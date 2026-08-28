Perú

MEF: Economía peruana crecería 3,4% en 2026, y 10,5% la inversión privada

Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 fue acordado en la última sesión del Consejo de Ministros. Incluye las proyecciones económicas del MEF para el periodo de Keiko Fujimori

Persona en fábrica con cobre
Elevados precios de los metales ayudarían al Perú a crecer 3,4%, aún lejos del 4% en que confiaba el MEF para este año. - Crédito Andina
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El Consejo de Ministros tuvo su sesión ayer 27 de agosto y finalmente, tras un mes de iniciado el gobierno de Keiko Fujimori, se definieron una serie de temas. Pero, además del definirse el texto del pedido de facultades legislativas al Congreso, también se aprobó el texto del Marco Macroeconómico Multianual, el un instrumento de gestión que brinda la perspectiva a corto y mediano plazo de las políticas económicas y fiscales del país.

¿Qué dice el MEF en este? Principalmente proyecta que este 2026 la economía peruana crecería 3,4% para este 2026, aún lejos de las expectativas optimistas que había señalado el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. ¿A qué se debería estas cifras?

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“La economía peruana crecería 3,4% en 2026, por encima del 3,2% previsto en el IAPM, impulsada por una sólida demanda interna asociada al mayor dinamismo del gasto privado. En particular, la inversión privada crecería 10,5%, favorecida por el avance de proyectos mineros y no mineros. La inversión minera superaría los US$ 7 mil millones, respaldada por la continuidad de proyectos, mayores gastos en exploración y sostenimiento, así como por los elevados precios de los metales y la demanda vinculada a la transición energética”, señala el texto.

Elmer Cuba, ministro de Economía, con Keiko Fujimori y Luis Galarreta
MEF publicó el Marco Macroeconómico Multianual con las proyecciones de la economía peruana para los años siguientes. - Presidencia

Las cifras del MEF para 2026

Pero también la inversión no minera continuaría recuperándose por la ejecución de proyectos de infraestructura, APP, hidrocarburos y sectores diversificados. Para el MEF este dinamismo favorecería la generación de empleo, mayores ingresos y un crecimiento del consumo privado de 3,6%.

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“En este contexto, los sectores no primarios crecerían 4,2%, destacando construcción, comercio, servicios y manufactura no primaria”, agrega.

El MEF confía en que la fortaleza de la demanda interna compensé parcialmente los choques de oferta sobre los sectores primarios, “que caerían 1,4% por los efectos del FEN costero en pesca, manufactura primaria y agropecuario, y un dinamismo moderado del sector minería e hidrocarburos; además del incremento del precio del petróleo, que elevaría los costos de transporte y producción, generando presiones inflacionarias”.

Elmer Cuba, nuevo MEF
El Marco Macroeconómico Multianual también confirma el traslado de feriados. - Crédito MEF

Se mantiene crecimiento en 2027

Luego, en 2027, la actividad económica crecería 3,4% también, calcula el MEF. Esto debido al “impulso, principalmente, de la inversión privada que crecería 6,5%, explicado por el mayor ritmo de ejecución de proyectos mineros como Tía María, Reposición Ferrobamba, Pampa de Pongo, Corani y Optimización Cerro Verde, entre otros”.

Además, se fortalecería la inversión no minera vinculada a proyectos de transporte, energía, salud y saneamiento, destacando iniciativas como los proyectos de transmisión eléctrica, el Ferrocarril Huancayo–Huancavelica, Longitudinal de la Sierra Tramo 4 y PTAR Puerto Maldonado, además de la eventual suscripción de la adenda de la Línea 1 del Metro de Lima.

“Por su parte, la disipación gradual del FEN costero desde el 2S-2027 permitiría que los sectores primarios crezcan 2,7%, impulsados por la normalización de las actividades pesquera, agropecuaria e hidrocarburos, y por una mayor extracción minera, asociada a la producción de cobre, oro, zinc y producción de cátodos de cobre (Chapi y Tía María)”.

También en línea con esta recuperación, las exportaciones pasarían de crecer 1,0% en 2026 a 3,6% en 2027, favorecidas por un mayor volumen de exportaciones tradicionales, los elevados precios internacionales de los metales y el crecimiento de la economía mundial.

Titular del MEF responde a las críticas y señala que el Congreso pone al Ejecutivo en una situación complicada al aprobar leyes sin respaldo presupuestario. (Crédito: Canal N)

En 2028 y 2030 se crecería más

“Entre 2028 y 2030, la actividad económica crecería 4,0% en promedio, por encima del 3,2% considerado en el IAPM, sustentada en la aceleración de la inversión privada, el consumo de los hogares y las exportaciones”, aclara el MEF sobre los siguientes años.

En este contexto, “la inversión privada crecería 7,5% en promedio, con un avance de 8,5% de la inversión minera y de 7,4% de la inversión no minera”.

Asimismo, se confía en iniciar nuevos proyectos mineros que representan compromisos de inversión por más de US$ 20 mil millones, mientras que el componente no minero estaría respaldado por inversiones en infraestructura social, transportes, energía, irrigación, inmuebles y telecomunicaciones.

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