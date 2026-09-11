Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 11 de septiembre de 2026

Los conductores pueden revisar las diferencias de tarifas en Lima y regiones antes de abastecer sus vehículos, con datos por distrito y recomendaciones para reducir el gasto

Panel digital de precios con números luminosos junto a un surtidor de gasolina en una avenida al atardecer.
Un panel luminoso en una estación de servicio de Lima señala las tarifas vigentes del gasohol, el diésel y el gas natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El valor final depende del tipo de combustible, el punto de venta y los costos de traslado. Para evitar gastos mayores, los usuarios pueden revisar las tarifas publicadas en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y elegir el establecimiento más conveniente según su ubicación.

Los precios de referencia incluidos en esta guía muestran diferencias en el gasohol regular, el gasohol premium y el diésel B5. En el caso del Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP), la recomendación es verificar el valor por metro cúbico o galón antes de cargar, debido a que cada establecimiento actualiza su propia tarifa.

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Estación de servicio con una marquesina luminosa que muestra precios en soles, con varios automóviles estacionados al atardecer.
Una estación de servicio exhibe en su marquesina las diferencias de precios del combustible entre diversos distritos y ciudades de Perú al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los precios de gasohol y diésel en distritos de Lima

En Lima, el gasohol regular presenta una diferencia de más de un sol entre algunos distritos. El diésel también registra variaciones que conviene considerar, sobre todo para quienes realizan trayectos largos o trabajan con vehículos de carga y transporte.

Estos son algunos precios referenciales:

  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 19,40 por galón.
  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 18,79 por galón y gasohol premium desde S/ 20,09.
  • Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 19,09 por galón.
  • San Miguel: gasohol premium en S/ 20,99 por galón.
  • Rímac: diésel en S/ 23,99 por galón.
  • Comas: diésel en S/ 22,79 por galón.
  • Carabayllo: diésel en S/ 22,99 por galón.

La diferencia parece reducida en una carga parcial, aunque aumenta cuando se llena el tanque. Por ejemplo, una variación de S/ 1 por galón representa un gasto adicional de S/ 15 para un vehículo con una capacidad de 15 galones.

Cusco, Ica, Lambayeque y Tacna registran otros rangos de precios

Las tarifas en regiones también dependen de la distribución y del traslado de los combustibles desde los puntos de abastecimiento. Los conductores que viajan fuera de Lima pueden revisar los precios antes de iniciar la ruta.

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  • Cusco: gasohol regular entre S/ 20,69 y S/ 21,99 por galón.
  • Ica: gasohol regular desde S/ 19,75 por galón.
  • Lambayeque: gasohol premium en S/ 21,20 por galón.
  • Tacna: diésel en S/ 24,69 por galón.

En Cusco, el diésel figura entre S/ 24,39 y S/ 25,99 por galón. En el distrito de Santiago, en Ica, el gasohol regular alcanza los S/ 18,27 por galón.

Pantalla digital de un surtidor con lecturas de consumo y botones de selección de combustible junto al logotipo de Osinergmin.
Un surtidor de combustible registra en su pantalla diez galones a un precio de 19,40 soles por galón en una estación supervisada por Osinergmin en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar el precio del GNV, GLP, diésel y gasolina

La aplicación y el portal Facilito permiten ubicar establecimientos de venta de combustibles y comparar precios según la zona elegida. La consulta puede hacerse antes de iniciar un recorrido o al momento de buscar un grifo cercano.

Un letrero de Osinergmin y un cartel con precios de combustible junto a varios automóviles en fila dentro de una estación de servicio.
Varios vehículos hacen fila para cargar combustible en una estación de servicio de Lima que exhibe las tarifas vigentes y el distintivo del organismo regulador Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para revisar las tarifas, el usuario debe:

  • Ingresar a la plataforma Facilito de Osinergmin.
  • Elegir el departamento, la provincia y el distrito.
  • Seleccionar el combustible que utilizará: GNV, GLP, diésel, gasohol regular o gasohol premium.
  • Ordenar los resultados por precio o distancia.
  • Confirmar el horario de atención y la disponibilidad antes de acudir al establecimiento.
  • Guardar la ubicación del grifo elegido para comparar en futuras cargas.
Cuatro surtidores de combustible con los logos de Osinergmin muestran los precios de gasolina, GLP, GNV y diésel en una estación de servicio.
Una estación de servicio en Perú muestra surtidores con precios visibles para gasolina, GLP, GNV y diésel bajo señalética oficial de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También conviene conservar el comprobante de pago. Si el precio cobrado no coincide con el valor exhibido o con el informado por el establecimiento, el usuario puede presentar un reclamo ante el proveedor y realizar una consulta ante Osinergmin.

Qué deben considerar los conductores antes de cargar combustible

El precio por galón no debe ser el único criterio para decidir dónde abastecerse. La distancia hasta el grifo, el consumo que implica el desvío y la necesidad real de combustible pueden modificar el ahorro.

Surtidor de gasolina con precios digitales de 20.49, 22.79 y 18.99, billetes de cien soles peruanos, logo de Osinergmin y autos en fila al atardecer.
Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra los altos precios de gasolina y diésel en sus surtidores digitales, junto a billetes peruanos y el logo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas ayudan a reducir el gasto:

  • Revisar la presión de los neumáticos según la recomendación del fabricante.
  • Evitar aceleraciones repentinas y frenadas innecesarias.
  • Planificar los recorridos para reunir varias diligencias en una sola ruta.
  • No mantener el motor encendido durante esperas prolongadas.
  • Respetar el mantenimiento periódico del vehículo, en especial el cambio de filtros y aceite.
  • Comparar el precio por galón de combustible antes de llenar el tanque.
  • Verificar que el combustible elegido corresponda a las especificaciones del motor.
Estación de servicio peruana con surtidores de GNV, GLP, Diésel y Gasolina. Tótems con logos de Osinergmin y marcas de combustible. Edificios urbanos al fondo.
Una estación de servicio peruana presenta sus surtidores de GNV, GLP, Diésel y Gasolina en un entorno urbano, reflejando la diversidad de opciones de combustible disponibles en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarifas pueden cambiar durante el día según las actualizaciones que realice cada establecimiento. Por ello, los conductores deben revisar la información disponible antes de cargar combustible.

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