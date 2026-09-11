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Maximiliano Amondarain valora el 2-0 de Cienciano ante Montevideo City y admite: “Sabíamos que no iba a ser nada fácil”

El defensor central de Cienciano habló tras el triunfo ante Montevideo City Torque en la ida por Copa Sudamericana 2026. Puso el foco en el resultado y en lo que puede pasar en la revancha en Montevideo

El defensor de Cienciano, Maximiliano Amondarain, comparte su alegría tras marcar en la victoria 2-0 sobre Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. El jugador dedica el triunfo a su familia y analiza la importancia de la ventaja obtenida en el partido de ida.
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Maximiliano Amondarain anotó el segundo gol de Cienciano en el triunfo 2-0 sobre Montevideo City Torque, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, disputado este jueves 10 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El defensor uruguayo, que habitualmente evita los tantos del rival, esta vez convirtió para el suyo: a los 42 minutos del primer tiempo, sacó un remate desde afuera del área, el arquero Franco Torgnascioli respondió con debilidad y la pelota terminó en el fondo de la red.

Al cierre del partido, Amondarain habló con DirecTV Sports. “Contento, muy contento. Darle las gracias a Dios por el gol, por el triunfo, y dedicárselo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia que está en Uruguay, mis hermanos”, dijo el defensor central de 33 años, nacido en Montevideo el 22 de enero de 1993. “Muy contento por la victoria, sobre todo, y obviamente por el gol.”

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La paradoja no pasó desapercibida para el periodista que lo entrevistó, quien le señaló que su trabajo habitual es evitar goles y que esta vez había terminado como protagonista ofensivo. Amondarain lo tomó con naturalidad, pero fue claro sobre el valor del resultado y las expectativas que había en el plantel antes del partido.

Maxi Amondarain no escatima en aspiraciones con Cienciano en Copa Sudamericana.
Maxi Amondarain no escatima en aspiraciones con Cienciano en Copa Sudamericana. Crédito: Difusión.

Un resultado importante

“Nos habíamos malacostumbrado a ganar por mucha diferencia de goles, pero sabíamos que no iba a ser nada fácil”, reconoció. La referencia es concreta: Cienciano llegó a esta instancia después de eliminar a Botafogo con un global de 6-2, con una goleada de 6-1 en casa en la ida. También había derrotado a Lanús por 4-0 en la fase de grupos.

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Amondarain también reivindicó al rival. “Torque por algo está acá. Torque salió primero en su fase de grupo contra Gremio, contra rivales importantes. Es un equipo muy bien trabajado”, señaló. El conjunto uruguayo, dirigido por Marcelo Méndez, terminó primero en su grupo por encima de Grêmio y otros equipos de peso en la competencia. Esa trayectoria, para Amondarain, justificó que la victoria por dos goles de diferencia fuera un resultado valioso, aunque no definitivo.

“La victoria es importante y obviamente una ventaja de dos goles también es importante”, cerró el defensor.

Un momento de pura magia en el campo. Maximiliano Amondarain sorprende a todos con un zapatazo que se cuela en la portería, dejando sin opciones al arquero rival y aumentando la ventaja para el equipo rojo.

Un recorrido en varios países

Maximiliano Amondarain llegó a Cienciano en enero de 2025 como agente libre, luego de una carrera que lo llevó por Uruguay, España, Gales y Perú. Formado en las divisiones menores del Club Nacional de Football de Montevideo, debutó como profesional en Progreso en 2012. Pasó por el Cardiff City de Gales, donde no llegó a debutar en el primer equipo, por clubes españoles como Elche Ilicitano y Barakaldo, y regresó al fútbol sudamericano antes de instalarse en el fútbol peruano a partir de 2022, cuando fichó por Alianza Atlético de Sullana.

En Perú también vistió las camisetas de Carlos A. Mannucci y Sport Boys antes de recalar en Cienciano. En el club cusqueño encontró continuidad: en la temporada 2026 de la Liga 1 acumuló 1.202 minutos jugados, con siete partidos como titular. Sus goles en competencia oficial son una rareza, apenas tres en toda su carrera, según sus estadísticas.

El partido

Cristian Souza abrió el marcador a los 30 minutos con una definición dentro del área, tras una secuencia de llegadas de Cienciano que incluyó remates de Carlos Garcés, Alejandro Hohberg y Marcos Martinich. El equipo cusqueño presionó desde el inicio y generó las situaciones más claras en el primer tiempo, mientras que Franco Torgnascioli fue el jugador más exigido del conjunto visitante.

Doce minutos después llegó el remate de Amondarain desde media distancia, que cerró el primer tiempo con una ventaja de dos goles para el local. En el complemento, Montevideo City Torque intentó reaccionar con aproximaciones de Facundo Silvera y Salomón Rodríguez, pero el arquero Ítalo Espinoza y la defensa de Cienciano sostuvieron el resultado.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

El partido de vuelta se disputará en Montevideo, donde Cienciano buscará defender la diferencia y avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 por primera vez en más de dos décadas. El equipo cusqueño no llegaba a unos cuartos de final del torneo desde hace 23 años.

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