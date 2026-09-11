Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 11 de septiembre de 2026

La actividad sísmica en el Perú se mantiene bajo observación constante por parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de la Red Sísmica Nacional. Este espacio de cobertura en vivo reúne los reportes oficiales sobre magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico registrado en Lima y las distintas regiones del país, junto con las disposiciones de alerta temprana de las autoridades.
Frente a la recurrencia de estos eventos naturales, la preparación y la información oportuna resultan indispensables para actuar con rapidez y reducir riesgos en el hogar, centros de trabajo y espacios públicos. A continuación, revise las actualizaciones al minuto, los datos técnicos del Centro Sísmico Nacional (CENSIS) y las principales recomendaciones preventivas de Indeci ante cualquier eventualidad.
Qué información revisar en cada aviso oficial del IGP
Los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) contienen datos que permiten conocer las características de cada sismo:
- Hora local: señala el momento preciso en que ocurrió el movimiento.
- Magnitud: expresa la energía liberada durante el sismo.
- Profundidad: indica la distancia entre el punto de origen y la superficie.
- Epicentro: ubica de forma referencial el lugar más próximo al origen del evento.
- Intensidad: describe cómo percibió la población el movimiento en una zona determinada.
- Referencia geográfica: precisa la distancia y dirección respecto de una ciudad, distrito o localidad conocida.
- Coordenadas: permiten ubicar el evento con mayor precisión en un mapa.
La magnitud y la intensidad no son equivalentes. La primera corresponde a la energía liberada por el sismo; la segunda refleja sus efectos en un lugar específico.
Un movimiento de magnitud moderada puede sentirse poco si ocurre a gran profundidad o lejos de zonas pobladas. En cambio, un sismo de menor magnitud puede generar una percepción mayor si se produce cerca de la superficie y de áreas urbanas.
Perú registra sismos por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana
Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con actividad sísmica y volcánica frecuente. Gran parte de los eventos que ocurren en el país se vincula con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.
Ese proceso acumula energía en distintos sectores del territorio, que luego puede liberarse en forma de sismos. Los epicentros pueden ubicarse frente a la costa, en la cordillera o en áreas relacionadas con fallas geológicas activas.
Las autoridades recomiendan verificar cualquier información sobre temblores mediante los canales oficiales del IGP. Los primeros mensajes que circulan en redes sociales pueden incluir datos erróneos sobre la magnitud, la hora, el epicentro o la intensidad.
Qué hacer durante un sismo
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) aconseja mantener la calma y aplicar medidas de protección dentro de una vivienda, oficina, comercio o cualquier otra edificación.
- Ubicarse en una zona segura interna, lejos de ventanas, espejos, vidrios y objetos que puedan caer.
- Proteger la cabeza y el cuello.
- Agacharse, cubrirse y sujetarse si el movimiento dificulta mantenerse de pie.
- No correr, no empujar ni gritar.
- No usar ascensores.
- Alejarse de estantes, lámparas, balcones y cables eléctricos.
- Evacuar al finalizar el movimiento, por rutas previamente identificadas.
- No regresar a una edificación que presente daños visibles hasta que sea evaluada.
- Ayudar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieran asistencia.
- Evitar llamadas que no sean urgentes; los mensajes de texto pueden reducir la congestión de las redes.
Quienes se encuentren cerca del mar deben atender las alertas oficiales. Si las autoridades emiten una advertencia por posible tsunami, la recomendación es alejarse de la costa y dirigirse a zonas altas o puntos de evacuación establecidos.
La mochila de emergencia
INDECI recomienda que cada familia cuente con una mochila de emergencia accesible, preparada para las primeras horas después de un desastre. Como referencia, se sugiere una mochila por cada dos integrantes del hogar.
Entre los artículos recomendados se encuentran:
- Agua embotellada.
- Alimentos no perecibles y de fácil consumo.
- Linterna.
- Baterías de repuesto.
- Radio portátil a pilas.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Medicamentos de uso personal.
- Abrigo, mantas y ropa adicional.
- Artículos de higiene.
- Mascarillas y alcohol o desinfectante.
- Silbato.
- Copias de documentos importantes dentro de una bolsa hermética.
- Productos para bebés, adultos mayores, mascotas o personas con enfermedades crónicas.
La mochila debe permanecer en un lugar de fácil acceso y revisarse de forma periódica para reemplazar alimentos, medicamentos, baterías o documentos vencidos.
La familia debe definir rutas y puntos de encuentro antes de una emergencia
La preparación ante un sismo empieza antes de que ocurra el movimiento. Los integrantes de cada hogar pueden establecer medidas básicas para responder con mayor rapidez:
- Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda.
- Revisar que las rutas de salida estén libres de obstáculos.
- Acordar un punto de encuentro fuera del domicilio.
- Definir quién asistirá a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.
- Revisar las instalaciones eléctricas, de gas y agua.
- Asegurar muebles altos, repisas, espejos y objetos pesados.
- Consultar a un especialista si la vivienda presenta grietas, daños previos o ampliaciones sin evaluación técnica.
- Participar en simulacros organizados por las autoridades.
El registro de los últimos movimientos sísmicos puede consultarse en las plataformas oficiales del IGP. Ante una emergencia, las autoridades recomiendan seguir únicamente las indicaciones difundidas por organismos competentes.
Tres sismos se concentraron al noreste de Santa María de Nieva
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento de magnitud 5,4 tuvo su epicentro en las coordenadas -3.91 de latitud y -77.40 de longitud. Se registró durante la madrugada del 10 de septiembre, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0649.
Veintiún minutos después, a las 02:04, se produjo otro temblor de magnitud 4,1 a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva. El evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y se ubicó en una zona cercana al primer sismo.
A las 05:39, el IGP detectó un tercer movimiento en el área, de magnitud 5,0 y a 15 kilómetros de profundidad. El reporte indicó una intensidad III en Santa María de Nieva y situó el epicentro a 94 kilómetros al noreste de la localidad amazónica.
La jornada también incluyó un sismo de magnitud 3,4, registrado a la 01:18 a 18 kilómetros al sur de Tarata, en Tacna, con intensidad II. Más tarde, a las 14:21, se reportó otro de magnitud 4,1 a 38 kilómetros al noreste de Ayabaca, en Piura, donde alcanzó una intensidad III.