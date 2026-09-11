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Los ocho años de sequía de Alianza Lima: así fue la última vez que los ‘blanquiazules’ le ganaron a Universitario de Deportes en Matute

Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso fueron los últimos héroes blanquiazules en Matute. Desde aquella noche, ocho triunfos cremas, cuatro empates y cero victorias íntimas como local en 15 clásicos disputados

El 3 de noviembre de 2018, Alianza Lima remontó a Universitario y celebró por última vez un triunfo en Matute. Mauricio Affonso marcó el gol decisivo a cinco minutos del final del clásico.
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Falta menos de un día para que el Estadio Alejandro Villanueva vuelva a albergar uno de los enfrentamientos más cargados de historia en el fútbol sudamericano. Este sábado 12 de septiembre, desde las 20:00 horas locales, Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes por la novena jornada del Torneo Clausura 2026.

El encuentro llega con una deuda pendiente para el cuadro blanquiazul: la última vez que los íntimos doblegaron a los cremas en su propio feudo fue hace casi ocho años, y el recuerdo de aquella noche sigue siendo el único consuelo de una racha que pesa cada vez más en La Victoria.

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La noche que Affonso le dio vuelta al marcador

Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 10 septiembre
Alianza Lima todavía tiene fresco el recuerdo de su última victoria ante Universitario en Matute. Fue en 2018, cuando Mauricio Affonso apareció sobre el final para sellar un 2-1 que quedó en la historia. (Andina)

El 3 de noviembre de 2018 quedó grabado en la memoria de la hinchada blanquiazul como la última vez que Alianza Lima festejó en Matute ante su clásico rival. Era la fecha 12 del Torneo Clausura de aquel año y el partido arrancó de la peor manera posible para el local: al primer minuto de juego, Alberto “Chiquitín” Quintero abrió el marcador para Universitario y puso en alerta a todo el estadio.

El primer tiempo terminó con ventaja para los cremas, pero el complemento trajo otro guión. A los 51 minutos, Gonzalo Godoy igualó las acciones y devolvió la esperanza a La Victoria. La emoción fue en aumento cuando Alejandro Hohberg tuvo la chance de ponerse al frente desde los doce pasos, pero su ejecución desde el punto del penal no encontró el arco. Parecía que el empate sería el resultado final.

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Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 85, el delantero Mauricio Affonso tomó el balón, definió con precisión y desató una explosión de euforia en las tribunas. El marcador final fue 2-1 para Alianza Lima, un resultado que en ese momento los encaminaba en la tabla del Clausura y que, con el paso de los años, se convirtió en el último recuerdo feliz de los íntimos como anfitriones frente a los universitarios.

Quince clásicos sin ganar en casa: el peso de los números

Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 10 septiembre
Los números retratan el dominio de Universitario en Matute durante los últimos años. Alianza Lima no ganó ninguno de los 15 clásicos disputados en casa desde aquella victoria del 2018. (Andina)

Desde aquella tarde de noviembre de 2018, el balance para Alianza Lima en Matute frente a Universitario es demoledor. En los 15 duelos disputados en el coloso de La Victoria desde entonces, los blanquiazules no lograron ninguna victoria como locales. Los cremas se llevaron ocho triunfos, mientras que cuatro encuentros terminaron en empate. Las únicas tres victorias que acumuló Alianza Lima en ese período llegaron cuando actuó como visitante: en 2021, 2022 y 2023.

El dato más doloroso para la parcialidad íntima es que, en 2023, Universitario incluso se consagró campeón en una final disputada en el propio Estadio Alejandro Villanueva, lo que profundizó aún más la herida de una racha que ya supera los siete años y medio sin victoria local en el clásico.

El contexto actual tampoco favorece demasiado al conjunto dirigido por Pablo Guede. Alianza Lima llega a este compromiso ubicado en el octavo lugar del Torneo Clausura 2026 con 13 puntos, a seis unidades del líder, Deportivo Garcilaso de Cusco. Universitario, en cambio, marcha segundo con 17 unidades, dos por debajo de la cima, lo que le otorga a los cremas una posición de mayor comodidad en la tabla.

El clásico que puede cambiar el rumbo del Clausura

Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 10 septiembre
Alianza Lima y Universitario se medirán con objetivos distintos en la tabla, pero una misma obligación: ganar. El resultado en Matute puede alterar la pelea por el liderato y cambiar el rumbo del Clausura. (Andina)

Más allá del peso histórico de la racha, el partido del sábado tiene implicancias directas en la pelea por el Clausura 2026. Para Universitario, un triunfo en Matute consolidaría su posición entre los puestos de privilegio y mantendría la presión sobre el líder Deportivo Garcilaso. Para Alianza Lima, en cambio, la victoria no solo significaría tres puntos que lo acercarían a la zona alta de la tabla, sino también el fin de una sequía que se convirtió en una losa para el club y su hinchada.

El encuentro será arbitrado por Micke Palomino, quien tendrá su estreno absoluto en un superclásico del fútbol peruano pese a llevar más de una década como árbitro oficial del campeonato nacional. La Comisión Nacional de Árbitros lo ratificó para el cargo, y lo acompañarán Michael Orué y Stephen Atoche como asistentes, Alexander Zapata como cuarto árbitro, y Alejandro Villanueva al frente de la sala del VAR junto a Raúl López.

El duelo se podrá seguir en vivo por la señal de L1 Max. Matute abrirá sus puertas con una pregunta que lleva casi ocho años sin respuesta para el blanquiazul: ¿podrá Alianza Lima volver a celebrar en su propia casa frente al eterno rival?

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