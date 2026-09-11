Magaly Medina revela que el Poder Judicial evaluará si vuelve a prisión y señala a Jefferson Farfán: “Sigue persiguiéndome”

Magaly Medina se defiende enérgicamente ante la posibilidad de volver a prisión. La conductora acusa a Jefferson Farfán de una persecución judicial obsesiva y revela haber recibido graves amenazas en su nombre, asegurando que ha cumplido con todas sus obligaciones legales. Captura: Magaly TV La Firme.

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La situación judicial de Magaly Medina volvió a generar atención luego de que la conductora revelara en la edición de este 10 de septiembre de ‘Magaly TV La Firme’ que el Poder Judicial programó una audiencia en la que se evaluará si su prisión suspendida podría ser revocada. La periodista habló del tema durante su programa y cuestionó que continúen las acciones que, según sostuvo, buscan que se determine que no cumplió con las obligaciones impuestas tras su condena.

La conductora señaló que conoce que esta información ya circula en redes sociales y manifestó su incomodidad por la manera en que se viene difundiendo el caso. Según explicó, detrás de esta situación estaría nuevamente Jefferson Farfán, a quien acusó de mantener una actitud de persecución en su contra.

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“Poder Judicial programa audiencia para decidir si Magaly Medina es enviada de nuevo a prisión”, comentó inicialmente la periodista al referirse a la información que había comenzado a circular. A partir de ello, Magaly explicó su posición y dejó claro que no cuestiona que un juez revise el cumplimiento de una decisión judicial, siempre que el análisis se realice sobre la base de hechos y documentos.

Magaly Medina cuenta que afrontará nueva audiencia tras pedido de Jefferson Farfán: “Yo no tendría ningún problema”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona que se evalúe enviarla nuevamente a prisión

La conductora sostuvo que el pedido estaría relacionado con la intención de demostrar que no habría cumplido determinadas obligaciones establecidas por la justicia. En ese sentido, mencionó tres aspectos que considera centrales en la controversia: el servicio comunitario, la reparación civil y la multa.

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“Yo sé que algunos medios se enteran de esto, no sé a quién, digamos, le provoca que la gente sepa que el Poder Judicial sigue persiguiéndome”, manifestó Magaly al abordar la difusión de la información.

La periodista dirigió luego sus críticas hacia Jefferson Farfán y cuestionó cuál sería su objetivo al insistir en este procedimiento. “Pero acá quien sigue persiguiéndome y acosándome de la peor manera es Jefferson Farfán. Yo no entiendo, y esto lo quiero decir, qué es lo que pretende”, afirmó.

De acuerdo con la conductora, el exfutbolista buscaría que un juez determine que ella no ha cumplido con las obligaciones establecidas como parte de su condena. Magaly explicó que, desde su perspectiva, esa sería la vía mediante la cual se podría solicitar la revocatoria de la prisión suspendida. “Pretende que un juez decida que yo no he cumplido el servicio comunitario, según él, que yo no he pagado la reparación civil, que yo no he pagado la multa. O sea, dando motivos para que un juez me revoque la prisión condicional y me mande adentro”, sostuvo.

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La periodista remarcó, sin embargo, que no tendría inconvenientes en acatar una decisión judicial si esta se encuentra debidamente sustentada. “Yo no tendría ningún problema mientras un juez lo decida, pero lo decida con fundamento”, afirmó durante su programa.

Magaly Medina cuenta que afrontará nueva audiencia tras pedido de Jefferson Farfán: “Yo no tendría ningún problema”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora asegura que cumplió con las disposiciones judiciales

Uno de los principales argumentos expuestos por Magaly Medina durante su intervención fue que, según su versión, las obligaciones derivadas de su condena ya fueron cumplidas.

La periodista aseguró que tanto los pagos correspondientes como el servicio comunitario se han realizado y que existirían entidades y personas que podrían confirmar esta situación. “Porque a él se le ha pagado la reparación civil, se le ha pagado la multa que se tiene al Estado, se cumple con el servicio comunitario”, afirmó en referencia a las obligaciones que, según explicó, ya habría atendido.

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Magaly Medina cuenta que afrontará nueva audiencia tras pedido de Jefferson Farfán: “Yo no tendría ningún problema”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly también mencionó al INPE y a las personas responsables del lugar donde viene realizando sus jornadas de servicio comunitario como fuentes que, de acuerdo con ella, han confirmado el cumplimiento. “El INPE lo ha dicho en repetidas oportunidades. La gente que dirige la parroquia también”, señaló.

La conductora viene cumpliendo un servicio comunitario luego de la sentencia relacionada con la querella por difamación que le interpuso Jefferson Farfán. En su intervención televisiva, utilizó este antecedente para cuestionar que ahora se pretenda poner en duda el cumplimiento de las disposiciones establecidas.

Magaly Medina cuenta que afrontará nueva audiencia tras pedido de Jefferson Farfán: “Yo no tendría ningún problema”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la insistencia de Jefferson Farfán

La periodista también cuestionó la razón por la que, según su versión, el tema continúa siendo impulsado. Magaly consideró que la situación habría dejado de ser únicamente una controversia judicial para convertirse en algo personal. “Entonces, ¿por qué esa obsesión y por qué, además, publicitar a través de los medios?”, preguntó durante su programa.

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La conductora agregó que, desde su perspectiva, la información que llega a los medios podría provenir del entorno del exfutbolista. No obstante, presentó esta apreciación como una opinión personal. “Porque a mí me parece que esta información, y esa es mi opinión, sale del entorno de Farfán”, manifestó.

Magaly cuestionó que el caso continúe teniendo exposición pública mientras, según sostuvo, las obligaciones establecidas por el Poder Judicial ya habrían sido atendidas. La periodista también calificó la situación como una forma de “revanchismo” y “venganza”, al considerar que la insistencia en cuestionar su cumplimiento tendría un componente personal.

“Pero no porque alguien esté obsesionado con el revanchismo y la venganza y siga y siga así a manera ya de persecución que linda en lo personal”, afirmó.

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Magaly Medina cuenta que afrontará nueva audiencia tras pedido de Jefferson Farfán: “Yo no tendría ningún problema”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué pasará con Magaly Medina tras la audiencia?

Por ahora, el punto central es la audiencia programada por el Poder Judicial, instancia en la que deberá evaluarse la situación de la periodista y los argumentos relacionados con el supuesto incumplimiento de las obligaciones impuestas.

Magaly dejó claro que está dispuesta a someterse a lo que determine la autoridad judicial, pero insistió en que cualquier decisión debe estar sustentada en elementos concretos.

Su postura durante el programa fue que no pretende desconocer las decisiones de los jueces, sino que se revise objetivamente si realmente existe algún incumplimiento que justifique una medida más severa.

“Yo no tendría ningún problema mientras un juez lo decida, pero lo decida con fundamento”, reiteró.

Magaly Medina cuenta que afrontará nueva audiencia tras pedido de Jefferson Farfán: “Yo no tendría ningún problema”. Captura: Magaly TV La Firme.