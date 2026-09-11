Perú

Exembajador de Perú en EE.UU. destaca ingreso al Escudo de las Américas y cooperación contra el crimen organizado

El exdiplomático remarcó que la iniciativa no afecta la soberanía ni las leyes peruanas y recordó que Lima y Washington ya mantienen acuerdos de colaboración en inteligencia

El exembajador de Perú en Estados Unidos, Gustavo Meza-Cuadra, analiza en detalle la reciente reunión de Keiko Fujimori con el Secretario de Estado de EE.UU. (Crédito: Canal N)
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La incorporación del Perú al Escudo de las Américas y el fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos fueron destacados por Gustavo Meza-Cuadra, exembajador del Perú en ese país, quien consideró que la iniciativa puede contribuir a enfrentar el avance del crimen organizado transnacional.

En declaraciones a Canal N, Meza-Cuadra señaló que la visita del secretario de Estado, Marco Rubio fue relevante no solo por los acuerdos relacionados con seguridad, sino también porque permitió involucrar a distintas entidades vinculadas con la relación bilateral. Según explicó, esto puede favorecer el intercambio comercial, las inversiones y una mayor coordinación frente a problemas que afectan a la región.

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U.S. Secretary of State Marco Rubio and Peruvian President Keiko Fujimori give a thumbs-up after a joint news conference at the presidential palace in Lima, Peru, September 10, 2026. Martin Mejia/Pool via REUTERS
U.S. Secretary of State Marco Rubio and Peruvian President Keiko Fujimori give a thumbs-up after a joint news conference at the presidential palace in Lima, Peru, September 10, 2026. Martin Mejia/Pool via REUTERS

Escudo de las Américas y lucha contra el crimen

El exembajador sostuvo que el Perú se encuentra afectado por organizaciones criminales que operan a escala regional, situación que hace necesario reforzar el trabajo conjunto con otros países. En ese contexto, destacó el valor de compartir información e inteligencia para enfrentar al crimen organizado transnacional.

“Es necesario coordinar”, afirmó el exdiplomático. Explicó que esta respuesta no debe limitarse a la relación con Estados Unidos, sino que también puede involucrar a los demás países que forman parte de la iniciativa. Para el exdiplomático, el incremento del crimen en la región exige fortalecer los mecanismos existentes y generar una respuesta coordinada.

Logo con el texto Shield of the Americas Doral 2026 a la izquierda y un oficial de policía uniformado con armamento a la derecha
El gobierno de Perú oficializa su integración en el Escudo de las Américas para fortalecer la ciberseguridad y el combate al crimen organizado. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Cooperación en inteligencia y soberanía

El exembajador de Perú en EE.UU. también se refirió a las precisiones realizadas por la presidenta Keiko Fujimori y el canciller sobre el alcance de la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. Según indicó, ambos han remarcado que esta iniciativa no supone afectar la autonomía del país ni sus disposiciones internas.

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“La señora presidenta y el señor canciller han destacado cómo esta iniciativa no afecta y no debe afectar la soberanía, las normas, las leyes peruanas”, sostuvo en entrevista con Canal N. En esa línea, señaló que la colaboración internacional debe mantenerse dentro del marco establecido por las autoridades peruanas.

El exembajador recordó, además, que la cooperación en seguridad entre ambos países ya se encontraba en desarrollo. Durante su gestión, explicó, se suscribió un acuerdo para colaborar con la Policía Nacional en materia de inteligencia contra delitos de alta complejidad. También mencionó un acuerdo reciente para fortalecer la colaboración del FBI. “Esta cooperación ya se viene dando y de lo que se trata es de reforzarla”, manifestó.

Primer plano de Keiko Fujimori con traje oscuro y banda rojiblanca con emblema peruano, junto a un escudo con mapa de las Américas y texto Shield of the Americas
La presidenta Keiko Fujimori, junto al emblema del Escudo de las Américas, señala el interés de Perú en la coalición contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. (Composición: Infobae Perú)

Comercio e inversiones

Además de la seguridad, Meza-Cuadra resaltó las oportunidades económicas que existen entre Perú y Estados Unidos. Consideró que la visita permite impulsar acciones para promover las inversiones y aumentar el comercio bilateral.

El exembajador destacó particularmente el impacto de la industria, la agroindustria y la agroexportación en la generación de empleo. Señaló que existe la posibilidad de ampliar los productos que Perú comercializa en el exterior y mencionó a los arándanos, las uvas y los cítricos, entre otros.

En ese sentido, sostuvo que el fortalecimiento de la relación bilateral puede generar beneficios económicos y contribuir a una mayor articulación frente al crimen organizado. “Los países que somos víctimas de ello tenemos que reaccionar”.

Composición con el logotipo del Escudo de las Américas, Marco Rubio ante banderas de Estados Unidos y una imagen circular de Keiko Fujimori
Marco Rubio promueve la integración de Perú en el Escudo de las Américas durante su visita a Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori. (Composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

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