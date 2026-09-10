Perú

“En la época de Maduro nos mandaron a la escoria”: Rafael López Aliaga culpa al dictador venezolano por crimen transnacional

El líder de Renovación Popular cuestionó la gestión de Keiko Fujimori en seguridad y planteó recompensas por información que permita ubicar a integrantes de bandas delictivas

Rafael López Aliaga
López Aliaga responsabilizó a Nicolás Maduro por la llegada al Perú de integrantes del Tren de Aragua y otras organizaciones criminales transnacionales, a quienes calificó como “la escoria” de Venezuela
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, responsabilizó este jueves al dictador venezolano, Nicolás Maduro, de la llegada a Perú de integrantes de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, a los que calificó como “la escoria” de Venezuela.

“Para mí, el 99 % de los venezolanos son gente muy buena. Pero (...) en la época de Maduro nos mandaron a la escoria, que son Tren de Aragua y similares”, señaló en una entrevista difundida por sus canales oficiales, en la que expuso sus propuestas para combatir la criminalidad.

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El exalcalde cuestionó al Ejecutivo por, según afirmó, no haber realizado una inversión relevante en seguridad durante los primeros 40 días de gestión de la presidenta Keiko Fujimori y reiteró que espera la aprobación de decretos de urgencia para acelerar el gasto destinado a combatir la delincuencia.

Planteó además la creación de una central para recibir información ciudadana sobre presuntos puntos de operación de organizaciones criminales y establecer un sistema de recompensas por datos que permitan identificar y capturar a sus integrantes.

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
El líder de Renovación Popular aclaró que considera que el 99 % de los venezolanos son “gente muy buena”, pero sostuvo que durante el régimen de Maduro llegaron al país integrantes de organizaciones criminales

“Si la gente nos da datos relevantes sobre un grupo de venezolanos que son delincuentes (...), si nos dan información válida nos lleva a la captura”, señaló al explicar su propuesta de crear una central para recibir denuncias sobre posibles puntos de operación de organizaciones criminales y establecer un sistema de recompensas por información que permita identificarlas y capturar a sus integrantes.

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“Tienen ellos sus zonas, porque alquilan una casa y esa casa de repente comienza a tener fiesta todas las noches (...) con dinero que van cobrando de cupos, esa información es valiosa”, agregó.

De llegar nuevamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima en las elecciones del próximo octubre, el líder de Renovación Popular dijo que plantea reforzar la seguridad con la compra de motocicletas para policías y serenos, así como completar el denominado C5, una central que integraría las imágenes de cámaras públicas y privadas de la capital.

Según explicó, este sistema incorporaría herramientas de inteligencia artificial para procesar imágenes y facilitar la identificación y persecución de delincuentes. También propuso mejorar el alumbrado público, al considerar que las cámaras pierden eficacia cuando las calles no cuentan con iluminación adecuada.

Asimismo, reiteró su propuesta de destinar 100 millones de soles a fortalecer la inteligencia municipal y establecer mecanismos para que las víctimas de extorsión puedan denunciar rápidamente y facilitar la geolocalización de quienes las amenazan.

Rafael López Aliaga
Como parte de sus propuestas contra la criminalidad, planteó crear una central de información y un sistema de recompensas para recibir datos ciudadanos que permitan identificar y capturar a presuntos integrantes de organizaciones criminales

Afirmó, asimismo, que buscará articular equipos de inteligencia policial, militar y naval para reunir información que permita intervenir a células de extorsionadores en flagrancia. También defendió un endurecimiento de las penas para los delitos graves.

En ese sentido, aseguró que en el Congreso se encuentra en trámite un proyecto para establecer cadena perpetua para extorsionadores, sicarios, violadores de menores y funcionarios corruptos.

El exalcalde ya había vinculado anteriormente la migración venezolana con la criminalidad. En abril pasado, durante el cierre de su campaña, planteó como una de sus primeras medidas la “deportación inmediata de venezolano ilegal en Perú” y afirmó: “Todo venezolano que no esté legal en Perú se me larga, no entra nadie más al Perú, estamos completos”.

López Aliaga encabeza actualmente la intención de voto para la alcaldía de Lima con 30,6 %, según una encuesta de CPI difundida por RPP.

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