar 188. La clasificación oficial se actualizará el lunes 14 de septiembre, una vez que finalicen los torneos Challenger de la semana, aunque los resultados conseguidos por el limeño en Italia lo acercaron a asegurar su permanencia entre los 200 mejores del circuito.

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El último antecedente de tres peruanos en esa zona del escalafón se registró el 8 de agosto de 1994. En aquella oportunidad, Jaime Yzaga era el número 24 del mundo, Jaime Noriega se ubicaba en el puesto 162 y Alejo Aramburú ocupaba el lugar 190.

La nueva presencia simultánea de Buse, Bueno y Varillas refleja un momento particular para el tenis nacional. El primero se consolidó como el mejor peruano de la actualidad, mientras que Bueno continúa su crecimiento en el circuito y Varillas recuperó posiciones tras una temporada que incluyó dificultades físicas y resultados adversos.

Tres peruanos regresan al Top 200 del ranking ATP. Crédito: Captura X Tenis Peruano.

El escenario cobra mayor importancia por la cercanía de la serie de Copa Davis que Perú disputará ante Paraguay. El equipo dirigido por Luis Horna afrontará la eliminatoria con tres jugadores dentro del Top 200 y con Varillas en una racha que le devolvió competitividad en el circuito Challenger.

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Varillas, el último en instalarse en el Top 200

Juan Pablo Varillas llegó a Génova con la necesidad de sumar puntos para acercarse a los primeros 200 puestos del ranking ATP. El peruano respondió con una campaña que lo instaló entre los ocho mejores del Challenger 125 italiano, luego de superar al local Federico Arnaboldi y a Francesco Passaro.

Ante Passaro, Varillas ganó por 7-5 y 6-1. El resultado le permitió avanzar a los cuartos de final y mejorar su ubicación en el ranking en vivo. También prolongó una secuencia favorable que se inició en sus torneos anteriores, donde alcanzó dos semifinales y una final.

El peruano venía de atravesar meses de escasa continuidad y resultados insuficientes para sostenerse en posiciones altas. Las actuaciones recientes en el circuito Challenger modificaron ese panorama y le devolvieron opciones de competir en los principales torneos del calendario.

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’Juampi’ firmó una gran actuación para instalarse entre los ocho mejores del certamen y citarse con Thiago Seyboth Wild en la próxima ronda. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

Su próximo rival será el brasileño Thiago Seyboth Wild, ubicado cerca del Top 200. El duelo corresponde a los cuartos de final del Challenger de Génova y se jugará este viernes 11 de septiembre en el Club de Tenis de Génova. El resultado también puede influir en su posición definitiva dentro de la próxima actualización semanal del ranking.

La ATP oficializará el escalafón el lunes 14 de septiembre. Hasta entonces, Varillas se mantiene en el Top 200 de la clasificación en vivo, junto con Buse y Bueno.

Serie ante Paraguay por Copa Davis

Perú recibirá a Paraguay el 18 y 19 de septiembre en Lima por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El vencedor de la eliminatoria accederá de forma directa a los Qualifiers de 2027, instancia que reúne a los equipos que buscan un lugar en las Finales del certamen.

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Luis Horna convocó a Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Arklon Huertas del Pino y Alexander Merino. Buse y Varillas se perfilan como las principales alternativas para los encuentros de individuales, mientras que Huertas del Pino y Merino amplían las opciones para el dobles.

Perú se enfrentará a Paraguay en la Copa Davis 2026: conoce todos los detalles de la venta de entradas.

La serie encontrará a Varillas después de su participación en Génova y a Bueno con una ubicación que lo mantiene como la segunda raqueta peruana. Perú buscará aprovechar la localía para avanzar a los Qualifiers con un equipo que reúne experiencia y jugadores en ascenso dentro del ranking ATP.