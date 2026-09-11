Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 11 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú registró cinco movimientos sísmicos el 10 de septiembre, con un evento de magnitud 5,4 cerca de Santa María de Nieva como el de mayor intensidad

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

La actividad sísmica en el Perú se mantiene bajo observación constante por parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de la Red Sísmica Nacional. Este espacio de cobertura en vivo reúne los reportes oficiales sobre magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico registrado en Lima y las distintas regiones del país, junto con las disposiciones de alerta temprana de las autoridades.

Frente a la recurrencia de estos eventos naturales, la preparación y la información oportuna resultan indispensables para actuar con rapidez y reducir riesgos en el hogar, centros de trabajo y espacios públicos. A continuación, revise las actualizaciones al minuto, los datos técnicos del Centro Sísmico Nacional (CENSIS) y las principales recomendaciones preventivas de Indeci ante cualquier eventualidad.

Mapa satelital de Perú con tres puntos rojos, el logotipo del Instituto Geofísico del Perú y la fecha 11 de septiembre de 2026.
Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú señala las regiones de Piura, Amazonas y Tacna con puntos rojos el 11 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:08 hsHoy

Qué información revisar en cada aviso oficial del IGP

Los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) contienen datos que permiten conocer las características de cada sismo:

  • Hora local: señala el momento preciso en que ocurrió el movimiento.
  • Magnitud: expresa la energía liberada durante el sismo.
  • Profundidad: indica la distancia entre el punto de origen y la superficie.
  • Epicentro: ubica de forma referencial el lugar más próximo al origen del evento.
  • Intensidad: describe cómo percibió la población el movimiento en una zona determinada.
  • Referencia geográfica: precisa la distancia y dirección respecto de una ciudad, distrito o localidad conocida.
  • Coordenadas: permiten ubicar el evento con mayor precisión en un mapa.

La magnitud y la intensidad no son equivalentes. La primera corresponde a la energía liberada por el sismo; la segunda refleja sus efectos en un lugar específico.

Infografía con mapas del sur del Perú, diagramas de subducción de placas tectónicas y textos explicativos sobre el riesgo sísmico.
Una infografía detalla las zonas de acoplamiento sísmico y las fallas tectónicas identificadas por el IGP y el Ingemmet en el sur del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un movimiento de magnitud moderada puede sentirse poco si ocurre a gran profundidad o lejos de zonas pobladas. En cambio, un sismo de menor magnitud puede generar una percepción mayor si se produce cerca de la superficie y de áreas urbanas.

Infografía de Infobae: mapa de Perú con epicentro, ondas sísmicas, el número 570, texto con datos y explicaciones, e iconos de actividad sísmica.
De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, la actividad sísmica del país ya registra 570 ocurrencias en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:25 hsHoy

Perú registra sismos por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana

Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con actividad sísmica y volcánica frecuente. Gran parte de los eventos que ocurren en el país se vincula con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

Ese proceso acumula energía en distintos sectores del territorio, que luego puede liberarse en forma de sismos. Los epicentros pueden ubicarse frente a la costa, en la cordillera o en áreas relacionadas con fallas geológicas activas.

Las autoridades recomiendan verificar cualquier información sobre temblores mediante los canales oficiales del IGP. Los primeros mensajes que circulan en redes sociales pueden incluir datos erróneos sobre la magnitud, la hora, el epicentro o la intensidad.

Mapa de relieve de América y océanos adyacentes, con líneas rojas y flechas que señalan las placas del Pacífico, Cocos, Caribe, Nazca, Sudamericana y Scotia.
Un mapa de relieve muestra las principales placas tectónicas de América, sus límites demarcados con líneas rojas y las direcciones de su movimiento con flechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:06 hsHoy

Qué hacer durante un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) aconseja mantener la calma y aplicar medidas de protección dentro de una vivienda, oficina, comercio o cualquier otra edificación.

  • Ubicarse en una zona segura interna, lejos de ventanas, espejos, vidrios y objetos que puedan caer.
  • Proteger la cabeza y el cuello.
  • Agacharse, cubrirse y sujetarse si el movimiento dificulta mantenerse de pie.
  • No correr, no empujar ni gritar.
  • No usar ascensores.
  • Alejarse de estantes, lámparas, balcones y cables eléctricos.
  • Evacuar al finalizar el movimiento, por rutas previamente identificadas.
  • No regresar a una edificación que presente daños visibles hasta que sea evaluada.
  • Ayudar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieran asistencia.
  • Evitar llamadas que no sean urgentes; los mensajes de texto pueden reducir la congestión de las redes.
Una calle urbana está llena de personas y vehículos detenidos. Se observan edificios de gran altura y árboles a lo largo de la vía
Trabajadores y vehículos despejan las calles durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en Miraflores. (Infobae / Marlon Carrasco)

Quienes se encuentren cerca del mar deben atender las alertas oficiales. Si las autoridades emiten una advertencia por posible tsunami, la recomendación es alejarse de la costa y dirigirse a zonas altas o puntos de evacuación establecidos.

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
06:53 hsHoy

La mochila de emergencia

INDECI recomienda que cada familia cuente con una mochila de emergencia accesible, preparada para las primeras horas después de un desastre. Como referencia, se sugiere una mochila por cada dos integrantes del hogar.

Entre los artículos recomendados se encuentran:

  • Agua embotellada.
  • Alimentos no perecibles y de fácil consumo.
  • Linterna.
  • Baterías de repuesto.
  • Radio portátil a pilas.
  • Botiquín de primeros auxilios.
  • Medicamentos de uso personal.
  • Abrigo, mantas y ropa adicional.
  • Artículos de higiene.
  • Mascarillas y alcohol o desinfectante.
  • Silbato.
  • Copias de documentos importantes dentro de una bolsa hermética.
  • Productos para bebés, adultos mayores, mascotas o personas con enfermedades crónicas.

La mochila debe permanecer en un lugar de fácil acceso y revisarse de forma periódica para reemplazar alimentos, medicamentos, baterías o documentos vencidos.

Mochila abierta con agua, lata, alimentos, botiquín, linterna, radio, mascarilla, silbato y documentos sobre una mesa de madera.
Una mochila de emergencia equipada con agua, botiquín, radio y alimentos ilustra la preparación básica recomendada ante situaciones de desastre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:39 hsHoy

La familia debe definir rutas y puntos de encuentro antes de una emergencia

La preparación ante un sismo empieza antes de que ocurra el movimiento. Los integrantes de cada hogar pueden establecer medidas básicas para responder con mayor rapidez:

  • Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda.
  • Revisar que las rutas de salida estén libres de obstáculos.
  • Acordar un punto de encuentro fuera del domicilio.
  • Definir quién asistirá a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.
  • Revisar las instalaciones eléctricas, de gas y agua.
  • Asegurar muebles altos, repisas, espejos y objetos pesados.
  • Consultar a un especialista si la vivienda presenta grietas, daños previos o ampliaciones sin evaluación técnica.
  • Participar en simulacros organizados por las autoridades.

El registro de los últimos movimientos sísmicos puede consultarse en las plataformas oficiales del IGP. Ante una emergencia, las autoridades recomiendan seguir únicamente las indicaciones difundidas por organismos competentes.

Un hombre, una mujer y un niño arrodillados en el suelo de una sala que se toman la cabeza con las manos.
Una familia aplica las medidas de protección para la cabeza y el cuello en una zona segura del hogar durante un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:08 hsHoy

Tres sismos se concentraron al noreste de Santa María de Nieva

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento de magnitud 5,4 tuvo su epicentro en las coordenadas -3.91 de latitud y -77.40 de longitud. Se registró durante la madrugada del 10 de septiembre, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0649.

Veintiún minutos después, a las 02:04, se produjo otro temblor de magnitud 4,1 a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva. El evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y se ubicó en una zona cercana al primer sismo.

Amazonas: sismo de de magnitud 4. (Composiciçon: Infobae)

A las 05:39, el IGP detectó un tercer movimiento en el área, de magnitud 5,0 y a 15 kilómetros de profundidad. El reporte indicó una intensidad III en Santa María de Nieva y situó el epicentro a 94 kilómetros al noreste de la localidad amazónica.

La jornada también incluyó un sismo de magnitud 3,4, registrado a la 01:18 a 18 kilómetros al sur de Tarata, en Tacna, con intensidad II. Más tarde, a las 14:21, se reportó otro de magnitud 4,1 a 38 kilómetros al noreste de Ayabaca, en Piura, donde alcanzó una intensidad III.

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