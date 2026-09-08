Perú

Precio del azúcar rubia se dispara 45% en un mes: kilo pasó de S/2,10 a S/3,05 en mercados mayoristas de Perú, según el Midagri

El azúcar rubia registró el mayor incremento entre las variedades analizadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El precio internacional de los productos básicos aparece como uno de los factores señalados

azucar - caña
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El mercado peruano registra un incremento en el precio del azúcar durante las últimas semanas, con diferencias que ya se reflejan tanto en los puntos de venta mayoristas como en los mercados minoristas. Los datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) muestran que el mayor aumento corresponde al azúcar rubia nacional a granel.

Entre el 5 de agosto y el 4 de setiembre, el kilo de azúcar rubia pasó de S/2,10 a S/3,05 en los centros mayoristas. La variación representa un incremento de 45% en menos de un mes y modifica el costo de uno de los productos de consumo frecuente en los hogares.

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El reporte del Midagri establece que el azúcar rubia nacional a granel registró el mayor aumento dentro de las variedades consideradas. El precio mayorista subió S/0,95 por kilo en el periodo comprendido entre el 5 de agosto y el 4 de setiembre.

En el caso del azúcar blanca nacional a granel, el incremento fue menor. El kilo pasó de S/2,47 a S/2,97, lo que representa una variación de 20%. Con ese cambio, el saco de 50 kilos pasó de S/123,50 a S/148,50.

La diferencia también llegó a los puntos de venta para consumidores. Según los precios reportados por Midagri el azúcar rubia aumentó 50 céntimos por kilo en los mercados minoristas de Lima, mientras que la variedad blanca registró un incremento de 10%.

Comerciantes reportan mayores costos por saco

El azúcar rubia nacional a granel registra el mayor incremento: pasó de S/2,10 a S/3,05 por kilo en los mercados mayoristas entre el 5 de agosto y el 4 de setiembre. Archivo
El azúcar rubia nacional a granel registra el mayor incremento: pasó de S/2,10 a S/3,05 por kilo en los mercados mayoristas entre el 5 de agosto y el 4 de setiembre. Archivo

En Huancayo, una comerciante consultada por el Rotafono de RPP describió el cambio registrado en pocas semanas. “Hace 20 días atrás el saco de 50kg de azúcar estábamos vendiendo en S/114 hoy se está vendiendo a S/170. No sé a qué se deba, dicen que es el Fenómeno El Niño, pero si aún no está en su apogeo en nuestra zona no sabemos qué puede estar pasando”, manifestó.

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Los precios reportados por distintos comercios mayoristas también muestran diferencias respecto del valor registrado en los centros de distribución. El saco de 50 kilos llega a ofrecerse por S/190.

El comportamiento del mercado no se limita a una sola variedad. El azúcar blanca nacional también registra una subida en los centros mayoristas, aunque el aumento porcentual es inferior al registrado por el azúcar rubia.

Precio internacional del azúcar aparece entre los factores señalados

Luis Cruz Cuadros, gerente general de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), explicó que el azúcar funciona como un commodity dentro de los mercados internacionales. Por ese motivo, las variaciones de las cotizaciones externas pueden repercutir en el mercado peruano.

El último reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), correspondiente a agosto, registró un incremento de 1,9% en el índice mundial de precios de los alimentos frente a julio. Dentro de ese indicador, el azúcar fue el producto con mayor aumento, con una subida de 11,9% durante ese mes.

El dato internacional no implica que el incremento externo se traslade de inmediato ni en la misma proporción al consumidor peruano. Cruz Cuadros señaló que ese comportamiento podría servir como referencia para la determinación de precios por parte de las empresas del sector.

Productores cuestionan el pago por la caña

azucar
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El incremento del azúcar también abrió un reclamo relacionado con el precio que reciben los agricultores por la materia prima. Los dirigentes agrícolas señalaron que productores de Lambayeque acudieron al Midagri para expresar su preocupación por la diferencia entre el valor del producto final y el pago por la caña.

Salinas Barba indicó que algunos compradores ofrecen actualmente entre S/50 y S/60 por tonelada de caña. De acuerdo con su explicación, una tonelada permite obtener aproximadamente 120 kilos de azúcar.

“Si un saco de azúcar se está vendiendo a alrededor de S/170, ¿cómo es posible que al agricultor le paguen solamente S/50 o S/60 por una tonelada en la que se obtiene más de dos sacos y otros productos derivados como melaza y bagazo, que tienen valor comercial”, manifestó el productor de caña.

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