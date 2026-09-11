Dejaron el auto para cenar y lo encontraron desmantelado en el estacionamiento de centro comercial en Chorrillos

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Una familia que acudió a pasar la tarde en el centro comercial Cenco Lima Sur, en Chorrillos, terminó enfrentando una situación inesperada luego de descubrir que delincuentes habían desmantelado su vehículo en el estacionamiento del establecimiento. El hecho ocurrió durante el día, mientras los afectados permanecían en el recinto junto a menores de edad para celebrar el cumpleaños de un familiar.

William, cuñado del propietario del automóvil, relató a las cámaras de TV el grupo llegó alrededor de las 4 p. m. del último jueves y dejó la unidad cerca de una caseta de vigilancia. El lugar, de acuerdo con su testimonio, contaba con cámaras de seguridad ubicadas alrededor del área. Después de permanecer aproximadamente una hora y 20 minutos, regresaron al móvil para retirarse y encontraron una de las puertas abierta.

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Al revisar el carro, los familiares descubrieron que varias piezas habían sido sustraídas. Entre los elementos faltantes se encontraban la computadora del vehículo, la pantalla y los comandos de las puertas. El afectado señaló que prácticamente toda la parte interior había sido desmantelada y estimó que el perjuicio económico bordea entre S/9.000 y S/10.000.

Los afectados solicitaron las grabaciones de seguridad, pero aseguraron que les exigieron la presencia de un policía para acceder a ellas - Créditos: Captura de pantalla de Captura de pantalla de ATV.

El robo habría ocurrido mientras el personal encargado de vigilar los coches no permanecía en su puesto. El familiar contó que, al reclamar por lo sucedido, el vigilante le explicó que se había desplazado hacia otra zona para ayudar a una mujer con su automóvil. La caseta se encontraba, según indicó, a unos ocho metros del carro afectado.

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Tras descubrir el hecho, los afectados solicitaron las grabaciones de las cámaras para identificar a los responsables. Sin embargo, aseguraron que no pudieron acceder de inmediato a ese material. De acuerdo con su versión, el personal del establecimiento les indicó que era necesaria la presencia de un efectivo policial para entregar las imágenes.

Mientras esperaban una respuesta, uno de los familiares acudió a una comisaría de la zona con la intención de conseguir el acompañamiento de un agente. No obstante, según el testimonio brindado durante el enlace televisivo, habían transcurrido cerca de dos horas sin que el efectivo llegara al centro comercial.

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Una familia sufrió el robo de autopartes de su vehículo mientras permanecía dentro de un centro comercial de Chorrillos - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

La situación generó mayor preocupación debido a que el automóvil quedó inoperativo y la familia permanecía en el lugar junto a dos menores. El afectado señaló que no podía retirarse del establecimiento porque necesitaba resolver primero la situación del vehículo y obtener las imágenes que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

El familiar también cuestionó que el automóvil estuviera estacionado a pocos metros de la caseta de vigilancia pese a que los delincuentes lograron retirar diversos componentes. La empresa Parka fue identificada durante el enlace como la encargada del estacionamiento y la seguridad del establecimiento.

Los afectados sostuvieron que permanecerían en el lugar hasta conseguir acceso a las grabaciones. Para la familia, el automóvil no solo representa un bien material, sino también una herramienta de trabajo para el propietario, quien depende de este para sostener a su hogar. Hasta el cierre del reporte televisivo, los familiares continuaban esperando la presencia policial y una respuesta sobre las imágenes de las cámaras de seguridad.

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