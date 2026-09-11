Qué ocurrió un 11 de septiembre en Perú: Héroes, conflictos y dos años de la muerte de Alberto Fujimori marcan la jornada de hoy

Una banda presidencial del Perú reposa junto a un sable militar, una balanza de la justicia, un escudo policial y documentos antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El 11 de septiembre reúne en la historia peruana episodios políticos, militares, culturales y profesionales que abarcan más de dos siglos. La fecha recuerda el nacimiento de figuras vinculadas con los primeros gobiernos republicanos, el inicio de una rebelión contra una Constitución, la muerte de un oficial durante el conflicto con Ecuador y la institucionalización de la profesión contable.

Entre los nombres asociados a esta jornada figura Francisca Zubiaga y Bernales, conocida como “La Mariscala”. Nacida en Cusco el 11 de septiembre de 1803, adquirió presencia pública en un período marcado por disputas entre caudillos, cambios de gobierno y tensiones sobre la organización del nuevo Estado peruano.

PUBLICIDAD

También se recuerda al doctor Lizardo Alzamora Mayo, magistrado, catedrático y político que desarrolló parte de su trayectoria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su actividad combinó la docencia jurídica, el ejercicio de cargos públicos y la participación en la Guerra del Pacífico.

Una medalla, un sombrero de explorador, una brújula de latón y flores blancas sobre un mapa antiguo rinden homenaje a las expediciones históricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francisca Zubiaga intervino en la política de los primeros años republicanos

Francisca Zubiaga fue esposa del presidente Agustín Gamarra, aunque su notoriedad no quedó limitada a ese vínculo. Las crónicas de la época la presentaron como una mujer con intervención en asuntos políticos y militares, una presencia poco habitual en la esfera pública peruana de las primeras décadas del siglo XIX.

(Juan B. Lastres, ‘La enfermidad de la Mariscala’, Revista de Ciencias, Lima, 1942, p.618.)

Su apelativo, “La Mariscala”, se relacionó con su cercanía al poder militar de Gamarra y con su participación en actos públicos, desplazamientos y decisiones de un entorno político atravesado por levantamientos armados. Su figura quedó ligada a los enfrentamientos entre las facciones que buscaban controlar el rumbo de la República.

PUBLICIDAD

Muerte del Presidente Gamarra en la batalla de Ingavi. 1845 (Museo Nacional de Historia de Lima)

En 1834, tras la derrota de los partidarios de Gamarra, Zubiaga partió al exilio en Chile. Murió allí en 1835, a causa de tuberculosis, cuando tenía 31 años. Con el paso del tiempo, su vida fue retomada por escritores, investigadores y producciones culturales que revisaron su papel en la historia política peruana.

En 1803 nació Francisca Zubiaga, “La Mariscala”, mujer que desafió los límites de su época. Lideró expediciones, defendió el gobierno y marcó un capítulo decisivo en la construcción del Perú republicano. (BNP)

La rebelión de Arequipa rechazó la Constitución impulsada por Mariano Ignacio Prado

El 11 de septiembre de 1867 comenzó en Arequipa una rebelión contra el gobierno del presidente Mariano Ignacio Prado. El conflicto surgió en medio del rechazo a la Constitución promulgada ese año, un texto de orientación liberal que encontró resistencia en distintos sectores del país.

El acuerdo con España, percibido como una humillación, impulsó una rebelión nacionalista en Perú bajo el liderazgo militar y político de Mariano Ignacio Prado. (BNP)

Las fuerzas revolucionarias estuvieron encabezadas por Pedro Diez Canseco y José Balta. La oposición cuestionó la nueva carta política y defendió la restitución de la Constitución de 1860, que había sido dejada de lado tras la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

PUBLICIDAD

Indignado por la debilidad ante la ocupación española, Mariano Ignacio Prado inició una revuelta que cambiaría el rumbo del país y pondría en jaque al gobierno de Pezet. (BNP)

La crisis se extendió durante varios meses y debilitó al gobierno de Prado. El presidente renunció en enero de 1868, lo que permitió el retorno de la Constitución de 1860. Meses después, José Balta fue elegido presidente, en una transición que cerró uno de los conflictos internos de mayor repercusión de aquella década.

Alipio Ponce Vásquez murió en Porotillo durante el conflicto con Ecuador

Otra de las fechas centrales del 11 de septiembre corresponde a la muerte del capitán Alipio Ponce Vásquez, integrante de la Guardia Civil del Perú. El oficial falleció en 1941 durante una emboscada en Porotillo, en el contexto del enfrentamiento armado entre Perú y Ecuador.

Ponce Vásquez había participado en operaciones desarrolladas en la frontera norte. Su actuación quedó asociada a los combates de la campaña de 1941, en la que fuerzas peruanas y ecuatorianas disputaron posiciones en una zona de límites que mantenía tensiones desde décadas anteriores.

PUBLICIDAD

Alipio Ponce Vásquez cayó en Porotillo en 1941, defendiendo la soberanía peruana. Sus actos heroicos lo consagraron como patrono de la Guardia Civil y referente del espíritu militar del país. (BNP)

Tras su muerte, el Estado peruano lo declaró héroe nacional. Su nombre fue asignado a instituciones, promociones y espacios públicos, mientras que cada 11 de septiembre se realizan actos de recordación por su servicio. Su muerte en Porotillo, el 11 de septiembre de 1941, forma parte de las conmemoraciones de la Policía Nacional del Perú.

Alipio Ponce Vásquez fue homenajeado como héroe nacional por su valentía durante el conflicto con Ecuador en 1941, un honor que perdura en la memoria de la Policía Nacional. (Tilde y Ortografía)

El mismo día también remite al fallecimiento de Gene Savoy, explorador estadounidense que murió en 2007. Savoy dedicó buena parte de su vida a recorrer áreas de difícil acceso en Perú y a difundir investigaciones sobre asentamientos precolombinos, con especial interés en la cultura chachapoyas.

PUBLICIDAD

‘Gene’ Savoy dedicó su vida a explorar el Perú. Falleció en 2007, pero sus hallazgos, entre ellos Vilcabamba y Gran Vilaya, ampliaron el conocimiento del pasado precolombino del país. (Andina)

A Savoy se le atribuyó la identificación de más de 40 ciudades y sitios arqueológicos en territorio peruano. Entre sus expediciones destacó la realizada en la zona de Vilcabamba, donde buscó rastros de los últimos reductos incas. Sus hallazgos y afirmaciones generaron interés, aunque parte de sus interpretaciones fue discutida en el ámbito arqueológico.

El sentido de aventura de Gene Savoy, le permitió descubrir más de 40 ciudades precolombinas en Perú y otras partes del continente. (El País)

Además de sus viajes, publicó libros, artículos y documentales sobre las culturas americanas. Su trabajo divulgativo llegó a públicos internacionales a través de producciones audiovisuales y colaboraciones con entidades dedicadas a la difusión científica y cultural.

La Ley N.º 13253 instituyó el Día del Contador Público en Perú

El 11 de septiembre también es el Día del Contador Público en Perú, una conmemoración establecida en 1959 mediante la Ley N.º 13253, denominada Ley de Profesionalización del Contador Público. La norma reconoció formalmente el ejercicio de una actividad ligada al registro, análisis y control de la información financiera.

PUBLICIDAD

La fecha pone el foco en profesionales que trabajan en empresas, organismos públicos, entidades financieras, estudios especializados y organizaciones de distintos sectores. Sus tareas incluyen la elaboración de estados financieros, el cumplimiento de obligaciones tributarias, la auditoría y la evaluación de información económica.

Símbolos patrios del Perú y elementos de la profesión contable reposan sobre una mesa de madera en una representación institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contabilidad mantiene presencia en áreas como finanzas, logística, banca, administración y gestión empresarial. La ley aprobada el 11 de septiembre de 1959 consolidó el reconocimiento profesional de los contadores públicos en el país.

Así, la jornada reúne historias de una dirigente política que intervino en los conflictos de la joven República, una rebelión constitucional, la muerte de un oficial convertido en héroe nacional, la labor de un explorador y el reconocimiento legal de una profesión vinculada con la vida económica del país.

PUBLICIDAD

A dos años de la muerte de Alberto Fujimori, persiste el debate sobre su gobierno en Perú

Este 11 de septiembre se cumplen dos años de la muerte de Alberto Fujimori, expresidente de Perú, quien falleció en Lima en 2024 a los 86 años, después de una prolongada enfermedad oncológica. Su hija, Keiko Fujimori, comunicó entonces el deceso a través de las redes sociales.

Dina Boluarte frente a los restos de Alberto Fujimori junto a sus hijos Keiko y Kenji. (Foto: Presidencia Perú)

El exmandatario murió en su vivienda, meses después de que recuperara la libertad en diciembre de 2023. Fujimori había gobernado Perú entre 1990 y 2000, un período atravesado por reformas económicas y la ofensiva estatal contra grupos terroristas.

Keiko Fujimori, a la izquierda, abraza a sus hijas Kiara, en el centro, y Kaori durante el funeral de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, en Lima, Perú, el sábado 14 de septiembre de 2024. (Foto AP/Guadalupe Pardo)

Su figura mantiene un lugar de división en la política peruana. Mientras sus seguidores destacan las medidas aplicadas durante su administración y la lucha contra el terrorismo, sus críticos recuerdan las denuncias de corrupción y las violaciones a los derechos humanos que marcaron su gobierno.

PUBLICIDAD

Kenji (i), Sachi (2-i) y Keiko Fujimori (2-d) participan en el responso su padre el fallecido expresidente de Perú, Alberto Fujimori, este sábado, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar