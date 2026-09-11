Trata de personas: Perú y Chile alertan sobre nuevas formas de captación mediante plataformas digitales

Perú y Chile reforzaron su cooperación contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos conexos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perú y Chile reforzaron su cooperación para enfrentar la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos conexos, con especial atención a las nuevas formas de captación que utilizan las organizaciones criminales mediante plataformas digitales.

La “Jornada binacional de intercambio de experiencias Perú–Chile contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos” fue liderada por el Ministerio del Interior (Mininter), a través del Viceministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de Seguridad Democrática. El encuentro permitió compartir experiencias y herramientas para fortalecer la prevención, identificación de riesgos e investigación de estos delitos, informó Andina Noticias.

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La jornada binacional Perú-Chile permitió intercambiar experiencias y herramientas para la prevención, la identificación de riesgos y la investigación de estos delitos. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas formas de captación digital

Durante la jornada, representantes de ambos países analizaron las nuevas modalidades utilizadas por las organizaciones criminales para captar, contactar y trasladar a potenciales víctimas. Estas actividades recurren cada vez con mayor frecuencia a las plataformas digitales, lo que plantea nuevos desafíos para las autoridades.

El encuentro también permitió intercambiar herramientas destinadas a mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos que trascienden las fronteras. Para el Mininter, la cooperación entre ambos países resulta necesaria debido al carácter transnacional de estas actividades criminales.

La prevención en el turismo y la detección de señales de alerta en el ciberespacio fueron ejes centrales del encuentro binacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención en turismo y ciberespacio

Uno de los principales temas abordados fue la prevención en el sector turismo y la identificación de señales de alerta ante posibles casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en el ciberespacio.

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Ilan Motles Esquenazi, jefe del departamento de la División de Crimen Organizado y Terrorismo de la Subsecretaría de Seguridad Pública de Chile, destacó la importancia de este tipo de encuentros. “Esta jornada representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional, a fin de obtener respuestas articuladas y coordinadas contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”, indicó.

La protección de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados fue definida como una prioridad frente al riesgo de explotación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección de menores vulnerables

La protección de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados también fue señalada como una prioridad durante la jornada. En particular, se abordaron mecanismos para prevenir su exposición a distintas formas de explotación.

Orlando Mendieta Pianto, director general de Seguridad Democrática del Mininter, sostuvo que es necesario concentrar esfuerzos en este grupo. “Es importante concentrar los esfuerzos en la protección de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados”, señaló, al destacar el intercambio de mecanismos de prevención, identificación de riesgos y atención.

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Las autoridades de Perú y Chile analizaron nuevas formas de captación digital que las organizaciones criminales usan en plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoja de Ruta Binacional 2025-2026

La cooperación entre Perú y Chile tiene como antecedente el acuerdo suscrito en 2017 para fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.

Como parte de su implementación, ambos países aprobaron el 6 de noviembre de 2025 la Hoja de Ruta Binacional Perú-Chile 2025-2026, que contempla siete actividades distribuidas en cinco ejes: prevención; persecución; protección y asistencia; intercambio de información estadística; y retorno asistido y protegido de víctimas.

A través de estos mecanismos, el Mininter busca consolidar una respuesta estatal articulada frente a delitos transnacionales, mediante el fortalecimiento de la prevención, el intercambio de información y las capacidades para identificar y desarticular a las organizaciones criminales involucradas.

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