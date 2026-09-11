Perú

Magaly Medina cuestiona a Said Palao por revelar su sueldo tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético, ya se quedó misio”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó que el chico reality revelara cuánto gana en ‘Esto es Guerra’ luego de las críticas que recibió por regalarle una lujosa cartera a la empresaria

La ‘Urraca’ consideró “patético” que Said Palao mostrara vouchers y su sueldo para demostrar que puede mantener los gastos de su hogar y comprarle lujosos regalos a su pareja. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Magaly Medina volvió a poner bajo la lupa la relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria, esta vez a raíz de la polémica que se generó luego de que el chico reality le obsequiara una lujosa cartera a la empresaria por su cumpleaños. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó duramente la decisión del integrante de ‘Esto es Guerra’ de revelar públicamente cuánto gana con la intención de demostrar que cuenta con los recursos económicos suficientes para asumir sus gastos y realizar este tipo de regalos.

El tema surgió luego de que Said Palao fuera señalado como un supuesto “mantenido” dentro de su relación con Alejandra Baigorria. Frente a esos comentarios, el modelo decidió mostrar información relacionada con el precio de la cartera y sus ingresos económicos. Sin embargo, lejos de considerar que con ello había despejado las críticas, Magaly Medina sostuvo que terminó exponiéndose todavía más.

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La periodista cuestionó que Said haya recurrido a sus documentos y a la cifra de su salario para intentar convencer a los televidentes de que puede comprarle artículos costosos a su pareja. Para la ‘Urraca’, una persona que realmente tiene solvencia económica no tendría necesidad de demostrarla públicamente.

Magaly Medina destruye a Said Palao por revelar cuánto gana tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético te ves”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina destruye a Said Palao por revelar cuánto gana tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético te ves”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina critica a Said Palao por revelar su sueldo

Magaly Medina fue contundente al referirse a la decisión de Said Palao de mostrar cuánto gana en ‘Esto es Guerra’. La conductora consideró innecesario que el chico reality expusiera ante las cámaras información sobre sus ingresos con el objetivo de responder a quienes lo cuestionaban por el regalo que hizo a Alejandra Baigorria.

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¿Cómo le vas a tratar de decir a la gente: ‘Oigan, te doy el voucher de cuánto me costó la cartera, ‘acá está mi estado de cuenta de cuánto me paga Esto Es Guerra’. Qué patético te ves diciéndole a la gente cuánto te pagan”, dijo la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina destruye a Said Palao por revelar cuánto gana tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético te ves”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina destruye a Said Palao por revelar cuánto gana tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético te ves”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Cuánto gana Said Palao en ‘Esto es Guerra’?

En medio de la polémica por la cartera que le regaló a Alejandra Baigorria, Said Palao habría revelado que recibe 35 mil soles mensuales por su participación en ‘Esto es Guerra’. La cifra fue utilizada por el chico reality como una manera de demostrar que cuenta con ingresos propios y que puede afrontar los gastos relacionados con su vida personal.

Sin embargo, Magaly Medina tomó la cifra y planteó otro escenario. La conductora hizo referencia a los gastos habituales que tiene una persona que mantiene un hogar, entre ellos servicios básicos, alimentación y otros desembolsos personales.

¿Tú crees que con 10 mil dólares al mes le vas a poder comprar varias carteras o una cartera así? Será para que no tengas para el agua, la luz, tu gimnasio, la proteína, todos los gastos que uno tiene cuando tiene un hogar. Con una cartera ya se quedó misio”, comentó la periodista.

Magaly Medina destruye a Said Palao por revelar cuánto gana tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético te ves”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina destruye a Said Palao por revelar cuánto gana tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético te ves”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona que Said Palao muestre sus vouchers

Otro de los puntos que generó la reacción de Magaly Medina fue la decisión de Said Palao de mostrar vouchers y documentos relacionados con sus ingresos. Para la conductora, el problema no está en que el chico reality tenga o no la capacidad económica para comprar una cartera, sino en que haya sentido la necesidad de demostrarlo públicamente.

La ‘Urraca’ sostuvo que quienes realmente tienen la posibilidad de hacer regalos costosos no necesitan explicar ante las cámaras cuánto dinero ganan.

Se ve obligado a darle la cartera ante la cámara. Los que compran y regalan carteras no tienen por qué hacerlo frente a cámaras, porque los hombres que te pueden comprar algo, dar lujos, no necesitan contarle a todos cuál es su ingreso mensual”, sentenció.

Magaly Medina destruye a Said Palao por revelar cuánto gana tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético te ves”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina destruye a Said Palao por revelar cuánto gana tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético te ves”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly lanza una ‘chiquita’ a Alejandra Baigorria

La crítica de Magaly Medina no quedó únicamente en Said Palao. La conductora también involucró a Alejandra Baigorria al analizar la manera en que su pareja reaccionó frente a los comentarios sobre el supuesto papel de “mantenido”.

La periodista planteó que la situación podía dar la impresión de que la empresaria habría impulsado, directa o indirectamente, a Said a demostrar que cuenta con ingresos propios.

Magaly utilizó una comparación para explicar cómo percibió la escena y lanzó una particular ‘chiquita’ a la empresaria. “No necesitas decir que eres un constructor. ¿Cuántos edificios construiste? (...) la persona que gana su dinero y puede proveer a su pareja, no necesita darle a sus defensores sus vouchers”, manifestó.

Magaly Medina destruye a Said Palao por revelar cuánto gana tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético te ves”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina destruye a Said Palao por revelar cuánto gana tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético te ves”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Parece como si la ‘patrona’ le dijera que muestre sus vouchers”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ fue todavía más directa al referirse a la dinámica que percibió detrás de la reacción de Said Palao.

Me parecería ridículo y estúp que una pareja mía tenga que decirle a los programas para que le diga al Perú que no es un mantenido. Qué ridículo se ve a un hombre explicando cómo le compró una cartera a su mujer (...) parece como si la ‘patrona’ le dijera que muestre sus vouchers*”, finalizó.

Magaly Medina destruye a Said Palao por revelar cuánto gana tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético te ves”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina destruye a Said Palao por revelar cuánto gana tras regalar cartera a Alejandra Baigorria: “Qué patético te ves”. Captura: Magaly TV La Firme.

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