Azúcar rubia sube radicalmente de precio: Llega a S/170 por saco y anticipan nuevos aumentos que afectarán presupuesto de hogares peruanos

Este reportaje informativo cubre el incremento del precio del azúcar en los mercados. Se muestran imágenes de presentadores de noticias, sacos de azúcar en un establecimiento comercial y personas manipulando el producto. Se menciona que el saco de 50 kilogramos de azúcar rubia ha alcanzado precios de S/160 a S/170 en el mercado Unicachi de Villa El Salvador, Perú, con proyecciones de posibles aumentos.

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El precio del azúcar rubia aumentó en el mercado Unicache, de Villa El Salvador, donde el saco de 50 kilos pasó de costar entre S/105 y S/110 a un mínimo de S/160. Algunos puestos ya lo ofrecen a S/170, mientras que otros comerciantes mencionaron un valor de S/150. La variación encendió alertas entre vendedores y compradores por el efecto que podría tener sobre los precios en los mercados minoristas, restaurantes y pastelerías.

El alza, según relataron comerciantes del centro de abastos, comenzó hace cerca de un mes y se produjo de forma gradual. El producto es uno de los insumos de mayor rotación en los negocios dedicados a la venta de alimentos, bebidas y postres, por lo que el nuevo costo ya obliga a recalcular márgenes y precios de venta al público.

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Los proveedores comunicaron a los vendedores que el saco podría llegar a S/190 en las próximas semanas, aunque no dieron una fecha precisa ni detallaron cuáles serían las condiciones que definirían ese nuevo incremento. La posibilidad de otra suba generó preocupación entre quienes adquieren el producto por volumen para abastecer pequeños comercios o negocios gastronómicos.

Comerciantes y clientes realizan transacciones de azúcar rubia con carteles de precios en soles en el mercado mayorista Unicachi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento ya reduce parte de las compras mayoristas

La subida ya tuvo un efecto parcial sobre las ventas en Unicache, ubicado en Villa El Salvador. Algunos clientes redujeron la cantidad que compran o postergaron la reposición de mercadería ante la expectativa de nuevas variaciones. Otros mantienen sus pedidos porque el azúcar forma parte de productos de consumo diario y resulta difícil reemplazarla en determinados rubros.

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El impacto es mayor para los negocios que utilizan azúcar rubia en forma constante. Panaderías, pastelerías, juguerías, puestos de comida y restaurantes dependen de este insumo para preparar una parte de su oferta. Un encarecimiento sostenido puede trasladarse al valor final de bebidas, postres, panes, salsas y otros alimentos elaborados.

Los comerciantes señalaron que el incremento estaría relacionado con una menor producción de caña de azúcar. Entre las explicaciones transmitidas por proveedores figuran alteraciones climáticas que afectaron la cosecha. Algunos mencionaron lluvias en zonas productoras, mientras que otros aludieron a la falta de precipitaciones. En ambos casos, el resultado sería una reducción de la oferta disponible para distribución.

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Dos comerciantes en un mercado mayorista observan sacos de azúcar apilados junto a un letrero de Unicache. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kilo podría subir hasta S/4 en los mercados minoristas

El posible traslado al comercio minorista ya forma parte de las preocupaciones de los vendedores. El kilo de azúcar, que antes se comercializaba entre S/2 y S/2,50, podría elevarse a un rango de S/3,50 a S/4 si se mantiene el actual nivel de precios en la venta mayorista. Esa diferencia impactaría en el presupuesto de los hogares, en especial en los que compran el producto con frecuencia.

El azúcar se usa en preparaciones domésticas, bebidas, desayunos y postres, pero también integra la cadena de costos de numerosos emprendimientos. Los comerciantes estiman que, si el saco supera los S/170 o se acerca a los S/190, será difícil evitar que parte de la variación llegue al consumidor. La magnitud del ajuste dependerá de cada negocio, del volumen de compra y de la competencia en cada zona.

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La menor oferta presiona sobre los precios mientras la demanda se mantiene. Los vendedores indicaron que muchos clientes continúan adquiriendo azúcar pese al aumento porque se trata de un producto de uso habitual. Ese comportamiento limita la caída de las ventas, aunque también lleva a algunos compradores a optar por presentaciones más pequeñas o a reducir la cantidad que llevan en cada visita al mercado.

Un saco de azúcar rubia con un letrero de 170 soles señala el precio del producto en el mercado peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima y el transporte aparecen entre los factores que presionan los costos

La evolución del precio dependerá, en parte, de la recuperación de las cosechas. Los comerciantes recibieron información sobre problemas vinculados a las condiciones meteorológicas en zonas de producción, un factor que puede alterar los ciclos agrícolas. La persistencia de lluvias intensas o de periodos secos puede afectar el rendimiento de la caña de azúcar y reducir el volumen destinado al mercado interno.

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El azúcar rubia nacional a granel registra el mayor incremento: pasó de S/2,10 a S/3,05 por kilo en los mercados mayoristas entre el 5 de agosto y el 4 de setiembre. Archivo

También existe atención sobre la influencia del fenómeno de El Niño en la producción agrícola. Sus efectos pueden variar según la región, pero los cambios en las lluvias y las temperaturas suelen condicionar la disponibilidad de cultivos. Si los niveles habituales de cosecha no se restablecen, la oferta de azúcar podría continuar limitada y sostener los precios en los próximos meses.

El costo del combustible constituye otro elemento de presión. Un vendedor explicó que el transporte incide en el precio de los productos que recorren largas distancias antes de llegar a los mercados. Los fletes, la distribución y el almacenamiento forman parte de la estructura de costos de los abarrotes, sobre todo cuando la mercadería debe desplazarse desde zonas productoras hacia Lima.

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Trabajadores de la azucarera Agropucalá ya no realizan actividades de campo. - Créditos: Andina

El aceite en balde también registró una variación moderada, aunque su precio se mantiene estable por el momento, según los comerciantes. En el mercado existe información sobre posibles aumentos en otros abarrotes, pero los vendedores indicaron que todavía no observaron cambios generalizados. La atención se concentra ahora en la evolución del azúcar rubia y en si el valor del saco se acerca al nivel de S/190 anticipado por los proveedores.